Uudet alakohtaiset mikrokoulutuspaketit vahvistavat tekoälyosaamista

Tekoäly muuttaa työelämää nopeasti, ja osaamistarpeet kehittyvät kaikilla aloilla. AITO – Tekoäly muutosvoimana työelämässä ja osaamisessa -hankkeessa kartoitettiin tekoälyn vaikutuksia työtehtäviin ja osaamisvaatimuksiin eri alan yrityksissä, erityisesti media-, ICT-, rakennus- ja konetekniikan aloilla. Tietoa kerättiin yrityskyselyin, teemahaastatteluin ja perehtymällä ajankohtaiseen tutkimustietoon. Selvitystyön pohjalta laadittiin juuri näille aloille räätälöityjä tekoälykoulutuksia.

Yritysten kanssa keskustellessa oli inspiroivaa tunnistaa muun muassa uusia ammatteja, joita tekoälykehitys mahdollistaa, kertoo Piia Keihäs Suomen eOppimiskeskuksesta.

“Vaikka selvityksen alussa näkymä tekoälyn hyödyntämiseen oli monissa yrityksissä vielä sumea, oppimishalukkuutta löytyi paljon. Tekoäly nähtiin merkittäväksi muutostekijäksi, jota haluttiin hyödyntää aktiivisesti yritystoiminnassa.”

Kaikki hyötyvät maksuttomasta opetusmateriaalista

AITO-hankkeen tuottamat opetusmateriaalit ovat maksuttomia ja kaikkien saatavilla Howspace-oppimisympäristössä. Koulutuspaketit soveltuvat erityisen hyvin yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä valmiuksia hyödyntää tekoälyä työnsä tehostamisessa ja laadun parantamisessa, mutta joilla ei ole aikaa tai mahdollisuutta osallistua laajempiin koulutusohjelmiin.

Yrityshaastattelut ja niissä esiin nousseet osaamistarpeet ovat olleet pohjana opetusmateriaalien sisällöille, korostaa lehtori Markku Rytivaara OSAOsta.

”Materiaalit on koostettu yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen ja korkeakoulujen opetushenkilöstön sekä työelämän asiantuntijoiden kanssa.”

Jokaisessa mikrokoulutuspaketissa on asiantuntijoiden laatima teoriaosuus ja tehtäviä. Esimerkiksi media-alan koulutuspaketeissa perehdytään tekoälyn käyttöön sisällöntuotannossa, äänenkäsittelyssä, valokuvien muokkaamisessa ja musiikin miksaamisessa. Rakennusalan koulutuspakettien aiheina ovat tekoäly toiminnanohjauksessa ja dokumentaationhallinnassa.

Osaaminen näkyväksi

Mikrokoulutuspakettien suorittamisesta osallistuja saa digitaalisen osaamismerkin, jolla omaa tekoälyosaamistaan voi todentaa työnantajille ja vahvistaa asemaansa muuttuvilla työmarkkinoilla. Osaamismerkit tekevät näkyväksi sekä geneeriset että alakohtaiset tekoälyn käyttötaitoja koskevat valmiudet. Alakohtaisten mikrokoulutuspakettien lisäksi myös opettajille on tehty neljän webinaarin sarja, jossa perehdytään tekoälyn käyttöön muun muassa opetuksen suunnittelun ja arvioinnin työkaluna.

Työelämässä tekoälyyn liittyvä osaaminen vanhenee nopeasti, toteaa projektipäällikkö Päivi Haapakoski Oulun ammattikorkeakoulutusta.

”Yhä useammin ratkaisevaa ei ole vain tutkintonimike, vaan kyky oppia uutta ja näyttää osaaminen konkreettisesti. Digitaaliset osaamismerkit vastaavat tähän tarpeeseen: työnantaja näkee osaamisen yhdellä silmäyksellä – ja opiskelija saa tekoälyosaamisensa näkyväksi ja hyödynnettäväksi työelämässä.”

Mikrokoulutuspaketit ovat syntyneet Koulutuskuntayhtymä OSAOn, Oulun ammattikorkeakoulun ja Suomen eOppimiskeskuksen hankeyhteistyön tuloksena. AITO-hanke on Euroopan unionin osarahoittama: Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Elinvoimakeskus. Myös Oulun kaupunki rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2024–31.6.2026 ja kokonaisbudjetti 830 512 euroa.