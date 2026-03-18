Tulli paljasti huumausaineiden maahantuontisarjan – takavarikkoon yhdeksän ja puoli kiloa kokaiinia ja yli 30 kiloa hasista ja marihuanaa
19.3.2026 08:36:00 EET | Tulli | Tiedote
Tulli paljasti alkuvuodesta 2026 kahdeksan törkeän huumausainerikoksen sarjan. Huumausainetta sisältäneitä paketteja oltiin tuotu maahan Italiasta pikarahtilähetyksinä. Tulli epäilee, että maahan on tuotu ainakin 13 kiloa kokaiinia ja 50 kiloa hasista ja marihuanaa.
Italiasta saapuneista paketeista löydettiin tullitarkastuksessa tammikuussa Vantaalla ja Pirkkalassa suuret määrät hasista ja kokaiinia. Tullin esitutkinnan mukaan huumausainelähetyksiä tuli Italiasta Suomeen kaikkiaan kahdeksan joulukuun 2025 ja tammikuun 2026 aikana. Lähetyksiä on toimitettu Vantaalle, Turkuun ja Tampereelle. Esitutkinnassa on selvinnyt, että maahan on tuotu yhteensä ainakin 13 kiloa kokaiinia ja 50 kiloa hasista ja marihuanaa. Kahdeksasta lähetyksestä Tulli on takavarikoinut viisi eri kuljetusyritysten tiloista.
- Olemme saaneet takavarikkoon noin yhdeksän ja puoli kiloa kokaiinia, 21,5 kiloa hasista ja lähes 12 kiloa marihuanaa. Takavarikoitujen huumausaine-erien katukauppahinta olisi ollut Suomessa yli kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi takavarikoimme epäiltyjen asunnosta yli 8 000 euroa väärennetyksi epäiltyä käteistä rahaa, kertoo tutkinnanjohtaja Tuomas Korhonen.
Tulli takavarikoi viime vuonna kokaiinia ennätysmäärän, 87 kiloa. Katukaupassa määrästä olisi tuotettu käyttöannoksia moninkertaisesti. Hasista saatiin viime vuonna takavarikkoon 54 kiloa ja marihuanaa 1 100 kiloa. Suomesta on tullut kiinnostava markkina-alue esimerkiksi kokaiinille, koska sen käyttäjämäärä kasvaa ja tuotto on muuta Eurooppaa korkeampi.
Tulli epäilee, että kaksi ulkomaan kansalaista on tullut Suomeen rikoksen tekemistä varten ja valmistellut huumausainelähetysten vastaanottoa. Kaksi epäiltyä on otettu kiinni Tampereella, ja he ovat edelleen vangittuina. Epäillyt ovat Albanian ja Italian kansalaisia. Rikoskokonaisuudessa toista henkilöä epäillään kahdeksasta törkeästä huumausainerikoksesta ja toista kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta. Tapaus siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle maaliskuun aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
tutkinnanjohtaja Tuomas Korhonen
Yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta(at)tulli.fi
Kuvat
Linkit
Tulli – turvallisuutta ja kilpailukykyä yhteistyöllä
Olemme kansainvälisen kaupan, ulkomaanliikenteen ja logistiikan erityisasiantuntija. Arvioimme ulkomaanliikenteen uhkia ja tunnistamme sen riskit sekä suojaamme yhteiskuntaa. Varmistamme tasavertaiset kilpailuedellytykset ja sujuvat tullipalvelut. Olemme ainoa viranomainen, joka toimii kaikilla Suomen rajoilla ja valvoo rajat ylittävää liikennettä. Turvallisuus tulee meille ensin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme