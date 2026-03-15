Pikkuhuuhkajat nimetty maaliskuun EM-karsintaotteluihin – Akkreditointi avoinna Kypros-otteluun

18.3.2026 13:10:31 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomen U21-maajoukkue (2004 ja myöhemmin syntyneet) kohtaa San Marinon vieraissa 26.6. kello 19 Suomen aikaa ja Kyproksen kotona Tampereella 31.3. kello 18. Molemmat ottelut näkyvät suorana Yle Areenasta.

Ensimmäinen puolikas U21-EM-karsinnoista kohti kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavia EM-kisoja pelattiin syksyllä 2025. Viiden ottelun jälkeen Suomi on EM-karsintalohkossaan kakkosena Espanjan takana, kaksi pistettä Kosovon ja kolme pistettä Romanian edellä. Lohkossa perää pitävät Kypros ja San Marino. 

Yhdeksän EM-karsintalohkovoittajan lisäksi paras lohkokakkonen saa suoran paikan EM-kisoihin, kun muut lohkokakkoset puolestaan pelaavat kaksiosaiset jatkokarsinnat neljästä viimeisestä lopputurnauspaikasta.

Muutamillla nykyisistäkin Pikkuhuuhkajista on Tammelan Stadionilta mukavia muistoja syksyltä 2024, kun kaksi vuotta vanhemmat Pikkuhuuhkajat (2002 ja myöhemmin syntyneet) voitti siellä kaikki kolme otteluaan ja eteni Slovakian EM-kisoihin. Romania kaatui 2–0, Montenegro 2–1 ja Norja 5–1.  

Näissä karsinnoissa Pikkuhuuhkajissa pelaa toki uusi ikäluokka, 2004 ja myöhemmin syntyneet, joka haluaa antaa tamperelaisille uutta muisteltavaa. Syyskuussa EM-karsinnat avanneet ottelut San Marinoa ja Kyprosta vastaan päättyivät maximum attack -asenteella lähteneen Suomen eduksi luvuin 7-0 ja 0-5.  

Päävalmentaja Mika Lehkosuo kertoo, että maaliskuun palaverit avataan silti muistuttamalla joukkuetta marraskuun päättäneestä 0-0-tasapelistä Kosovoa vastaan.  

– Saimme Kosovo-ottelussa identiteettiimme pienen kolauksen. Kyllä me siihen puutumme – meidän pitää saada vauhtia pelaamiseemme. Kun hyökkäys kiihtyy, sitten mennään vauhdilla. Haluamme saada vastustajan puolustuslinjaan paljon actionia, jotta he joutuvat puolustamaan kahteen suuntaan. Se aiheuttaa puolustajille stressiä, josta heille syntyy arviointivirheitä, ja sen myötä pääsemme maalintekopaikoille, Lehkosuo uskoo. 

Pikkuhuuhkajat kohtaa Kyproksen EM-karsintaottelussa Tampereella Tammelan Stadionilla tiistaina 31. maaliskuuta kello 18.00. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun viimeistään perjantaina 27. maaliskuuta.

Akkreditointi U21-EM-karsintaotteluun Suomi - Kypros (31.3.)

Pikkuhuuhkajien joukkue
Oliver Heino (mv), EIF 
Jaaso Jantunen (mv), SC Freiburg 
Eero Vuorjoki (mv), FC Inter 
Tomas Galvez, SC Cambuur (mukana vain Kypros-ottelussa) 
Onni Helén, Sogndal IL 
Oscar Häggström, TPS 
Rony Jansson, Kalmar FF 
Niilo Kujasalo, KuPS 
Emil Leveälahti, HJK 
Otso Liimatta, Halmstads BK 
Arttu Lötjönen, KuPS 
Pyry Mentu, HJK 
Dario Naamo, Dundee United FC 
Julius Paananen, AC Oulu 
Tuomas Pippola, Sogndal IL 
Otto Ruoppi, KuPS 
Matias Siltanen, Djurgårdens IF 
Adrian Svanbäck, BK Häcken 
Marius Söderbäck, Kalmar FF 
Juho Talvitie, NAC Breda 
Jimi Tauriainen, Chelsea FC 
Vincent Ulundu, FC Inter 
Oskari Väistö, SJK 
Miska Ylitolva, HJK  

Lisätiedot:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen@palloliitto.fi

