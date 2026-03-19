Taiteilijatapaamisia kevään aikana Vaasan museoissa

Pohjanmaan museon Lay Of(f) The Land -näyttelyn yhteydessä järjestetään lauantaina 28.3. klo 14 taiteilijatapaaminen Romaniassa syntyneen ja Pohjanmaalle asettuneen Dragos Alexandrescun kanssa.

Taiteilijatapaamisessa Alexandrescu käy läpi kronologisesti taiteellista työskentelyään kolmenkymmenen vuoden ajalta. Hän esittelee valokuvan, videon ja maalausinstallaatioiden parissa syntynyttä tuotantoaan sekä kertoo, miten hänen ideansa ovat kehittyneet ja minkälaisia luovia prosesseja on taideteosten taustalla. Samalla hän tarkastelee teemoja, joita ovat kulttuurinen identiteetti, muuttoliike sekä yhteiskunnan kohtaamat ja yhä jatkuvat sosioekonomiset ja ympäristöön liittyvät haasteet.

Tilaisuus pidetään englanniksi Pohjanmaan museon auditoriossa ja se sisältyy pääsylipun hintaan.

Sarjakuva-Finlandia-ehdokas Juliana Hyrri Tikanojan taidekodissa

Tikanojan taidekodissa lasten ja nuorten maailmoihin kurkistavassa ryhmänäyttelyssä Minä en pelkää – suomalaisia nykykuvittajia järjestetään taiteilijatapaaminen kuvataiteilija, taidemaalari ja sarjakuvataiteilija Juliana Hyrrin kanssa lauantaina 18.4. klo 14.

Hyrri on tänä vuonna ehdolla Sarjakuva-Finlandia-palkinnon saajaksi lasten elämän ristiriitoja kuvaavalla Lellikki-sarjakuvallaan, joka on myös esillä näyttelyssä. Sarjakuva-Finlandian voittaja julkistetaan maaliskuun lopussa. Taiteilijatapaamisessa Hyrri kertoo näyttelyssä esillä olevista teoksistaan sekä omasta työskentelystään.

Hyrri palkittiin sarjakuva- ja kuvitustaiteen valtionpalkinnolla vuonna 2023, ja hänen teoksiaan on esitetty laajasti Suomessa ja kansainvälisesti. Lellikki on Hyrrin kolmas sarjakuvaromaani.

Tilaisuus pidetään suomeksi Tikanojan taidekodissa ja se sisältyy museon pääsylipun hintaan.