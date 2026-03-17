Ukrainalaiskirjailijan maansa historiaa avaava romaani toimii johdantona nyt käytävälle sodalle

18.3.2026 15:48:34 EET

Kiovassa asuvan Sofija Andruhovytšin suurromaani Amadoka (Gummerus) kertoo Ukrainan historiasta sadan vuoden ajalta aina Stalinin vainoista Krimin valtaukseen. Alkukielellä vuotta ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua ilmestyneen menestysromaanin käännösoikeudet on myyty jo 16 maahan. Suomeksi yli 1000-sivuinen teos ilmestyy kolmessa osassa. Nyt julkaistavan Amadoka II: Uljana -niteen ovat suomentaneet Riku Toivola ja Eelis Kulojärvi.

Kirjailija Sofija Andruhovytš Kuva: Jakob Åkersten Brodén

”Syvällä sisimmässämme tiesimme aina, että massiivinen Venäjän hyökkäys on tulossa. Romaanini on johdanto siihen, mitä juuri tänään tapahtuu”, Sofija Andruhovytš sanoo. 

Venäjän Krimin miehityksessä haavoittunut, kasvonsa ja muistinsa menettänyt sotilas Bohdan selaa sukunsa valokuva-albumeja. Vierellä vaimoksi esittäytynyt Romana kertaa Bohdanin suvun kohtaloita toisen maailmansodan kynnyksellä ja sodan jaloissa. Valokeila tarkentuu Uljana-mummoon, joka natsimiehityksen aikana oli rakastunut juutalaispoikaan. 

Ne, joita yhtenä päivänä vainottiin, saivat toisena, vallan vaihduttua, olla suhteellisen rauhassa tai jopa nauttia tuntuvista etuoikeuksista. Maalaisnaiset, jotka vielä eilen olivat nääntymäisillään nälkään ja joita pahoinpideltiin, kulkivat tänään kaupunkilaisnaisten tavoin värikkäissä hepeneissä, joita elegantit raiskaajasotilaat olivat heille lahjoittaneet. Se, joka eilen eli toivottomana sorron alla, saattoi tänään olla tilanteen herra – mutta se ei koskenut kaikkia. Sekä ukrainalaiset että puolalaiset kantoivat ristejä kaulassaan ja kiinnittivät seinät täyteen ikonejaan. Sillä käänteessä kuin käänteessä ensimmäisiä uhreja olivat aina juutalaiset. 

Sofija Andruhovytš (s. 1982 Länsi-Ukrainassa) on urallaan kirjoittanut useita Ukrainassa myyntimenestyksiksi nousseita romaaneja ja voittanut maan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon. Amadoka on hänen kansainvälinen läpimurtoteoksensa, joka on palkittu mm. Ruotsissa maan tärkeimmällä käännöskirjapalkinnolla . 

Sofija Andruhovytš: Amadoka II: Uljana 
alkuteos Amadoka
suomentaneet Riku Toivola ja Eelis Kulojärvi
423 sivua 
äänikirja ilmestyy 27.5., lukija: Heljä Heikkinen 

 Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt: 
Eeva Herrainsilta, viestintäpäällikkö, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi 

