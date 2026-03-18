Pia Lohikoski: Ihmisen ääni ja kasvot on suojattava tekoälyn aikakaudella

– Ihmisen identiteetti ei saa olla raaka-ainetta teknologiayhtiöiden voitoille tai väärinkäytöksille. Äänen ja kasvojen luvatonta käyttöä on ennaltaehkäistävä lainsäädännöllä. Asialla alkaa olla kiire, sillä verkko täyttyy jo tekijänoikeuksia ja jopa ihmisarvoa loukkaavista sisällöistä, Lohikoski sanoo.

Generatiivinen tekoäly mahdollistaa yhä aidomman tuntuiset syväväärennökset, joita voidaan hyödyntää viihteessä, markkinoinnissa, poliittisessa viestinnässä tai suoraan vahingoittamistarkoituksessa ilman henkilön suostumusta.

Ilman ajantasaista sääntelyä niin esiintyvät taiteilijat, poliitikot ja toimittajat kuin tavalliset kansalaisetkin voivat joutua tilanteeseen, jossa heidän identiteettiään käytetään taloudellisesti hyväksi tai harhaanjohtavasti ilman lupaa.

Lohikoski nostaa esiin erityisesti luovien alojen huolen siitä, että tekoälyjärjestelmiä kehitetään hyödyntämällä teoksia ilman riittävää läpinäkyvyyttä tai kohtuullista korvausta. Hän peräänkuuluttaa myös toimivia keinoja luvattomien deepfake-sisältöjen nopeaan poistamiseen jakelusta sekä mahdollisuuksia vahingonkorvauksiin identiteetin väärinkäytön tilanteissa.

– Teknologia kehittyy nopeammin kuin lainsäädäntö. Tarvitsemme selkeät pelisäännöt, jotka suojaavat ihmisiä ja turvaavat myös luovan työn arvon digitaalisessa taloudessa, Lohikoski toteaa.