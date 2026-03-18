SDP:n Nasima Razmyar: Kokoomus ajaa kaksilla rattailla verokeskustelussa
18.3.2026 11:33:48 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Kokoomus ajaa sumeilematta kaksilla rattailla julkisen talouden hoidossa. Pääministeri maalailee tiukkaa talouslinjaa, kun taas eduskuntaryhmästä väläytellään kalliita veronalennuksia hyvätuloisille, sanoo kansanedustaja ja SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
Kokoomus on julkisuudessa esiintynyt painokkaasti tiukan talouslinjan puolustajana, mutta silti Orpon hallituskaudella Suomi on velkaantunut EU:n nopeiten ja Suomi on viety EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn eli talouden tarkkailuluokalle.
Samaan aikaan kokoomus on käynyt jo ennen aikaiseen vaalikampanjointiin ja nostanut pöydälle jälleen perintöveron poiston jo päätetyn yhteisöveron alennuksen korvaajana, samalla kun yhteiskunnan heikompiosaisille tarjotaan tulevassa kehysriihessä jälleen uusia leikkauksia.
-Tällä puolue osoittaa, että sitä ei todellisuudessa kiinnosta julkisen talouden tasapainottaminen, vaan kalliiden veroetujen tarjoaminen omille eturyhmilleen, Razmyar jatkaa.
Lisäksi kokoomus ajaa kovaa vauhtia kallista malliaan, jossa valtio ottaisi yhä isomman osan yrittäjien eläkkeestä maksettavakseen, vastoin asiantuntijoiden suosituksia.
Vielä paremmaksi pisti kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma, joka Ylen Politiikkaradiossa väläytti, että hallitus voisi tehdä sekä yhteisöveronalennuksen, että poistaa perintöveron.
Yhteinen hintalappu kokoomuksen veroseikkailulle nousisi näiden puheiden perusteella jo yli kahteen miljardiin.
-Kokoomus ajaa tässä röyhkeästi kaksilla rattailla, kun pääministerin suulla kuulutetaan tarkkaa talouden pitoa, mutta eduskuntaryhmästä lupaillaan kalliita kädenojennuksia jo valmiiksi hyvätuloisille, täysin vastoin puolueiden yhteisesti sovittuja tavoitteita julkisen talouden vakauttamiseksi, Razmyar moittii.
Yhteyshenkilöt
Nasima RazmyarKansanedustaja, SDP:n 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 50 3061120nasima.razmyar@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Suhonen: Rikoslain kiristäminen ei yksin pysäytä työperäistä hyväksikäyttöä18.3.2026 14:07:00 EET | Tiedote
Kansanedustaja Timo Suhonen (sd.) pitää työperäisen hyväksikäytön kitkemistä tarpeellisena, mutta muistuttaa että hallituksen esitys ei ole yksinään riittävä. Hyväksikäyttöön puuttuminen edellyttää myös keinoja, joilla työntekijät pääsevät käytännössä paremmin turvaamaan oikeuksiansa. Suhonen korostaa ammattiliittojen kanneoikeuden merkitystä osana kokonaisuutta. Hän on tehnyt asiasta lakialoitteen laiksi järjestökanteesta työsuhteeseen liittyvässä riita-asiassa.
SDP:n Piritta Rantanen: Kritiikki osui oikeaan - Hallitus joutui perääntymään määräaikaisuuksissa18.3.2026 09:53:01 EET | Tiedote
Hallitus joutuu avaamaan määräaikaisten työsopimusten helpottamista koskevan lakiesityksensä laajan kritiikin seurauksena. Erityisesti SDP:n ja naisjärjestöjen esiin nostamat huolet ovat osoittautuneet oikeiksi.
SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe – Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma17.3.2026 16:22:28 EET | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe – Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Edustaja Seppo Eskelinen. Muutoksen puhuttaessa mahdollisia.
SDP:n ryhmäpuhe puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 202717.3.2026 14:18:02 EET | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 17.3. 2026 keskustelussa selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2027. Puhuja Jani Kokko. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Nuorten mielenterveyden edistämisen pyöreä pöytä: Tarvitsemme pitkäjänteistä parlamentaarista sitoutumista nuorten mielenterveyden edistämiseen16.3.2026 11:25:00 EET | Tiedote
Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä järjesti 12.3.2026 pyöreän pöydän keskustelun nuorten mielenterveyden edistämisestä. Tilaisuuteen osallistui muun muassa nuorisoministeri Mika Poutala. Mielenterveyden edistämisestä käytiin asiantuntija-alustusten johdattelema keskustelua yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla resilienssin vahvistamisen, yhteisöllisen opiskeluhuollon ja nuorten tulevaisuususkon näkökulmista.
