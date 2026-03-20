KUTSU MEDIALLE: Teosto-palkinnon voittajien julkistus 2026

25.3.2026 08:00:00 EET | Teosto ry | Kutsu

Median edustajat ovat tervetulleita Teosto-palkinnon voittajajulkistustilaisuuteen torstaina 16.4.2026 alkaen klo 17.00! Tilaisuudessa paljastetaan Teosto-palkinnon 2026 voittaja tai voittajat.

Kuvassa kaikki vuoden 2026 Teosto-palkintoehdokkaat ja Teosto-palkinnon logo
Vuoden 2026 Teosto-palkintoehdokkaat

Paikka

Musiikkitalon ravintola, Mannerheimintie 13a, Helsinki. Käynti Kansalaistorin puolen ovilta (Musiikkitalon ravintola). Katso saapumisohjeet.

Ohjelma

17.00 Ovet auki, kuohuviinit
17.20 Tervetulosanat ja Teoston toimitusjohtaja Risto Salmisen puhe
n. 17.45 Teosto-palkinnon jako
18.00 Tarjolla kevyt buffet ruokajuomineen
18.30 Voittajien teosten esityksiä

Median erityistoiveet

Haluatko haastatella Teosto-palkinnon voittajia paikan päällä? Haluatko ottaa tapahtumassa kuvia? Otathan yhteyttä: johanna.laitinen@teosto.fi

Mikä on Teosto-palkinto?

Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimmista taidepalkinnoista. Palkinnon tarkoituksena on nostaa esiin rohkeaa, innovativista ja omaperäistä musiikkia sekä säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien työtä.

 Jaossa on yhteensä 40 000 euroa, jos voittajateoksia valitaan vähintään kaksi. Jos voittajaksi valitaan vain yksi teos, voittosumma on 25 000 euroa.

Vuoden 2026 ehdokkaat

  • Joel Järventaustan sävellys Fantasia pianolle ja orkesterille
  • Aili Järvelän sävellykset ja sanoitukset levyllä VUORI
  • good boys -yhtyeen teokset levyllä Hittaa
  • Lydia Lehtolan sävellykset ja sanoitukset ja Lehtolan sekä työryhmän sovitukset Lyytin levyllä Pidän sulle paikkaa
  • Niillas Holmbergin ja Pauli Lyytisen teokset levyllä Naarattu laulu
  • Ulla Lintulammen sävellykset ja sanoitukset sekä työryhmän sovitukset Ullalintulammen levyllä Kannattelen
  • Moriamo Ahmedin sanoitukset sekä Ahmedin ja Nori Kinin sävellykset Kofun levyllä in the absence of apathy

Vuoden 2026 Teosto-palkinnon ehdokkaat
Teosto on tunnettu ja luotettu tekijänoikeusjärjestö, joka mahdollistaa musiikin ammattimaisen tekemisen ja käyttämisen. Edustamme yli 42 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikkikustantajaa. Keräämme musiikin käytöstä korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin ammattilaisille, jotta he voivat keskittyä työhönsä – uuden tunteita herättävän musiikin luomiseen. Laaja repertoaarimme tunnettuja, ihmisiä liikuttavia musiikkiteoksia tuo lisäarvoa yrityksille, yksilölle ja koko yhteiskunnalle. Musiikki on voima – annetaan sen soida!

Suomi elää luovuudesta – musiikin luovan alkutuotannon toimijat esittävät tulevalle hallitukselle konkreettisia toimia kotimaisen musiikin elinvoiman turvaamiseksi19.3.2026 09:01:37 EET | Tiedote

Musiikin luovan alkutuotannon toimijat – Teosto, Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikkikustantajat – esittävät vaalitavoitteissaan konkreettisia toimia, joilla turvataan kotimaisen musiikin elinvoima ja menestys myös tulevaisuudessa. Musiikkialan tulevaisuuden turvaaminen edellyttää ennakoitavaa rahoitusta luoville aloille, toimivaa sääntelyä ja musiikin tekijöiden oikeuksien turvaamista tekoälyn ja muun teknologian kehittyessä. Samalla on varmistettava, että hyvinvointivaltion turvaverkko kannattelee myös luovan työn tekijöitä ja tunnistaa alan erityispiirteet. Vaalitavoitteet on jaoteltu neljän keskeisen teeman alle: kulttuurin rahoitus elinkeinopolitiikka tekijänoikeudet tekoälyn aikana sosiaali- ja työttömyysturvan kehittäminen. Rahoitus ja rakenteet kuntoon Vaalitavoitteissa painotetaan taiteen ja kulttuurin rahoituspohjan kehittämistä kulttuuripoliittisen selonteon mukaisesti. Keskeinen päämäärä on nostaa taiteen ja kulttuurin rahoitus opetus- ja kulttuurimi

Elävä musiikki soi yhä koko Suomessa – tapahtumamäärät kuitenkin laskussa10.3.2026 11:03:13 EET | Tiedote

Teoston elävän musiikin tapahtumista keräämät ilmoitukset osoittavat, että livemusiikki on edelleen vahvasti läsnä suomalaisten arjessa. Vaikka tapahtumien kokonaismäärä laski vuonna 2025, musiikki kuuluu ja kerää yleisöä ympäri maan. Suurten kaupunkien lisäksi elävä musiikki keskittyy Suomessa matkailu- ja vapaa-ajan keskuksiin, joissa musiikki on tärkeä osa paikallista vetovoimaa.

