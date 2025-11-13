Mäkelän syksyn 2026 uutuudet ovat täällä!

19.3.2026 06:05:00 EET | Kustannus-Mäkelä Oy | Tiedote

Kustannus-Mäkelä juhlii 55-vuotiasta taivaltaan koko vuoden 2026, ja sinut on kutsuttu mukaan! Merkkivuoden syksyn uutuuskirjojen esite on nyt ilmestynyt – julkaisemme 82 uutuusnimikettä ja 18 uusintapainosta. Kurkkaa siis esitteen sisään ja löydä uudet suosikkisi!

Kuvassa on Mäkelän syksyn 2026 esitteen kansikuva ja Superäiti-kirjan kaksi piirroshahmoa. Kuvassa lukee: "Tutustu syksyn kirjoihin!" ja "Mäkelä 55 vuotta".
Esitteen kansikuvan kuvitus: Axel Scheffler. Bannerin kuva Heli Koskisen ja Sini Nihtilän kirjasta Superäiti.

Eipä karkkilalainen lehtimies Orvo Mäkelä arvannut vuonna 1971, että hänen kokoamansa opaskirja Paikallislehden tekemisestä olisi alku kokonaiselle kustantamolle. Tänä päivänä Kustannus-Mäkelä tunnetaan ennen kaikkea laadukkaiden lastenkirjojen kotina. Juhlasyksyn uutuuksina emme tarjoa pelkästään hyviä kirjoja, vaan myös iloa, läheisyyttä, oppia, luovuutta ja kielellisiä taitoja, joita koko perheen lukuhetket tuovat mukanaan.

Kotimaisissa huippu-uutuuksissa (s. 4–9) Ympyräiset ja tunteiden taikaliemi opettaa keinoja käsitellä pelkoa jännittävän tarinan ja tunnetaitoharjoitusten avulla. Superäiti-kuvakirjassa selviää, ettei elämän parhaita hetkiä rakenneta rahalla. Lastenromaanit Meidän kylän Hilja, Joulujuhla vaarassa ja Sankareita kaikki, Niki Dundee! jatkavat alakouluikäisten suosikkisarjoja. Cecilia ja löytökissojen teatteri kiilaa takuulla eläintenystävien lukulistan kärkeen.

Mäkelän katselu- ja kuvakirjat ovat lapsiperheissä jo käsite. Tänä syksynä hiljaisuus Mörkylin kotimetsässä on ohitse, kun Julia Donaldsonin ja Axel Schefflerin odotettu uutuus Mörkylimummi (s. 15) ilmestyy. Helppolukuisista sarjoista löytyy eri taitotasoille sopivaa, hauskaa ja kannustavaa luettavaa. Tarttuisiko käteen vaikkapa Minecraftin maailmaan sijoittuva seikkailu (s. 29)?

Tiedonnälkäisiä koululaisia hemmotellaan peräti kahdella dinosauruksia käsittelevällä kirjalla (s. 35). Myös painovoiman salat (s. 34) ja eläinkunnan isot ja pienet ihmeet (s. 37) tulevat tutuiksi. Vinhat perät -kirjan (s. 36) jälkeen ainakin yksi on varmaa: perästä kuuluu! Taiteellisille taas on tarjolla opastusta niin värien kuin mangahahmojen maailmaan (s. 38–39).

Aikuisille tarjoilemme mielentyyneyttä värittämisen ja askartelun parissa. Kirja muuttuu kauniiksi kukkakimpuksi ilman ylimääräistä reissua paperikauppaan (s. 40). Eloisat sarjakuvahahmot ja luontoaiheet alkavat sujua näppärien piirustusoppaiden avulla (s. 42).

Toivotamme valoisaa kevättä sekä lämmintä uutuuskirjojen odotusta 55-vuotiaasta, itsenäisestä suomalaisesta kustantamosta!

Tutustu esitteeseen tästä linkistä.

Kustannus-Mäkelä Oy on vuonna 1971 perustettu, Karkkilassa toimiva perheyritys. Kustantamo tunnetaan ennen kaikkea laadukkaista lasten- ja nuortenkirjoista ja käytännönläheisistä harrastekirjoista.

