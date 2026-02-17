Suomen yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto jatkoi laskuaan tammikuussa 2026
18.3.2026 14:06:19 EET | Indufor Oy | Tiedote
Suomen yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotto oli tammikuussa -13 % vuodessa. Laskelma vertaa viimeisen 12 kuukauden aikana saatua tuottoa periodia edeltävään arvoon kuukausiaineiston perusteella. Sijoitustuoton laskuun vaikutti eniten kuitupuun hintakehitys. Sen vaikutus oli -11,2 % vuodessa. Vuoden 2026 YTD sijoitustuotto eli vuoden 2026 alusta kuluvalle kalenterivuodelle kertynyt tuotto oli tammikuussa -3,3%.
Suomen yksityismetsien puuntuotannon sijoitustuotot kääntyivät laskuun elokuussa 2025 positiivisesti kehittyneen alkuvuoden jälkeen. Sijoitustuottoon vaikuttavat erityisesti elokuussa 2026 laskuun kääntyneet kantohinnat.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
Petteri Nuolivirta
Liiketoimintajohtaja
+358 40 716 4266
petteri.nuolivirta@induforgroup.com
Jarno Seppälä
Toimitusjohtaja
+358 40 551 5343
jarno.seppala@induforgroup.com
Lisätietoa julkaisijasta
Vuonna 1980 perustettu Indufor Oy (www.induforgroup.com) on maailmanlaajuisesti tunnettu metsä- ja luonnonvarakysymysten asiantuntija, jolla on toimintaa viidellä mantereella. Yritys on palvellut yli 1 000 asiakasta ja henkilöstöllä on kenttäkokemusta yli sadasta maasta. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja yhtiön palveluksessa on yli 60 työntekijää.
Avkastningen på privat skogsbruk i Finland var 6,9 % år 202517.2.2026 10:13:21 EET | Pressmeddelande
Avkastningen på privat skogsbrukets virkesproduktion uppgick till 6,9 % år 2025. Resultatet påverkades främst av den långsammare ökningen av rotpriserna jämfört med föregående år. Rotprisernas bidrag till den totala avkastningen minskade till +2,4 procentenheter år 2025. En betydande del av avkastningen kom fortsatt från värdet av skogens biologiska tillväxt, som bidrog med +4,4 procentenheter.
Return on Private Forest Timber Production in Finland was 6.9% in 202517.2.2026 10:13:21 EET | Press release
The return on private forests’ timber production was 6.9% in 2025. The outcome was mainly affected by the slower increase in stumpage prices compared to the prior year. The impact of stumpage prices on the total return decreased to +2.4 percentage points in 2025. A significant share of the return continued to come from the value of the biological growth of the forest, which contributed +4.4 percentage points.