Pikkuhuuhkajat nimetty maaliskuun EM-karsintaotteluihin – Akkreditointi avoinna Kypros-otteluun

Ensimmäinen puolikas U21-EM-karsinnoista kohti kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavia EM-kisoja pelattiin syksyllä 2025. Viiden ottelun jälkeen Suomi on EM-karsintalohkossaan kakkosena Espanjan takana, kaksi pistettä Kosovon ja kolme pistettä Romanian edellä. Lohkossa perää pitävät Kypros ja San Marino.

Yhdeksän EM-karsintalohkovoittajan lisäksi paras lohkokakkonen saa suoran paikan EM-kisoihin, kun muut lohkokakkoset puolestaan pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat neljästä viimeisestä lopputurnauspaikasta.

Muutamillla nykyisistäkin Pikkuhuuhkajista on Tammelan Stadionilta mukavia muistoja syksyltä 2024, kun kaksi vuotta vanhemmat Pikkuhuuhkajat (2002 ja myöhemmin syntyneet) voitti siellä kaikki kolme otteluaan ja eteni Slovakian EM-kisoihin. Romania kaatui 2–0, Montenegro 2–1 ja Norja 5–1.

Näissä karsinnoissa Pikkuhuuhkajissa pelaa toki uusi ikäluokka, 2004 ja myöhemmin syntyneet, joka haluaa antaa tamperelaisille uutta muisteltavaa. Syyskuussa EM-karsinnat avanneet ottelut San Marinoa ja Kyprosta vastaan päättyivät maximum attack -asenteella lähteneen Suomen eduksi luvuin 7-0 ja 0-5.

Päävalmentaja Mika Lehkosuo kertoo, että maaliskuun palaverit avataan silti muistuttamalla joukkuetta marraskuun päättäneestä 0-0-tasapelistä Kosovoa vastaan.

– Saimme Kosovo-ottelussa identiteettiimme pienen kolauksen. Kyllä me siihen puutumme – meidän pitää saada vauhtia pelaamiseemme. Kun hyökkäys kiihtyy, sitten mennään vauhdilla. Haluamme saada vastustajan puolustuslinjaan paljon actionia, jotta he joutuvat puolustamaan kahteen suuntaan. Se aiheuttaa puolustajille stressiä, josta heille syntyy arviointivirheitä, ja sen myötä pääsemme maalintekopaikoille, Lehkosuo uskoo.

Pikkuhuuhkajat kohtaa Kyproksen EM-karsintaottelussa Tampereella Tammelan Stadionilla tiistaina 31. maaliskuuta kello 18.00. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun viimeistään perjantaina 27. maaliskuuta.

Akkreditointi U21-EM-karsintaotteluun Suomi - Kypros (31.3.) >>

Pikkuhuuhkajien joukkue

Oliver Heino (mv), EIF

Jaaso Jantunen (mv), SC Freiburg

Eero Vuorjoki (mv), FC Inter

Tomas Galvez, SC Cambuur (mukana vain Kypros-ottelussa)

Onni Helén, Sogndal IL

Oscar Häggström, TPS

Rony Jansson, Kalmar FF

Niilo Kujasalo, KuPS

Emil Leveälahti, HJK

Otso Liimatta, Halmstads BK

Arttu Lötjönen, KuPS

Pyry Mentu, HJK

Dario Naamo, Dundee United FC

Julius Paananen, AC Oulu

Tuomas Pippola, Sogndal IL

Otto Ruoppi, KuPS

Matias Siltanen, Djurgårdens IF

Adrian Svanbäck, BK Häcken

Marius Söderbäck, Kalmar FF

Juho Talvitie, NAC Breda

Jimi Tauriainen, Chelsea FC

Vincent Ulundu, FC Inter

Oskari Väistö, SJK

Miska Ylitolva, HJK

Lisätiedot:

Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja

040 559 0646

niko.tykkylainen@palloliitto.fi