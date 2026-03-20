KUTSU MEDIALLE: Teosto-palkinnon voittajien julkistus 2026
25.3.2026 08:00:00 EET | Teosto ry | Kutsu
Median edustajat ovat tervetulleita Teosto-palkinnon voittajajulkistustilaisuuteen torstaina 16.4.2026 alkaen klo 17.00! Tilaisuudessa paljastetaan Teosto-palkinnon 2026 voittaja tai voittajat.
Ilmoittaudu tapahtumaan tästä
Paikka
Musiikkitalon ravintola, Mannerheimintie 13a, Helsinki. Käynti Kansalaistorin puolen ovilta (Musiikkitalon ravintola). Katso saapumisohjeet.
Ohjelma
17.00 Ovet auki, kuohuviinit
17.20 Tervetulosanat ja Teoston toimitusjohtaja Risto Salmisen puhe
n. 17.45 Teosto-palkinnon jako
18.00 Tarjolla kevyt buffet ruokajuomineen
18.30 Voittajien teosten esityksiä
Median erityistoiveet
Haluatko haastatella Teosto-palkinnon voittajia paikan päällä? Haluatko ottaa tapahtumassa kuvia? Otathan yhteyttä: johanna.laitinen@teosto.fi.
Mikä on Teosto-palkinto?
Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimmista taidepalkinnoista. Palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin rohkeaa, innovativista ja omaperäistä musiikkia sekä säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien työtä.
Jaossa on yhteensä 40 000 euroa, jos voittajateoksia valitaan vähintään kaksi. Jos voittajaksi valitaan vain yksi teos, voittosumma on 25 000 euroa.
Vuoden 2026 ehdokkaat
- Joel Järventaustan sävellys Fantasia pianolle ja orkesterille
- Aili Järvelän sävellykset ja sanoitukset levyllä VUORI
- good boys -yhtyeen teokset levyllä Hittaa
- Lydia Lehtolan sävellykset ja sanoitukset ja Lehtolan sekä työryhmän sovitukset Lyytin levyllä Pidän sulle paikkaa
- Niillas Holmbergin ja Pauli Lyytisen teokset levyllä Naarattu laulu
- Ulla Lintulammen sävellykset ja sanoitukset sekä työryhmän sovitukset Ullalintulammen levyllä Kannattelen
- Moriamo Ahmedin sanoitukset sekä Ahmedin ja Nori Kinin sävellykset Kofun levyllä in the absence of apathy
Yhteyshenkilöt
Johanna LaitinenViestintäpäällikköTeosto ryPuh:0401921900johanna.laitinen@teosto.fiwww.teosto.fi
Kuvat
Linkit
Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Edustamme yli 42 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Keräämme musiikin käytöstä korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin ammattilaisille, jotta he voivat keskittyä työhönsä – uuden tunteita herättävän musiikin luomiseen. Laaja repertoaarimme tunnettuja, ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia tuo lisäarvoa yrityksille, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Musiikki on voima – annetaan sen soida!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Teoston vuosi 2025: Teoston edustaman musiikin korvaustuotot ylittivät ensi kertaa 90 miljoonan euron rajan20.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Teoston keräämät tekijänoikeustuotot nousivat vuonna 2025 kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle yhteensä 92,3 miljoonaan euroon. Tulos oli yli neljä miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2024.
Teosto in 2025: The copyright revenue for music represented by Teosto exceeded EUR 90 million for the first time20.3.2026 08:00:00 EET | Press release
In 2025, the copyright revenue collected by Teosto reached a record high of EUR 92.3 million. The result was more than EUR 4 million higher than in 2024.
Suomi elää luovuudesta – musiikin luovan alkutuotannon toimijat esittävät tulevalle hallitukselle konkreettisia toimia kotimaisen musiikin elinvoiman turvaamiseksi19.3.2026 09:01:37 EET | Tiedote
Musiikin luovan alkutuotannon toimijat – Teosto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat – esittävät vaalitavoitteissaan konkreettisia toimia, joilla turvataan kotimaisen musiikin elinvoima ja menestys myös tulevaisuudessa. Musiikkialan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää ennakoitavaa rahoitusta luoville aloille, toimivaa sääntelyä ja musiikin tekijöiden oikeuksien turvaamista tekoälyn ja muun teknologian kehittyessä. Samalla on varmistettava, että hyvinvointivaltion turvaverkko kannattelee myös luovan työn tekijöitä ja tunnistaa alan erityispiirteet. Vaalitavoitteet on jaoteltu neljän keskeisen teeman alle: kulttuurin rahoitus elinkeinopolitiikka tekijänoikeudet tekoälyn aikana sosiaali- ja työttömyysturvan kehittäminen. Rahoitus ja rakenteet kuntoon Vaalitavoitteissa painotetaan taiteen ja kulttuurin rahoituspohjan kehittämistä kulttuuripoliittisen selonteon mukaisesti. Keskeinen päämäärä on nostaa taiteen ja kulttuurin rahoitus opetus- ja kulttuurimi
Euroopan parlamentti vaatii toimia tekijänoikeuksien turvaamiseksi generatiivisen tekoälyn aikakaudella11.3.2026 10:12:11 EET | Tiedote
Euroopan parlamentti on hyväksynyt selkeän kannanoton, jonka tavoitteena on turvata luovan alan tekijöiden oikeudet generatiivisen tekoälyn nopeasti kasvavilla markkinoilla. Parlamentti vaatii läpinäkyvyyttä tekoälymallien koulutuksessa käytetystä sisällöstä, oikeudenmukaista korvausta oikeudenomistajille sekä toimivia lisensointikäytäntöjä.
Elävä musiikki soi yhä koko Suomessa – tapahtumamäärät kuitenkin laskussa10.3.2026 11:03:13 EET | Tiedote
Teoston elävän musiikin tapahtumista keräämät ilmoitukset osoittavat, että livemusiikki on edelleen vahvasti läsnä suomalaisten arjessa. Vaikka tapahtumien kokonaismäärä laski vuonna 2025, musiikki kuuluu ja kerää yleisöä ympäri maan. Suurten kaupunkien lisäksi elävä musiikki keskittyy Suomessa matkailu- ja vapaa-ajan keskuksiin, joissa musiikki on tärkeä osa paikallista vetovoimaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme