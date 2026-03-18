Pia Lohikoski: Ihmisen ääni ja kasvot on suojattava tekoälyn aikakaudella
18.3.2026 13:30:03 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys on tehnyt mahdolliseksi ihmisten äänen, ulkonäön ja esiintymistyylin jäljentämisen ilman heidän suostumustaan. Ylen uutisointi seksuaalisista syväväärennöksistä osoittaa, että ilmiöllä voi olla vakavia seurauksia yksilöille ja jopa demokraattiselle keskustelulle. Kansanedustaja Pia Lohikoski on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa vaaditaan lainsäädäntötoimia digitaalisten kaksoisolentojen luvattoman käytön estämiseksi sekä luovien alojen tekijöiden oikeuksien vahvistamiseksi.
– Ihmisen identiteetti ei saa olla raaka-ainetta teknologiayhtiöiden voitoille tai väärinkäytöksille. Äänen ja kasvojen luvatonta käyttöä on ennaltaehkäistävä lainsäädännöllä. Asialla alkaa olla kiire, sillä verkko täyttyy jo tekijänoikeuksia ja jopa ihmisarvoa loukkaavista sisällöistä, Lohikoski sanoo.
Generatiivinen tekoäly mahdollistaa yhä aidomman tuntuiset syväväärennökset, joita voidaan hyödyntää viihteessä, markkinoinnissa, poliittisessa viestinnässä tai suoraan vahingoittamistarkoituksessa ilman henkilön suostumusta.
Ilman ajantasaista sääntelyä niin esiintyvät taiteilijat, poliitikot ja toimittajat kuin tavalliset kansalaisetkin voivat joutua tilanteeseen, jossa heidän identiteettiään käytetään taloudellisesti hyväksi tai harhaanjohtavasti ilman lupaa.
Lohikoski nostaa esiin erityisesti luovien alojen huolen siitä, että tekoälyjärjestelmiä kehitetään hyödyntämällä teoksia ilman riittävää läpinäkyvyyttä tai kohtuullista korvausta. Hän peräänkuuluttaa myös toimivia keinoja luvattomien deepfake-sisältöjen nopeaan poistamiseen jakelusta sekä mahdollisuuksia vahingonkorvauksiin identiteetin väärinkäytön tilanteissa.
– Teknologia kehittyy nopeammin kuin lainsäädäntö. Tarvitsemme selkeät pelisäännöt, jotka suojaavat ihmisiä ja turvaavat myös luovan työn arvon digitaalisessa taloudessa, Lohikoski toteaa.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme