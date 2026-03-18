Tulli paljasti huumausaineiden maahantuontisarjan – takavarikkoon yhdeksän ja puoli kiloa kokaiinia ja yli 30 kiloa hasista ja marihuanaa

Italiasta saapuneista paketeista löydettiin tullitarkastuksessa tammikuussa Vantaalla ja Pirkkalassa suuret määrät hasista ja kokaiinia. Tullin esitutkinnan mukaan huumausainelähetyksiä tuli Italiasta Suomeen kaikkiaan kahdeksan joulukuun 2025 ja tammikuun 2026 aikana. Lähetyksiä on toimitettu Vantaalle, Turkuun ja Tampereelle. Esitutkinnassa on selvinnyt, että maahan on tuotu yhteensä ainakin 13 kiloa kokaiinia ja 50 kiloa hasista ja marihuanaa. Kahdeksasta lähetyksestä Tulli on takavarikoinut viisi eri kuljetusyritysten tiloista.

- Olemme saaneet takavarikkoon noin yhdeksän ja puoli kiloa kokaiinia, 21,5 kiloa hasista ja lähes 12 kiloa marihuanaa. Takavarikoitujen huumausaine-erien katukauppahinta olisi ollut Suomessa yli kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi takavarikoimme epäiltyjen asunnosta yli 8 000 euroa väärennetyksi epäiltyä käteistä rahaa, kertoo tutkinnanjohtaja Tuomas Korhonen.

Tulli takavarikoi viime vuonna kokaiinia ennätysmäärän, 87 kiloa. Katukaupassa määrästä olisi tuotettu käyttöannoksia moninkertaisesti. Hasista saatiin viime vuonna takavarikkoon 54 kiloa ja marihuanaa 1 100 kiloa. Suomesta on tullut kiinnostava markkina-alue esimerkiksi kokaiinille, koska sen käyttäjämäärä kasvaa ja tuotto on muuta Eurooppaa korkeampi.

Tulli epäilee, että kaksi ulkomaan kansalaista on tullut Suomeen rikoksen tekemistä varten ja valmistellut huumausainelähetysten vastaanottoa. Kaksi epäiltyä on otettu kiinni Tampereella, ja he ovat edelleen vangittuina. Epäillyt ovat Albanian ja Italian kansalaisia. Rikoskokonaisuudessa toista henkilöä epäillään kahdeksasta törkeästä huumausainerikoksesta ja toista kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta. Tapaus siirtyy syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle maaliskuun aikana.

