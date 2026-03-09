Voiko terapialla fiksata ihmisen kuntoon, vai onko se vain uskonto muiden joukossa, kysyy Satu Taskisen uutuusromaani Rakastan vierasta
23.3.2026 09:56:53 EET | Teos-kustantamo | Tiedote
Rakastan vierasta on intensiivinen kertomus rakkauden kompleksisuudesta, traumasta ja terapiasta. Kirja ilmestyy ja on arvosteluvapaa keskiviikkona 25.3.
Nainen on matkalla ex-miehensä luo valmistamaan tälle lämmintä keittoa. Mies on sairas – tottahan nainen rientää auttamaan. Mutta miksi ihmeessä, kun mies on eron röyhkeä syypää ja nainen vieläkin erosta vereslihalla?
Satu Taskisen romaani Rakastan vierasta kuvaa rakkauden monimutkaisuutta, läheissuhteiden toistuvia kipupisteitä ja yksilön haurasta yritystä ottaa oma elämänsä haltuun.
Kertomus liikkuu nykyhetken ja menneisyyden välillä. Nainen perkaa terapiassa lapsuuttaan perheessä, jossa todellisuus horjui hulluuden ja normaalin rajamailla. Muistot kuljettavat hänet myös nuoruusvuosiin karismaattisen gurun johtamassa yhteisössä. Nainen tunnistaa taipumuksensa kiinnittyä karismaattisiin henkilöihin – ja kadottaa samalla itsensä.
Terapeutti tarjoaa lomakkeita ja ohjaa kohti kipupisteitä, kunnes tilanne terapiahuoneessa saa erikoisen käänteen.
Kirjan keskiössä on rakkauden ja riippuvuuden mekanismien tarkastelu: miksi samat raastavat kuviot toistuvat, voiko niitä katkaista? Voiko terapia “korjata” ihmisen – vai onko se vain yksi uskomusjärjestelmä muiden joukossa?
Romaanin tapahtumat ammentavat osittain Taskisen omista kokemuksista. Hän asui nuorena vuosia Hollannissa terapeuttisessa koulutuskeskuksessa, jossa kohtasi monenlaisia vaihtoehtoisia terapiamuotoja. Vaikka yhteisössä oli autoritaarisia ja epäterveitä piirteitä, Taskinen muistaa myös yhteisöllisyyden ja lohdun.
Nykyisin hän suhtautuu kriittisesti länsimaiseen terapiakulttuuriin, jota pitää liian yksilökeskeisenä.
"Yksin pärjäämisen ihanne läpäisee kulttuurimme, ja se näkyy myös vallalla olevissa terapiamuodoissa", Taskinen sanoo.
Rakastan vierasta ilmestyy ja on arvostelupavaa keskiviikkona 25.3.
Tekijästä
Satu Taskinen (s. 1970) on Wienissä asuva palkittu ja kiitetty kirjailija, jonka tuotantoa leimaavat filosofisuus, sosiaalinen tarkkanäköisyys ja eurooppalaisuus. Hänen esikoisteoksensa Täydellinen paisti (2011) voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon ja oli ehdolla European Book Prize -palkinnon saajaksi. Rakastan vierasta on Taskisen viides romaani ja eräänlainen sisarteos Täydelliselle paistille.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Silja Massa
Teos-kustantamo
Puh:+358 40 708 1323
silja.massa@teos.fi
www.teos.fi
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin. Lue lisää: www.siltala.fi/teos
