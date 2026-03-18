800 tarinaa Turun historiasta – Turun yliopiston tutkijoiden uusi sivusto ilmestyy nyt myös ruotsiksi

Ammattiin opiskelevat nuoret käyttävät nikotiinituotteita huomattavasti muita enemmän – nuorten terveysvalinnat rakentuvat yksilön, lähipiirin ja kouluyhteisön vuorovaikutuksessa 18.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote

Anu Vaihekoski osoitti Turun yliopiston tuoreessa väitöskirjatutkimuksessa, että nuorten asenteet, uskomukset ja kokemusmaailma ohjaavat nikotiinin ja muiden päihteiden käyttöä tavalla, jota ei voida ymmärtää tarkastelemalla pelkästään yksilöä. Lähipiirillä ja kouluyhteisöllä on merkittävä rooli terveysvalintojen rakentumisessa.