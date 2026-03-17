Ukrainalaiskirjailijan maansa historiaa avaava romaani toimii johdantona nyt käytävälle sodalle
18.3.2026 15:48:34 EET | Gummerus | Tiedote
Kiovassa asuvan Sofija Andruhovytšin suurromaani Amadoka (Gummerus) kertoo Ukrainan historiasta sadan vuoden ajalta aina Stalinin vainoista Krimin valtaukseen. Alkukielellä vuotta ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua ilmestyneen menestysromaanin käännösoikeudet on myyty jo 16 maahan. Suomeksi yli 1000-sivuinen teos ilmestyy kolmessa osassa. Nyt julkaistavan Amadoka II: Uljana -niteen ovat suomentaneet Riku Toivola ja Eelis Kulojärvi.
”Syvällä sisimmässämme tiesimme aina, että massiivinen Venäjän hyökkäys on tulossa. Romaanini on johdanto siihen, mitä juuri tänään tapahtuu”, Sofija Andruhovytš sanoo.
Venäjän Krimin miehityksessä haavoittunut, kasvonsa ja muistinsa menettänyt sotilas Bohdan selaa sukunsa valokuva-albumeja. Vierellä vaimoksi esittäytynyt Romana kertaa Bohdanin suvun kohtaloita toisen maailmansodan kynnyksellä ja sodan jaloissa. Valokeila tarkentuu Uljana-mummoon, joka natsimiehityksen aikana oli rakastunut juutalaispoikaan.
Ne, joita yhtenä päivänä vainottiin, saivat toisena, vallan vaihduttua, olla suhteellisen rauhassa tai jopa nauttia tuntuvista etuoikeuksista. Maalaisnaiset, jotka vielä eilen olivat nääntymäisillään nälkään ja joita pahoinpideltiin, kulkivat tänään kaupunkilaisnaisten tavoin värikkäissä hepeneissä, joita elegantit raiskaajasotilaat olivat heille lahjoittaneet. Se, joka eilen eli toivottomana sorron alla, saattoi tänään olla tilanteen herra – mutta se ei koskenut kaikkia. Sekä ukrainalaiset että puolalaiset kantoivat ristejä kaulassaan ja kiinnittivät seinät täyteen ikonejaan. Sillä käänteessä kuin käänteessä ensimmäisiä uhreja olivat aina juutalaiset.
Sofija Andruhovytš (s. 1982 Länsi-Ukrainassa) on urallaan kirjoittanut useita Ukrainassa myyntimenestyksiksi nousseita romaaneja ja voittanut maan arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon. Amadoka on hänen kansainvälinen läpimurtoteoksensa, joka on palkittu mm. Ruotsissa maan tärkeimmällä käännöskirjapalkinnolla .
Sofija Andruhovytš: Amadoka II: Uljana
alkuteos Amadoka
suomentaneet Riku Toivola ja Eelis Kulojärvi
423 sivua
äänikirja ilmestyy 27.5., lukija: Heljä Heikkinen
Lue lisää julkaisijalta Gummerus
ENNAKKOTIEDOTE: Upottavan hieno romaani vie 1980-luvulle ja Turun ulkosaaristoon17.3.2026 13:32:22 EET | Tiedote
Kaukana kaupungista, varuskuntasaarella ulkosaaristossa kaikki tapahtuu tuulen ja veden armoilla. Wilhelmiina Palosen toinen romaani Suolavedet (Gummerus) kuvaa rakkauden vaikeutta sekä saaristolaiselämän ankaruutta ja iloja aikana, jolloin Itämerta ei vielä tunnettu maailman saastuneimpana merenä. Romaani ilmestyy ja on arvosteluvapaa 10.4.2026.
ENNAKKOTIEDOTE: Näyttelijä-kirjailija Markku Haussilan ilmat pihalle lyövä romaani poikiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta ilmestyy 13.4.202616.3.2026 08:25:00 EET | Tiedote
Markku Haussilan toinen romaani Miehet joita luulin rakastaneeni (Gummerus) kysyy: onko oikein, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset vanhenevat? Romaani kuvaa, kuinka aikuiseen mieheen rakastunut poika joutuu seksuaalirikoksen uhriksi. Teos ilmestyy ja on arvosteluvapaa 13.4.2026.
ENNAKKOTIEDOTE: Anneli Kanto kertoo päiväkirjassaan kirjoittamisesta, vanhenemisesta, perhesuhteista, ystävyyksistä ja rakkaudesta13.3.2026 10:42:04 EET | Tiedote
Kirjailija Anneli Kanto kirjoittaa päiväkirjaa vuoden kierron verran kesästä 2024 kesään 2025. Sivuilla vuorottelevat arjen ilot ja surut, kirjailijantyön valot ja varjot. Kuinka paljon työvuosia seitsemänkymppisellä vielä on? Millaisia sukupolvikokemuksia suurten ikäluokkien ihmiset jakavat? Mitä ajatuksia maailmantilanne herättää? Uskaltaako varttuneella iällä rakastua? Entä jos sydän särkyy? Elämänlangalla (Gummerus) ilmestyy ja on arvosteluvapaa 23.4.2026.
ENNAKKOTIEDOTE: Ann-Christin Antellin Adelin tyttäret -sarjan käännösoikeudet myyty Ruotsiin – Trilogian toinen osa Kätketty tähti (Gummerus) ilmestyy 2.4.11.3.2026 09:16:35 EET | Tiedote
Historiallisen viihdekirjallisuuden tähden Ann-Christin Antellin tieteestä ja taiteesta ammentava trilogia Adelin siskoksista saa jatkoa, kun sarjan toinen osa Kätketty tähti ilmestyy 2.4. Viime vuonna Valkea lilja -romaanilla alkaneen Adelin tyttäret -sarjan käännösoikeudet on juuri myyty Ruotsiin. Sarjan ruotsinkieliset käännösoikeudet on ostanut kustantamo Gyldendal Astra.
Elämänmakuisia lukukokemuksia ja herkullista satiiria – Gummeruksen kesän 2026 kirjaluettelo on julkaistu6.3.2026 08:43:08 EET | Tiedote
Palkittu kirjailija ja käsikirjoittaja Anneli Kanto kirjoittaa ystävyydestä, perhesuhteista, taiteesta, maailmantilanteesta ja vanhenemisesta sekä niiden herättämistä tunteista ja ajatuksista päiväkirjateoksessaan Elämänlangalla. Italialaisen, Helsinki Lit -festivaalille toukokuussa saapuvan Vincenzo Latronicon Täydellistä (suomennos Leena Rantanen) tarjoaa herkullista satiiria ontosta nykyelämästä ja autenttisuuden kaipuusta. Gummeruksen kesän 2026 kirjaluettelo esittelee kesän koskettavimmat ja kiinnostavimmat kirjauutuudet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme