Jatke-konsernin tulostiedote 2025 – Jatke saavutti strategiakauden liikevaihtotavoitteensa

19.3.2026 10:00:00 EET | Jatke Oy | Tiedote

Jatke-konserni onnistui saavuttamaan vuodelle 2025 ja samalla koko päättyvälle strategiakaudelle asettamansa kasvutavoitteet epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 503,4 miljoonaa euroa. Myös tulos kasvoi edellisestä vuodesta, ja vuoden 2025 liikevoitto oli 13,7 miljoonaa euroa. Vakaa talous ja vahva tilauskanta kantavat Jatketta yhä jatkuvan rakentamisen matalasuhdanteen yli. Jatkeen tulouttamaton tilauskanta on 516,9 miljoonaa euroa.

Jatkeen konsernijohtaja Hannu Anttonen.

Jatke-konsernin vuoden 2025 avainluvut: 

Liikevaihto 503,4 miljoonaa euroa (481,8 vuonna 2024) 

Liikevoitto 13,7 miljoonaa euroa (11,1) 

Liikevoittoprosentti 2,7 % (2,3 %) 

Omavaraisuusaste 45,1 % (36,9 %) 

Henkilömäärä vuoden 2025 lopussa 432 (429) 

Liikevaihdon jakauma toimialoittain: 

Toimitilat 53 % (56 %) 

Korjausrakentaminen 17 % (14 %) 

Asunnot 30 % (30 %) 

Liiketulos oli budjetoitua parempi  

Lähtökohdat vuodelle 2025 olivat vaikeat, mutta Jatke onnistui saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa. Kaikki konsernin tytäryhtiöt tekivät positiivisen liiketuloksen ja konsernin tulos oli budjetoitua parempi. Jatkeen liikevaihto oli edelleen toimitilapainotteista. Yhteistoiminnallisten toimitilahankkeiden määrä ja liikevaihto kasvoivat edelleen. Korjausrakentamisen osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi hieman. Omaperusteisen tuotannon osuus liikevaihdosta laski edelleen, ja asuntorakentamisen liikevaihto koostui pääasiassa urakoinnista. Vaikka asuntourakoinnin määrä laski vaikeassa markkinatilanteessa, Jatke käynnisti yhteensä 146 RS-asunnon rakentamisen.  

Strategiakausi päätökseen Suomen suurimpien rakennusyhtiöiden joukossa 

Jatke saavutti päättyneellä strategiakaudella 2020–2025 suurimman osan asettamistaan tavoitteista ja vakiinnutti paikkansa Suomen suurimpien rakennusyhtiöiden joukossa. Jatkeen liikevaihto kasvoi strategiakauden aikana yli 500 miljoonaan euroon. Toimintaympäristön muutokset vaikuttivat vahvasti koko rakennusalan kannattavuuteen. Myös Jatke jäi koko strategiakaudelle asettamistaan kannattavuustavoitteista. Vuonna 2026 alkaneella strategiakaudella Jatkeen keskeisimpiä tavoitteita ovat kannattavuuden parantaminen ja terve kasvu. Vahva panostus alan parhaaseen työntekijäkokemukseen ja siitä syntyvään parhaaseen asiakaskokemukseen jatkuvat myös tällä strategiakaudella.  

Konsernijohtaja Hannu Anttonen: 

”Rakentamisen matalasuhdanne on jatkunut ja koko alan elpyminen on hidasta. Meidän on kyettävä sopeuttamaan toimintaamme vallitsevaan markkinoiden epävarmuuteen. Olemme kuitenkin menossa kohti parempia aikoja, mutta hitaasti. Asuntomarkkinan elpyminen käynnistyy aikaisintaan 2027. Meidän on pystyttävä parantamaan oman toimintamme tuottavuutta. Samalla meidän on edelleen parannettava omaperusteisten asuntojen ja toimitilojen houkuttelevuutta ja kustannustehokkuutta. Markkinoille kelpaavat vain parhaat tuotteet. Toimitilarakentamisen painopiste on edelleen vahvasti julkisessa rakentamisessa. Yhteistoiminnallisten hankkeiden merkitys tulee kasvamaan. Yhä kireämpi kilpailu tulee jatkumaan myös tulevina vuosina, ja kilpailu-urakointi on yhä suuremmassa osassa alan yhtiöiden liikevaihtoa.    

Panostuksemme työntekijäkokemukseen ja henkilöstön hyvinvointiin näkyivät jälleen henkilöstötutkimuksen tuloksissa. Henkilöstön yritykselle antama nettosuositteluindeksi ja työnantajalle annettu kokonaisarvosana ovat vakiintuneet poikkeuksellisen korkealle tasolle. Tämä on vaikuttanut asiakastyytyväisyytemme pysymiseen huipputasolla. Henkilöstömme sitoutuneisuus näkyi vahvasti vuoden 2025 aikana tehdyssä uuden strategian valmistelussa, johon iso joukko Jatkeen henkilöstöä osallistui aktiivisesti. Yhteinen Jatke rakentaa parempaa elämää yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa.” 

Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi

