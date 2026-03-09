Vaativa asematunneliurakka käynnistyy Malminkartanossa – Kreate yhdistää rata- ja kalliorakentamisen ensimmäistä kertaa
20.3.2026 14:47:08 EET | Kreate Group Oyj | Tiedote
Kreate ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen Malminkartanon rautatieaseman tunnelin laajasta korjausurakasta Helsingissä. Kehäradalla toteutettavan urakan arvo on lähes 9 miljoonaa euroa. Kyseessä on ensimmäinen hanke, jossa Kreaten ratayksikkö yhdistää erikoisosaamisensa yhtiön uuden kalliorakentamisen yksikön kanssa.
Malminkartanossa Kreate tekee laajan peruskorjauksen 1970-luvulla tunneliin rakennettuun juna-asemaan Kehäradalla Helsingissä. Urakkaan kuuluvat Malminkartanon tunneliaseman rakenteiden uusiminen ja laiturialueiden betonikorjaukset sekä sähköteknisten järjestelmien täydellinen uudistaminen.
– Teemme samalla asematunnelin kallioleikkauksiin erityiset rakenteet, joilla estetään paannejään eli kallion pinnoille valumavesien muodostamat paksut jääkerrostumat. Uusimme myös tunnelin ulkopuoliset vedenohjausratkaisut sekä rakennamme tunnelin eristerakenteen uudelleen, mitkä myös estävät paannejään muodostumista. Näin varmistamme kalliorakenteiden kestävyyden ja parannamme matkustajien turvallisuutta asematunnelissa, kertoo kohteen työpäällikkö Tero Inkala Kreatelta.
Malminkartanon aseman uudistaminen on osa Kaupunkiliikenteen toteuttamaa Kehäradan kolmen aseman peruskorjausta, jossa parannetaan niiden viihtyvyyttä, esteettömyyttä ja turvallisuutta. Malminkartanon asema on niistä teknisesti vaativin, sillä koko tunneli peruskorjataan ja sen rakenteet uusitaan niin sisä‑ kuin ulkopuolelta.
– Asematunnelille tavoitellaan 50 vuoden jatkokäyttöikää. Toteutus vaiheistetaan junaliikenteen ehdoilla huomioiden yksiraiteiset jaksot toukokuussa ja elo- ja syyskuussa sekä kesän hieman yli kahden kuukauden totaalikatko. Niiden aikana etenemme tarkalla aikataululla, jolloin kriittiset purut, muotitukset, betonoinnit ja sähkörata‑ ja maadoitustyöt on vietävä läpi kerralla ja turvallisesti, Inkala toteaa.
Uusi kalliorakentamisen yksikkö mukana toteuttamassa vaativaa urakkaa
Malminkartanossa Kreaten ratatekninen osaaminen ja vuoden alussa perustettu kalliorakentamisen yksikkö toteuttavat ensimmäistä yhteistä hankettaan.
Asematunnelin molemmissa päissä sijaitsevat torialueet ja ympäröivä tiivis asutus tekevät alueesta erityisjärjestelyjä vaativan työympäristön. Urakan koko logistiikka, kuten koneiden ja laitteiden sekä purettavan materiaalin kuljettaminen, tapahtuu pääosin rataa pitkin.
Työt toteutetaan Kreaten omalla henkilöstöllä ja kalustolla, mikä varmistaa yhtenäiset toimintatavat, nopean reagoinnin ja laadukkaan toteutuksen vaativissa olosuhteissa.
– Ensimmäinen yhteinen urakka on herättänyt innostusta, ja olemme löytäneet ratkaisuja, joilla projekti etenee sujuvasti ja turvallisesti. Malminkartanon urakka on meille erityinen, sillä ratayksikön kanssa suunnitellut parhaat ratkaisut on mietitty tiiminä ja juuri tällainen tekeminen on Kreaten vahvuus. Nyt katseet siirtyvät toteutusvaiheeseen, jossa yhteinen osaaminen pääsee tosissaan esiin, iloitsee Kreaten kalliorakentamisen yksikön johtaja Heikki Pöyhönen.
Tunnelialueen uudistus etenee vaiheittain
Junamatkustajiin kolmen Kehäradan aseman uudistamisen vaikutukset näkyvät ensimmäisenä Malminkartanossa, jossa junat eivät pysähdy 3.5.2026 lähtien, vaikka junaliikenne jatkuu muille asemille. Valmistelevat työt käynnistyvät huhtikuussa, purkaminen ja rakentaminen aloitetaan heti vapun jälkeen.
Keskeisimmät työvaiheet, kuten tunnelin vanhan verhousrakenteen purkaminen, kallion lujitukset ja uuden verhousrakenteen rakentaminen, toteutetaan rataliikennekatkon aikana 1.6.–9.8.2026. Tällöin ei ole junaliikennettä Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan asemille.
– Vaiheittain etenevässä uudistuksessa katosrakenteiden sekä niihin liittyvien varusteiden ja valaistuksen purkutyöt valmistuvat toukokuun loppuun mennessä, tunnelin verhousrakenteen uusiminen valmistuu heinäkuussa ja kaikki aseman käytön edellyttämät työt valmistuvat elokuun loppuun mennessä. Tuolloin molemmat laiturit voidaan ottaa matkustajien käyttöön, kertoo Tero Inkala.
Kunnostusurakka toteutetaan Green Deal ‑päästöttömän työmaan periaatteiden mukaisesti ja kokonaisuudessaan se valmistuu kokonaisuudessaan loka–marraskuussa. Tilaajana on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy. Kreate kirjaa lähes 9 miljoonan euron sopimuksen ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaan.
Yhteyshenkilöt
Heikki PöyhönenYksikönjohtajaKreate Oy
Kalliorakentaminen
Tero InkalaTyöpäällikkö, ratarakentaminenKreate OyPuh:+358 40 842 1200tero.inkala@kreate.fi
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 315 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 700 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
