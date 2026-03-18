Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Ihmisen ääni ja kasvot on suojattava tekoälyn aikakaudella

18.3.2026 13:30:03 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys on tehnyt mahdolliseksi ihmisten äänen, ulkonäön ja esiintymistyylin jäljentämisen ilman heidän suostumustaan. Ylen uutisointi  seksuaalisista syväväärennöksistä osoittaa, että ilmiöllä voi olla vakavia seurauksia yksilöille ja jopa demokraattiselle keskustelulle. Kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaaditaan lainsäädäntötoimia digitaalisten kaksoisolentojen luvattoman käytön estämiseksi sekä luovien alojen tekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi.

Kansanedustaja Pia Lohikoski
Kuva: Elisa Salomäki

– Ihmisen identiteetti ei saa olla raaka-ainetta teknologiayhtiöiden voitoille tai väärinkäytöksille. Äänen ja kasvojen luvatonta käyttöä on ennaltaehkäistävä lainsäädännöllä. Asialla alkaa olla kiire, sillä verkko täyttyy jo tekijänoikeuksia ja jopa ihmisarvoa loukkaavista sisällöistä, Lohikoski sanoo.

Generatiivinen tekoäly mahdollistaa yhä aidomman tuntuiset syväväärennökset, joita voidaan hyödyntää viihteessä, markkinoinnissa, poliittisessa viestinnässä tai suoraan vahingoittamistarkoituksessa ilman henkilön suostumusta.

Ilman ajantasaista sääntelyä niin esiintyvät taiteilijat, poliitikot ja toimittajat kuin tavalliset kansalaisetkin voivat joutua tilanteeseen, jossa heidän identiteettiään käytetään taloudellisesti hyväksi tai harhaanjohtavasti ilman lupaa.

Lohikoski nostaa esiin erityisesti luovien alojen huolen siitä, että tekoälyjärjestelmiä kehitetään hyödyntämällä teoksia ilman riittävää läpinäkyvyyttä tai kohtuullista korvausta. Hän peräänkuuluttaa myös toimivia keinoja luvattomien deepfake-sisältöjen nopeaan poistamiseen jakelusta sekä mahdollisuuksia vahingonkorvauksiin identiteetin väärinkäytön tilanteissa.

– Teknologia kehittyy nopeammin kuin lainsäädäntö. Tarvitsemme selkeät pelisäännöt, jotka suojaavat ihmisiä ja turvaavat myös luovan työn arvon digitaalisessa taloudessa, Lohikoski toteaa.

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Puheenjohtaja Minja Koskela linjapuheessaan: Orpon oikeistohallitus on pettänyt ilmaston14.3.2026 10:20:34 EET | Tiedote

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina 14.3. pitämässään linjapuheessa hallituksen ilmastopolitiikkaa. Koskela nosti esiin huolensa siitä, että päästökaupan heikentäminen uhkaa Suomen miljardi-investointeja. Hallituksen ja erityisesti perussuomalaisten nihkeys vihreän siirtymän investointeja kohtaan johtaa talouden ja työllisyyden kärsimiseen. -Riikka Purra ja Jani Mäkelä eivät ole kiinnostuneita siitä, että myös työpaikat ovat tulilinjalla, jos vihreän siirtymän investoinneista aletaan peruutella.Persuille ilmastonmuutos on pelkkää identiteettipolitiikkaa, Koskela sanoo. -Persuille näyttää sopivan hyvin, että hiiletöntä terästä tuotetaan jatkossa Ruotsissa eikä Raahessa. Viis työpaikoista, kunhan hallitus ei käytä termiä vihreä siirtymä, Koskela jatkaa. Koskela vetosi puoluevaltuustossa puheessaan pääministeri Petteri Orpoon, jotta tämä osoittaisi ilmastojohtajuutta ja estäisi päästökaupan vesittämisen. -Jos päästökauppa vesittyy,

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
