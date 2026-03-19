Jatke Oy

Jatkeen uusi strategia on julkaistu - visiona Rakastettu Rakentaja

19.3.2026 10:00:00 EET | Jatke Oy | Tiedote

Jatke on julkaissut strategiansa vuosille 2026—2030. Uusi strategia vastaa muuttuvan liiketoimintaympäristön vaatimuksiin ja tähtää terveeseen kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen.

Strategiakuva: Yhteinen Jatke - Jatkeen strategia 2026—2030.
Strategiakuva: Yhteinen Jatke - Jatkeen strategia 2026—2030.

Jatkeen strategian pääteema on Yhteinen Jatke. Yhteinen Jatke saa voimaa yhteisestä kulttuurista ja johtamisesta. Menestys syntyy yhdistämällä parhaat osaajat, toimintatavat ja teknologiat. 

”Jatkeen uudistettu visio on olla Rakastettu Rakentaja. Haluamme alalle lisää yhdessä tekemistä ja vähemmän vastakkainasettelua. Vision saavuttamiseksi tarvitsemme sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä ja kumppaniverkostoa. Haluamme olla asiakkaiden ja aliurakoitsijoiden halutuin kumppani. Henkilöstölle tarjoamme edelleen alan parhaan työntekijäkokemuksen: työpaikan, jossa ihmiset viihtyvät, kehittyvät ja voivat hyvin”, sanoo Jatkeen konsernijohtaja Hannu Anttonen

”Missiomme parasta rakentamassa tarkoittaa meille kunnianhimoa nostaa rimaa yhä korkeammalle. Parhaimmillaan syntyy ratkaisuja, jotka eivät kehitä vain Jatketta vaan koko rakennusalaa”, kertoo Jatke-konsernin kehitysjohtaja Sakari Aaltonen

Jatkeen strategiassa on nyt määritelty myös yrityksen tarkoitus: Rakennamme parempaa elämää. Jatke rakentaa päätoimialueillaan Helsingin, Tampereen ja Turun seuduilla viihtyisiä koteja ja toimivia työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Kannattava ja kehittyvä liiketoiminta luo hyvinvointia myös koko arvoketjulle: Jatkeen henkilöstölle, asiakkaille, kumppaneille ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Kestävä rakentaminen varmistaa paremman elämän myös tuleville sukupolville. 

Strategian painopisteet ohjaavat kehitystyötä  

Jatke hyödyntää uudella strategiakaudella edellisen kauden aikana tehdyn kehitystyön mahdollisuuksia. Strategian painopisteiksi on valittu brändi, kumppanuus, teknologia ja työntekijäkokemus. Tavoitteena on kasvaa terveesti ja parantaa kannattavuutta. Strategisten valintojen on tarkoitus viedä Jatketta kohti vuodelle 2030 asetettuja taloudellisia tavoitteita: 600 miljoonan euron liikevaihtoa ja 6 prosentin liikevoittoa.  

Jatke hyödyntää yhteisten toimintatapojen ja niitä tukevien työkalujen käytöstä muodostuvaa tietoa päätöksenteossa aiempaa enemmän tekoälyavusteisesti. Tiedolla johdetun päätöksenteon avulla Jatke voi rakentaa entistä paremmin: parantaa laatua, ennakoida riskejä ja lisätä tehokkuutta koko tuotannossa. Tavoitteena on lisätä Jatkeen tunnettuutta teknologisena edelläkävijänä ja alan parhaan työntekijä-, asiakas- ja kumppanikokemuksen tarjoavana yrityksenä. Parhaat osaajat, toimintatavat ja teknologiat yhdessä tukevat koko yrityksen onnistumista.   

Strategiset painopisteet ja niitä tukevat kehitysohjelmat varmistavat, että Jatke etenee suunnitelmallisesti kohti vuodelle 2030 asetettuja tavoitteita. Samalla Jatke vahvistaa asemaansa luotettavana, kannattavana ja kilpailukykyisenä yrityksenä. 

jatke-konsernijatkestrategiarakennusalarakentaminenbrändiliiketoimintateknologia

Yhteinen Jatke - strategiakuva 2026—2030 (printtiversio).
Yhteinen Jatke - strategiakuva 2026—2030 (verkkoversio).
Jatke-konserni

Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 503,4 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi

Jatke-konsernin tulostiedote 2025 – Jatke saavutti strategiakauden liikevaihtotavoitteensa19.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote

Jatke-konserni onnistui saavuttamaan vuodelle 2025 ja samalla koko päättyvälle strategiakaudelle asettamansa kasvutavoitteet epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 503,4 miljoonaa euroa. Myös tulos kasvoi edellisestä vuodesta, ja vuoden 2025 liikevoitto oli 13,7 miljoonaa euroa. Vakaa talous ja vahva tilauskanta kantavat Jatketta yhä jatkuvan rakentamisen matalasuhdanteen yli. Jatkeen tulouttamaton tilauskanta on 516,9 miljoonaa euroa.

