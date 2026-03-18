Aluevaltuusto keskustelee strategian toimeenpanosta ja valitsee tarkastusjohtajan 23.3.
18.3.2026 12:51:12 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Seuraava aluevaltuuston kokous pidetään maanantaina 23.3.2026 klo 17 Tampere-talossa. Ennen varsinaista kokousta aluevaltuusto käy lähetekeskustelun strategian toimeenpanosuunnitelmasta klo 16–17.
Lähetekeskustelua ja varsinaista kokousta voi seurata suorana verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.
Esityslistalla on seuraavat asiat:
- Tarkastusjohtajan virkavalinta
- Muutokset vuoden 2026 talousarvioon
- Tilintarkastuspalvelujen hankinta, optiokauden käyttöönotto
- Keiturin Sote Oy:n purkaminen
- Ikääntyneiden asiakkaiden ja potilaiden palveluketjujen selvitystyö
- Toimitilaohjelma 2023–2025 loppuraportti
- Aluevaltuuston ja aluehallituksen talouden toteuma 1–12/2025
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - johtamisrakenteen ja johtamisjärjestelmän kokonaisarvioinnista
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmän selkeyttämisestä
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Coxa Oy:n laadukkaan toiminnan turvaamiseksi ja sen huomioimiseksi osana Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2026 sekä tuleville taloussuunnitelma vuosille
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - kansainvälisen rekrytoinnin vastuullisuuden varmistamisesta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ikäihmisten palveluiden saatavuuden ja peittävyyden parantaminen Pirkanmaan hyvinvointialueella
- Aluevaltuutettujen aloitteet
Yhteyshenkilöt
Erhola MarinaHyvinvointialuejohtaja, yhteydenotot assistentti Heidi Moksénin kauttaPuh:044 4729908marina.erhola@pirha.fi
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
