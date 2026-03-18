800 tarinaa Turun historiasta – Turun yliopiston tutkijoiden uusi sivusto ilmestyy nyt myös ruotsiksi
19.3.2026 08:00:00 EET | Turun yliopisto | Tiedote
Turun historiaa luotaavat sivustot antavat mahdollisuuden tutustua Suomen vanhimman kaupungin vaiheisiin ja elämänmenoon, kertoo kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Turun kaupungin 800-vuotisjuhlavuotta vietetään vuonna 2029.
Turun yliopiston arkeologit ja historioitsijat aloittivat syyskuussa 2025 Turun lähestyvän juhlavuoden kunniaksi sivuston 800 tarinaa Turun historiasta. Tammikuussa 2026 käynnistyi myös ruotsinkielinen sivusto 800 berättelser ur Åbo stads historia.
Molemmat blogit voi tilata omaan sähköpostiin. Lukija saa ilmoituksen, kun uusi artikkeli on ilmestynyt.
Sivustoilla julkaistaan lyhyitä kirjoituksia Turun menneisyydestä, ihmiskohtaloista, tilanteista ja tapahtumista – niin arjen kuin juhlankin hetkistä.
Tähän mennessä suomenkielisiä tekstejä on ilmestynyt jo 85, ruotsinkielisiä 30 kappaletta. Tarkoituksena on julkaista 800 välähdystä Turun ja turkulaisten menneisyydestä juhlavuoteen 2029 mennessä.
– Blogi antaa kaikille historiasta kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua Suomen vanhimman kaupungin vaiheisiin sekä elämänmenoon muuttuvassa maailmassa, toteaa hanketta vetävä kulttuurihistorian professori Hannu Salmi.
– Ruotsinkielisen blogin perustamiseen kannusti kokenut ruotsintaja Brita Löflund, joka myös on tehnyt mittavan käännöstyön.
Turun yliopiston arkeologit ja historioitsijat, ja kaikki blogien tekemiseen osallistuneet, haluavat tukea hankkeellaan juhlavuoteen valmistautuvaa kaupunkia. Tutkijat kutsuvat kaikki kiinnostuneet seuraamaan tapahtumien kulkua!
Hannu SalmiKulttuurihistorian professoriPuh:050 329 0276hansalmi@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/hannu-salmi
