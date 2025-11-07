SM-liigan joukkueiden saama medianäkyvyys ei pohjaa ainoastaan pelituloksiin

Medianäkyvyyden määrällä mitattuna selkeänä ykkösenä on HIFK. Mediabarometrin tulokset kielivät siitä, että helsinkiläisseura kiinnostaa mediaa riippumatta pelimenestyksestä. Vaikka negatiivinen näkyvyys on syksystä vähentynyt ja joukkueen suoritus parantunut merkittävästi maajoukkuetauon jälkeen, on mediamagneetti sarjataulukossa runkosarjan päättyessä vasta kymmenentenä.

Toisella ja kolmannella sijalla mediamaininnoissa ovat puolestaan Tappara ja Ilves, joiden runsas näkyvyys seuraa jo enemmän sarjataulukkoa. Runkosarjan voittaneen Tapparan mediamainintoja selittää vahvojen otteiden lisäksi jäällä loistaneiden pelaajien saama julkisuus, kun taas Ilves on saanut näkyvyyttä tasaisesti parantuneen peliesityksen myötä. Sarjataulukon kärkeen sijoittuneet KooKoo ja SaiPa sen sijaan jäävät medianäkyvyyden määrässä liigajoukkueiden pohjalle. Tulokset viittaavatkin siihen, että mediahuomio ei ratkea jäällä vaan näkyvyyteen vaikuttavat vahvasti mm. pelaajabudjetti sekä kotikaupunki.

”On hyvä muistaa, että joukkueet edustavat kaupunkejaan, ja medianäkyvyyteen vaikuttavat pelisuoritusten lisäksi esimerkiksi seurojen vetovoima, menestysodotukset ja yksittäisten pelaajien kiinnostavuus. Peliesitykset näkyvätkin enemmän julkisuuden sävyssä kuin sen määrässä”, arvioi Retriever Suomen media-analyytikko Tuomo Myllykangas.

Vasemman puoleinen graafi kuvastaa sarjataulukon tilannetta 17.3.2026, oikean puoleinen puolestaan joukkueiden saamaa medianäkyvyyttä 1.9.–2.11.2025 ja 10.11.2025–17.3.2026 suomalaisessa toimituksellisessa mediassa.

Kiinnostavia eroja löytyy myös sarjataulukon hännille sijoittuneista joukkueista. Sarjataulukon häntäpäähän jääneet Sport ja Kärpät saivat eniten negatiivisia mainintoja ja olivat myös kokonaisnäkyvyyden määrässä keskikastia. Sen sijaan pelillisesti heikon suorituksen tehnyt Jukurit sai kaikista joukkueista vähiten medianäkyvyyttä.

”Kiinnostus Kärppiä kohtaan selittyy todennäköisesti sillä, että odotusarvo menestymisen suhteen on ollut korkealla. Sport puolestaan sai osakseen runsaasti negatiivista mediahuomiota varsin aikaisten tyhjennysmyyntien sekä 20:n perättäisen ottelun tappioputken takia”, Myllykangas arvioi.

Kauden edetessä kiinnostus kohdistuu yksittäisiin pelaajiin

Siinä missä syksyllä mediahuomion keskipisteenä olivat valmentajat ja joukkuejohto, näkyvyyttä kauden loppua kohden tuovat yhä enemmän yksittäiset pelaajat. Vaikka HIFK:n Olli Jokinen pitää edelleen kärkipaikkaa SM-liigan kiinnostavimpana hahmona, kymmenen kärkeen nousi nyt peräti seitsemän pelaajaa.

Vaikka joukkueiden medianäkyvyys ei juurikaan heijastele sarjapisteitä, pelaajien kohdalla hyvä suoriutuminen näkyy selvästi mediahuomiossa. Pelaajista eniten mediamainintoja saivat Tapparan supertähdet Benjamin Rautiainen ja Joachim Blichfeld. Kaksikko on ollut hurjassa vireessä koko kauden ja Rautiainen teki seurahistoriaa rikkomalla Tapparan yhden kauden piste-ennätyksen.

Listalta löytyy myös muita joukkueidensa tähtipelaajia, kuten nuorten alle 20-vuotiaiden kisoissa ja Liigan runkosarjassa loistanut Petteri Rimpinen, joka mainitaan peräti 26 % kaikista Kiekko-Espoon mediamaininnoista sekä pistepörssissä kolmanneksi sijoittunut Maxime Fortier (16 % kaikista SaiPan maininnoista). Toisaalta mediahuomiota sai Pride-teemapaidasta kieltäytynyt TPS-hyökkääjä Veli-Matti Savinainen.

Näkyvimmät pelaajat ja valmentajat 10.11.2025–17.3.2026 mediamaininnoilla mitattuna.

Jokerit nousemassa Liigaan ja otsikoihin

Kausi 2026–2027 on tuomassa merkittäviä muutoksia liigauutisointiin, ja mediahuomio kiinnittynee erityisesti Jokereihin. SM-liigaan ensi kaudella nouseva Jokerit jää toistaiseksi medianäkyvyyden määrällä mitattuna listauksen loppupäähän, jättäen taakseen ainoastaan Kiekko-Espoon, KooKoon ja Jukurit. Syksyllä odotettavissa on kuitenkin selkeää näkyvyyden nousua.

”Viime kauden Mestiksen mestaruuden voittaneen Jokereiden medianäkyvyys on nyt jo SM-liigatasoa. HIFK:n ja Jokereiden merkittävät pelaajabudjetit sekä odotettu helsinkiläisjoukkueiden vastakkainasettelu saattavat hyvinkin nostaa Jokerit mediakärkeen, melkeinpä riippumatta pelimenestyksestä”, Myllykangas ennustaa.

Barometri perustuu Retrieverin mediaseurannan kautta kerättyyn aineistoon suomalaisesta toimituksellisesta mediasta, sisältäen Retrieverin lähdekannan mukaisesti sekä verkossa että painettuna julkaistut artikkelit. Tarkastelujakso (10.11.2025 – 17.3.2026) alkoi maajoukkuetauon jälkeen ja jatkui runkosarjan päättymiseen asti. Vertailuajanjaksona toimii syksy, joka alkoi viikko ennen kauden ensimmäisiä pelejä ja jatkui ensimmäiseen maajoukkuetaukoon asti (1.9.2025 – 2.11.2025). Retriever Suomi selvitti silloin joukkueiden medianäkyvyyttä ensimmäistä kertaa.

Aineisto kattaa 21 652 artikkelia, jotka sisälsivät yhden tai useamman joukkueen maininnan. Joukkuekohtainen aineisto keskittyy miesten pääsarjatason jääkiekkojoukkueisiin, jonka lisäksi mukana on Mestiksessä pelaava Jokerit. Aineisto ei sisällä mainintoja, jotka koskettavat pelkästään joukkueiden muita lajeja tai sarjatasoja, kuten esimerkiksi nuorten tai naisten liigoja. Lisäksi aineistosta on poistettu tekstiviestit, kaupalliset yhteistyöt ja tiedotteet sekä rajattu pois tulospörssien kaltaiset artikkelit ja liveseurannat. Barometri avaa liigajoukkueiden näkyvyyttä Retrieverin tekoälytyökaluja hyödyntäen esimerkiksi julkisuuden sävyn määrittelyssä.