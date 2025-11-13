Mäkelän syksyn 2026 uutuudet ovat täällä!
19.3.2026 06:05:00 EET | Kustannus-Mäkelä Oy | Tiedote
Kustannus-Mäkelä juhlii 55-vuotiasta taivaltaan koko vuoden 2026, ja sinut on kutsuttu mukaan! Merkkivuoden syksyn uutuuskirjojen esite on nyt ilmestynyt – julkaisemme 82 uutuusnimikettä ja 18 uusintapainosta. Kurkkaa siis esitteen sisään ja löydä uudet suosikkisi!
Eipä karkkilalainen lehtimies Orvo Mäkelä arvannut vuonna 1971, että hänen kokoamansa opaskirja Paikallislehden tekemisestä olisi alku kokonaiselle kustantamolle. Tänä päivänä Kustannus-Mäkelä tunnetaan ennen kaikkea laadukkaiden lastenkirjojen kotina. Juhlasyksyn uutuuksina emme tarjoa pelkästään hyviä kirjoja, vaan myös iloa, läheisyyttä, oppia, luovuutta ja kielellisiä taitoja, joita koko perheen lukuhetket tuovat mukanaan.
Kotimaisissa huippu-uutuuksissa (s. 4–9) Ympyräiset ja tunteiden taikaliemi opettaa keinoja käsitellä pelkoa jännittävän tarinan ja tunnetaitoharjoitusten avulla. Superäiti-kuvakirjassa selviää, ettei elämän parhaita hetkiä rakenneta rahalla. Lastenromaanit Meidän kylän Hilja, Joulujuhla vaarassa ja Sankareita kaikki, Niki Dundee! jatkavat alakouluikäisten suosikkisarjoja. Cecilia ja löytökissojen teatteri kiilaa takuulla eläintenystävien lukulistan kärkeen.
Mäkelän katselu- ja kuvakirjat ovat lapsiperheissä jo käsite. Tänä syksynä hiljaisuus Mörkylin kotimetsässä on ohitse, kun Julia Donaldsonin ja Axel Schefflerin odotettu uutuus Mörkylimummi (s. 15) ilmestyy. Helppolukuisista sarjoista löytyy eri taitotasoille sopivaa, hauskaa ja kannustavaa luettavaa. Tarttuisiko käteen vaikkapa Minecraftin maailmaan sijoittuva seikkailu (s. 29)?
Tiedonnälkäisiä koululaisia hemmotellaan peräti kahdella dinosauruksia käsittelevällä kirjalla (s. 35). Myös painovoiman salat (s. 34) ja eläinkunnan isot ja pienet ihmeet (s. 37) tulevat tutuiksi. Vinhat perät -kirjan (s. 36) jälkeen ainakin yksi on varmaa: perästä kuuluu! Taiteellisille taas on tarjolla opastusta niin värien kuin mangahahmojen maailmaan (s. 38–39).
Aikuisille tarjoilemme mielentyyneyttä värittämisen ja askartelun parissa. Kirja muuttuu kauniiksi kukkakimpuksi ilman ylimääräistä reissua paperikauppaan (s. 40). Eloisat sarjakuvahahmot ja luontoaiheet alkavat sujua näppärien piirustusoppaiden avulla (s. 42).
Toivotamme valoisaa kevättä sekä lämmintä uutuuskirjojen odotusta 55-vuotiaasta, itsenäisestä suomalaisesta kustantamosta!
KUSTANNUS-MÄKELÄ OY
ArvostelukappaleetKustannus-Mäkelä Oy
Tilaa arvostelukappaleet tästä osoitteesta.
Atso MäkeläToimitusjohtajaKustannus-Mäkelä Oyatso.makela@kustannusmakela.fi
Tuija MäkeläMyynti ja markkinointiKustannus-Mäkelä Oytuija.makela@kustannusmakela.fi
Kustannus-Mäkelä Oy
Kustannus-Mäkelä Oy on vuonna 1971 perustettu, Karkkilassa toimiva perheyritys. Kustantamo tunnetaan ennen kaikkea laadukkaista lasten- ja nuortenkirjoista ja käytännönläheisistä harrastekirjoista.
Lue lisää julkaisijalta Kustannus-Mäkelä Oy
Tutustu tekoälyyn Annin ja Akselin hauskassa seurassa!13.11.2025 07:02:00 EET | Tiedote
Tekoälystä on tullut kuin huomaamatta osa arkeamme. Mutta mitä tekoäly oikeastaan on, missä sitä on ja miten se toimii? Anni ja Akseli ottavat haltuun tekoälyn perusteet tarinaa ja tietoa yhdistävässä ajankohtaisessa kirjauutuudessa. Mukana on myös tiedekoira Voltti viisauksineen.
Mäkelän juhlava kirjakevät 20265.11.2025 05:55:00 EET | Tiedote
Uudet kirjat kohottavat aina tunnelmaa – sen lisäksi juhlistamme vuonna 2026 Kustannus-Mäkelän 55-vuotista taivalta. Liity mukaan juhlintaan, tutustu esitteeseen ja löydä ensi kevään suosikkisi!
Peli-idea mielessä? Uusi tietokirja innostaa koululaiset pelisuunnitteluun26.8.2025 06:01:00 EEST | Tiedote
Zeta: Pelisuunnittelun mestariksi on inspiroiva opaskirja täynnä tietoa ja hauskoja tehtäviä. Kirjan avulla voi luoda hahmoja, rakentaa maailmoja ja kehittää omia peli-ideoita. Monipuolinen kirja sopii noin 9–13-vuotiaille lapsille ja nuorille.
Perhe, metsä ja musiikki – Pikkulin taiteilijavanhemmat julkaisivat laulukirjan ja levyn31.3.2025 05:55:00 EEST | Tiedote
Metsämarja ja Antti Aittokoski eivät ole vain elämänkumppaneita – he ovat myös harvinaisen monipuolinen ja tuottelias taiteilijapari. Heidän tunnetuin yhteinen luomuksensa Pikkuli, pieni oranssi lintu, on valloittanut lasten sydämet niin Suomessa kuin maailmalla. Aittokoskien uusin julkaisu, Pikkulin metsä soi -laulukirja ja siihen pohjautuva levy, jatkaa Pikkuli-universumin lempeää ja leikillistä linjaa.
Mäkelän kirjasyksy 2025 on lukemisen juhlaa!27.3.2025 05:55:00 EET | Tiedote
Kustannus-Mäkelän syksyn 2025 esite on julkaistu. Luvassa on 84 uutuuskirjaa ja 31 toivottua uusintapainosta täynnä lukuelämyksiä lapsille, nuorille ja aikuisille. Kurkkaa esitteeseen ja löydä ensi syksyn suosikkisi!
