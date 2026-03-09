Helsingin ja Uudenmaan pelastuslaitosten NouHätä! -aluekilpailun voittajat selvillä
18.3.2026 16:04:59 EET | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
8. luokkalaisten pelastustaitokilpailun Uudenmaan ja Helsingin NouHätä! -aluekilpailu järjestettiin keskiviikkona 18. maaliskuuta Helsingissä.
Pelastustaitokilpailun Uudenmaan ja Helsingin NouHätä! -aluekilpailu järjestettiin keskiviikkona 18. maaliskuuta Helsingissä. Aluekilpailuun pääsi pelastuslaitostensa viisi parasta joukkuetta kunkin pelastuslaitoksen alueelta. Loppukilpailuun näistä pääsivät Helsingistä Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Länsi-Uudeltamaalta Mankkaan koulun tiimi 4, Keski-Uudeltamaalta Kinnarin koulun tiimi 1 ja Itä-Uudeltamaalta Albert Edelfeltin koulu
Loppukilpailu järjestetään 23. huhtikuuta Pelastusopistolla Kuopiossa. Sen pääpalkinto on 2 000 euroa.
Kampanjaan kuuluu vapaaehtoinen kilpailu. Alkukarsinta järjestettiin verkossa tammikuussa ja siihen osallistui Helsingistä 22 koulua. Koko maassa osallistujia oli yli 4 200 joukkuetta, joissa oli reilu 12 000 oppilasta. Helsingin Laajasalon peruskoulun joukkue oli valtakunnan paras alkukarsintajoukkue.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) koordinoima valtakunnallinen NouHätä! -pelastustieto ja -taitokampanja järjestettiin tänä vuonna 30. kerran. Se on suunnattu 8. luokkalaisille. Kampanjan teemoina ovat paloturvallisuus, pelastustaidot, alkusammutustaidot, ensiapu ja varautuminen.
Helsingissä kaupungin pelastuslaitos tukee kampanjaa tarjoamalla yläkouluille yhden oppitunnin luennon, jonka laitoksen turvallisuuskouluttajat pitävät kouluilla. 75 helsinkiläisestä yläkoulusta mukana oli tänä lukuvuonna 60, ja luentoja pidettiin 45 koululla.
Pelastusviranomaiselle on tärkeää kohdata nuoria arkitilanteessa ja tarjota heille tietoa riskien ennakoinnista ja antaa toimintaohjeita.
Yhteyshenkilöt
Paula Vertainen-ZimmelturvallisuuskouluttajaPuh:09 310 31235paula.vertainen-zimmel@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
