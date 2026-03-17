Ukrainalaiskirjailijan maansa historiaa avaava romaani toimii johdantona nyt käytävälle sodalle

”Syvällä sisimmässämme tiesimme aina, että massiivinen Venäjän hyökkäys on tulossa. Romaanini on johdanto siihen, mitä juuri tänään tapahtuu”, Sofija Andruhovytš sanoo.

Venäjän Krimin miehityksessä haavoittunut, kasvonsa ja muistinsa menettänyt sotilas Bohdan selaa sukunsa valokuva-albumeja. Vierellä vaimoksi esittäytynyt Romana kertaa Bohdanin suvun kohtaloita toisen maailmansodan kynnyksellä ja sodan jaloissa. Valokeila tarkentuu Uljana-mummoon, joka natsimiehityksen aikana oli rakastunut juutalaispoikaan.

Ne, joita yhtenä päivänä vainottiin, saivat toisena, vallan vaihduttua, olla suhteellisen rauhassa tai jopa nauttia tuntuvista etuoikeuksista. Maalaisnaiset, jotka vielä eilen olivat nääntymäisillään nälkään ja joita pahoinpideltiin, kulkivat tänään kaupunkilaisnaisten tavoin värikkäissä hepeneissä, joita elegantit raiskaajasotilaat olivat heille lahjoittaneet. Se, joka eilen eli toivottomana sorron alla, saattoi tänään olla tilanteen herra – mutta se ei koskenut kaikkia. Sekä ukrainalaiset että puolalaiset kantoivat ristejä kaulassaan ja kiinnittivät seinät täyteen ikonejaan. Sillä käänteessä kuin käänteessä ensimmäisiä uhreja olivat aina juutalaiset.

Sofija Andruhovytš (s. 1982 Länsi-Ukrainassa) on urallaan kirjoittanut useita Ukrainassa myyntimenestyksiksi nousseita romaaneja ja voittanut maan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon. Amadoka on hänen kansainvälinen läpimurtoteoksensa, joka on palkittu mm. Ruotsissa maan tärkeimmällä käännöskirjapalkinnolla .

Sofija Andruhovytš: Amadoka II: Uljana

alkuteos Amadoka

suomentaneet Riku Toivola ja Eelis Kulojärvi

423 sivua

äänikirja ilmestyy 27.5., lukija: Heljä Heikkinen

