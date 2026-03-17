Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensihoidon resursseja on vahvistettava
18.3.2026 11:39:24 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja ja HUSin hallituksen jäsen Henrik Wickström sekä RKP:n valtuutetut Hanna Holmberg ja Patrik Karlsson Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella katsovat, että ensihoidon resursseja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tulee vahvistaa. Kun HUSin ensihoito joutui tekemään sopeutuksia vuoden 2024 lopussa, juuri Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen resursseja leikattiin eniten. Tällä hetkellä hyvinvointialueella on vaikeuksia täyttää lakisääteiset vaatimukset siitä, kuinka nopeasti ambulanssin tulee olla paikalla.
– Katson, että ensihoidon resursseja on syytä vahvistaa, ja toivon tämän näkyvän HUSin ensi vuoden talousarviossa. Tilanne Vantaan ja Keravan alueella on kestämätön, ja ihmiset joutuvat odottamaan hoitoa liian pitkään. Sama ilmiö näkyy myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa resurssipula aiheuttaa turvattomuutta erityisesti Raasepori–Hanko-alueella, sanoo Wickström.
RKP:n poliitikot Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toivovat, että HUS ottaa alueen tilanteen vakavasti.
– Vaikka Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sijaitsee aivan Helsingin vieressä, ensihoidon resurssien on oltava riittävällä tasolla. Väestö kasvaa Vantaalla, mikä lisää tehtävien määrää. Vantaalla on kaupunkiympäristö sekä lentokenttä, mikä tuo mukanaan sellaisia tehtäviä, joita ei esiinny samassa määrin muualla Suomessa, toteavat Karlsson ja Holmberg.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
