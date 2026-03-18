Pirkanmaan hyvinvointialue

Tammelakeskuksen sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotoille uusi puhelinnumero

18.3.2026 12:50:24 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Uuden puhelinjärjestelmän käyttöönotto etenee Pirkanmaan hyvinvointialueella. Nyt uuteen järjestelmään siirrytään Tampereella Tammelakeskuksen sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Samalla muuttuu puhelinnumero.

Tammelakeskuksen sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanottojen uusi puhelinnumero on 03 311 68260. Numero on avoinna ma–to klo 8–16 sekä pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15.

Numerossa on kaksi linjaa: kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoitolla, kiireellisten asioiden linjalle voit jäädä myös jonottamaan. Soittaessa on mahdollista valita myös englanninkielinen valikko.

Vanhassa numerossa on syyskuun loppuun saakka tiedote, joka kertoo numeron vaihtuneen. Lisäksi vanhaan numeroon soitetut puhelut siirtyvät kuukauden ajan automaattisesti uuteen numeroon.

Tammelakeskuksen lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi jatkossa perua lähettämällä tekstiviestinumeroon 040 129 5363 (ei puheluita). Numero toimii edelleen myös puhe- ja kuulovammaisten asiointikanavana. Vastaanottoaika on mahdollista perua myös digitaalisesti OmaPirha-palvelussa, jos varatun ajan alkuun on vähintään 24 tuntia.

Lue lisää uudistuksesta: Puhelinpalvelumme uudistuu

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays.

Lisätietoja pirha.fi.

