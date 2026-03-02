Kuumottavan synkkä romanssi leikittelee vallan fantasioilla

18.3.2026 13:40:24 EET | Like Kustannus | Tiedote

Navessa Allenin romaani Valot pois on kansainvälinen dark romance -ilmiö, joka ilmestyy nyt suomeksi.

Navessa Allen: Valot pois

Ilmestyy 1.4.2026

Yhdysvaltalaisen Navessa Allenin Valot pois (alkuteos Lights Out) on noussut poikkeukselliseksi kansainväliseksi menestykseksi ja BookTok-ilmiöksi. Se edustaa dark romance -kirjallisuuden uutta aaltoa, jossa tummasävyiset teemat, psykologinen jännite ja vallan dynamiikka vetävät lukijoita puoleensa.

Valot pois on ensimmäinen osa Allenin Into Darkness -sarjaa. Se kertoo sairaanhoitaja Aly Cappelluccista sekä Josh Hammondista, miehestä, jonka anonyymi ja suosittu verkkopersoona kietoutuu osaksi Alyn elämää. Netissä leikillisenä alkanut kontakti johtaa todelliseen kohtaamiseen, joka pakottaa päähenkilöt kohtaamaan pelkonsa, rajansa ja luottamuksen kysymykset.

Romaani yhdistää rohkeasti romantiikkaa ja jännitystä juonikuvioon, joka käsittelee fantasian ja todellisuuden välistä rajaa. Aikuisille suunnatun teoksen tapa rikkoa tabuja on herättänyt vilkasta keskustelua somessa ja mediassa.

Valot pois on myynyt yksin Yhdysvalloissa yli 2 miljoonaa kappaletta, noussut New York Timesin listaykköseksi ja pysynyt myyntilistalla yli vuoden. Romaanista on tekeillä Netflix-sovitus. Myös sarjan toinen, suomeksi syksyllä 2026 ilmestyvä osa meni suoraan New York Timesin listakärkeen. Romaani on noussut erityisesti BookTok-yhteisössä viraaliksi ilmiöksi. Goodreadsissa kirja on kerännyt yli 600 000 lukija-arviota keskiarvolla 4,1/5.

Suomentaja: Eeva Tynkkynen.

Ilmestyy painettuna sekä e- ja änikirjana.

dark romancekaunokirjallisuusviihdekirjat

