Uudet alakohtaiset mikrokoulutuspaketit vahvistavat tekoälyosaamista
18.3.2026 15:45:47 EET | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote
OSAO, Oulun ammattikorkeakoulu ja Suomen eOppimiskeskus julkaisevat maksuttomia tekoälyn mikrokoulutuspaketteja, jotka on räätälöity erityisesti media-, ICT-, rakennus- ja konetekniikan aloille tukemaan työelämän tekoälyosaamista. Koulutusmateriaalit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Tekoäly muuttaa työelämää nopeasti, ja osaamistarpeet kehittyvät kaikilla aloilla. AITO – Tekoäly muutosvoimana työelämässä ja osaamisessa -hankkeessa kartoitettiin tekoälyn vaikutuksia työtehtäviin ja osaamisvaatimuksiin eri alan yrityksissä, erityisesti media-, ICT-, rakennus- ja konetekniikan aloilla. Tietoa kerättiin yrityskyselyin, teemahaastatteluin ja perehtymällä ajankohtaiseen tutkimustietoon. Selvitystyön pohjalta laadittiin juuri näille aloille räätälöityjä tekoälykoulutuksia.
Yritysten kanssa keskustellessa oli inspiroivaa tunnistaa muun muassa uusia ammatteja, joita tekoälykehitys mahdollistaa, kertoo Piia Keihäs Suomen eOppimiskeskuksesta.
“Vaikka selvityksen alussa näkymä tekoälyn hyödyntämiseen oli monissa yrityksissä vielä sumea, oppimishalukkuutta löytyi paljon. Tekoäly nähtiin merkittäväksi muutostekijäksi, jota haluttiin hyödyntää aktiivisesti yritystoiminnassa.”
Kaikki hyötyvät maksuttomasta opetusmateriaalista
AITO-hankkeen tuottamat opetusmateriaalit ovat maksuttomia ja kaikkien saatavilla Howspace-oppimisympäristössä. Koulutuspaketit soveltuvat erityisen hyvin yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä valmiuksia hyödyntää tekoälyä työnsä tehostamisessa ja laadun parantamisessa, mutta joilla ei ole aikaa tai mahdollisuutta osallistua laajempiin koulutusohjelmiin.
Yrityshaastattelut ja niissä esiin nousseet osaamistarpeet ovat olleet pohjana opetusmateriaalien sisällöille, korostaa lehtori Markku Rytivaara OSAOsta.
”Materiaalit on koostettu yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen ja korkeakoulujen opetushenkilöstön sekä työelämän asiantuntijoiden kanssa.”
Jokaisessa mikrokoulutuspaketissa on asiantuntijoiden laatima teoriaosuus ja tehtäviä. Esimerkiksi media-alan koulutuspaketeissa perehdytään tekoälyn käyttöön sisällöntuotannossa, äänenkäsittelyssä, valokuvien muokkaamisessa ja musiikin miksaamisessa. Rakennusalan koulutuspakettien aiheina ovat tekoäly toiminnanohjauksessa ja dokumentaationhallinnassa.
Osaaminen näkyväksi
Mikrokoulutuspakettien suorittamisesta osallistuja saa digitaalisen osaamismerkin, jolla omaa tekoälyosaamistaan voi todentaa työnantajille ja vahvistaa asemaansa muuttuvilla työmarkkinoilla. Osaamismerkit tekevät näkyväksi sekä geneeriset että alakohtaiset tekoälyn käyttötaitoja koskevat valmiudet. Alakohtaisten mikrokoulutuspakettien lisäksi myös opettajille on tehty neljän webinaarin sarja, jossa perehdytään tekoälyn käyttöön muun muassa opetuksen suunnittelun ja arvioinnin työkaluna.
Työelämässä tekoälyyn liittyvä osaaminen vanhenee nopeasti, toteaa projektipäällikkö Päivi Haapakoski Oulun ammattikorkeakoulutusta.
”Yhä useammin ratkaisevaa ei ole vain tutkintonimike, vaan kyky oppia uutta ja näyttää osaaminen konkreettisesti. Digitaaliset osaamismerkit vastaavat tähän tarpeeseen: työnantaja näkee osaamisen yhdellä silmäyksellä – ja opiskelija saa tekoälyosaamisensa näkyväksi ja hyödynnettäväksi työelämässä.”
Mikrokoulutuspaketit ovat syntyneet Koulutuskuntayhtymä OSAOn, Oulun ammattikorkeakoulun ja Suomen eOppimiskeskuksen hankeyhteistyön tuloksena. AITO-hanke on Euroopan unionin osarahoittama: Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) tuen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan Elinvoimakeskus. Myös Oulun kaupunki rahoittaa hanketta.
Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2024–31.6.2026 ja kokonaisbudjetti 830 512 euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna MatinmikkoProjektipäällikköKoulutuskuntayhtymä OSAOPuh:050 596 9816johanna.matinmikko@osao.fi
Päivi HaapakoskiProjektipäällikköOulun ammattikorkeakouluPuh:040 141 5163paivi.haapakoski@oamk.fi
Linkit
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Koulutuskuntayhtymä OSAO
Digikyvykäs Pohjoinen goes Rails Ahead tarkastelee digitalisaation vaikutuksia työhön, oppimiseen ja meihin kaikkiin10.3.2026 09:13:01 EET | Tiedote
Monialainen ja tulevaisuusorientoitunut tapahtuma järjestetään Oulussa Hotelli-Ravintola Lasaretissa ja verkossa 25.–26.3.2026.
Taitaja-kilpailuihin 7 kilpailijaa OSAOsta27.2.2026 10:16:45 EET | Tiedote
Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma kokoaa yhteen Suomen parhaat nuoret taitajat toukokuussa. OSAOsta finaaliin pääsi 7 kilpailijaa 6 eri lajissa. Lisäksi Tuusulassa nähdään myös 7 OSAOlaista tuomaria, joista 4 toimii eri lajien päätuomareina.
Taitaja9-tulokset Pohjois-Suomen aluekilpailusta – kolme joukkuetta finaaliin11.2.2026 16:30:10 EET | Tiedote
OSAO järjesti Pohjois-Suomen Taitaja9-aluekilpailun 4.2.2026, jossa kilpaili 25 yläkoululaisten joukkuetta. Toukokuun Tuusulan finaaliin etenivät joukkueet Rukalta, Oulunsalosta ja Sodankylästä.
OSAOon yhteishaussa lähes 2 000 opiskelupaikkaa3.2.2026 08:30:32 EET | Tiedote
Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on 17.2.-17.3.2026.
OSAO järjestää Taitaja2026-semifinaalit ja Taitaja9-aluekilpailun22.1.2026 12:38:53 EET | Tiedote
Ammattiin opiskelevien ammattitaidon SM-kilpailuiden semifinaalit ovat 26.1. – 30.1.2026 ja peruskoululaisten Taitaja9-aluekilpailu on 4.2.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme