Kuumottavan synkkä romanssi leikittelee vallan fantasioilla
18.3.2026 13:40:24 EET | Like Kustannus | Tiedote
Navessa Allenin romaani Valot pois on kansainvälinen dark romance -ilmiö, joka ilmestyy nyt suomeksi.
Navessa Allen: Valot pois
Ilmestyy 1.4.2026
Yhdysvaltalaisen Navessa Allenin Valot pois (alkuteos Lights Out) on noussut poikkeukselliseksi kansainväliseksi menestykseksi ja BookTok-ilmiöksi. Se edustaa dark romance -kirjallisuuden uutta aaltoa, jossa tummasävyiset teemat, psykologinen jännite ja vallan dynamiikka vetävät lukijoita puoleensa.
Valot pois on ensimmäinen osa Allenin Into Darkness -sarjaa. Se kertoo sairaanhoitaja Aly Cappelluccista sekä Josh Hammondista, miehestä, jonka anonyymi ja suosittu verkkopersoona kietoutuu osaksi Alyn elämää. Netissä leikillisenä alkanut kontakti johtaa todelliseen kohtaamiseen, joka pakottaa päähenkilöt kohtaamaan pelkonsa, rajansa ja luottamuksen kysymykset.
Romaani yhdistää rohkeasti romantiikkaa ja jännitystä juonikuvioon, joka käsittelee fantasian ja todellisuuden välistä rajaa. Aikuisille suunnatun teoksen tapa rikkoa tabuja on herättänyt vilkasta keskustelua somessa ja mediassa.
Valot pois on myynyt yksin Yhdysvalloissa yli 2 miljoonaa kappaletta, noussut New York Timesin listaykköseksi ja pysynyt myyntilistalla yli vuoden. Romaanista on tekeillä Netflix-sovitus. Myös sarjan toinen, suomeksi syksyllä 2026 ilmestyvä osa meni suoraan New York Timesin listakärkeen. Romaani on noussut erityisesti BookTok-yhteisössä viraaliksi ilmiöksi. Goodreadsissa kirja on kerännyt yli 600 000 lukija-arviota keskiarvolla 4,1/5.
Suomentaja: Eeva Tynkkynen.
Ilmestyy painettuna sekä e- ja änikirjana.
Lue lisää julkaisijalta Like Kustannus
Juha Hurmeen toimittamassa Radiopuhelimet palasina -kirjassa kaikki on hajalla, mutta soitto soi!2.3.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Radiopuhelimet palasina on kirjailija Juha Hurmeen toimittama rockelämäkerta ja bändin kollektiivinen analyysi heistä itsestään, suomalaisen vaihtoehtorockin legendasta Radiopuhelimista. Hurme on jakanut kertomisen vastuun yhtyeen jäsenille ja antanut heidän puhua omilla tyyleillään ja omista lähtökohdistaan. Lopputulos on moniääninen, rikas ja ristiriitainen kokonaisuus, jossa bändin historia, taiteellinen työ ja inhimillinen arki kietoutuvat yhteen.
Ivan Manirahon toinen romaani Pimeyden mustuus kertoo aikuistumisen haasteista maahanmuuttajan näkökulmasta17.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Ivan Manirahon Pimeyden mustuus on kirvelevän omakohtainen kertomus syvällä rakenteissamme lymyävistä vaaroista.
Hanna-Riikka Kuisman Maaperä avaa näkökulman suuriin aiheisiin: ihmisyyteen ja luontoon – "Pahimmatkin asiat syntyvät yleensä ihan tavallisten ihmisten teoista"13.2.2026 10:20:00 EET | Tiedote
Kaksinkertaisen Finlandia-ehdokkaan Hanna-Riikka Kuisman Maaperä on trillerimäinen romaani häikäilemättömästä oman edun tavoittelusta, vallasta ja ihmismielen pimeistä puolista.
Jarkko Steniuksen uutuuskirja kokoaa suomalaisten tositarinoita isättömyydestä9.2.2026 08:22:00 EET | Tiedote
Jarkko Steniuksen uutuuskirja Särkyneet 2 valottaa isättöminä kasvaneiden syvälle juurtuneita arvottomuuden ja hylätyksi tulemisen kokemuksia. Epätasapainoinen lapsuus on sysännyt haastateltavat rikosten katveeseen.
Kaupungin keskellä olevaan metsään katoaa tyttö, eikä kukaan tunnu välittävän – Tiina Raevaaran kylmäävä sarjanavaus vie pikkukaupungin pimeyteen3.2.2026 09:49:45 EET | Tiedote
Tiina Raevaaran Kaupunki jonka keskellä on metsä on Tuonijoki-sarjan ensimmäinen osa. Kirja kertoo nousukauden varjopuolista ja sen juoni ulottuu 1980-luvun lopulta nykypäivään. Raevaara on ammentanut kirjaan runsaasti elementtejä omasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan 1980–90-luvuilla.
