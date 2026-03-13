Hekan uusi strategia rakentaa toimivaa arkea Helsingissä

Heka on yksi Helsingin keskeisimmistä yhteiskunnallisista toimijoista. Yhtiön yli 55 000 asunnossa asuu noin joka seitsemäs helsinkiläinen, ja Hekan toiminnalla on suora vaikutus kaupungin työvoiman saatavuuteen, alueiden tasapainoiseen kehitykseen ja arjen turvallisuuteen.

Uusi strategia on valmisteltu laajassa yhteistyössä asukkaiden, keskeisten sidosryhmien ja henkilöstön kanssa. Strategiatyö nojaa vahvasti asiakasymmärrykseen ja yhteiseen näkemykseen siitä, millaista kohtuuhintaista asumista Helsinki tarvitsee myös tulevaisuudessa.

– Kohtuuhintainen asuminen määrittää sen, millainen kaupunki Helsinki todella on. Jos asumisen kustannukset karkaavat tavallisen arjen ulottumattomiin, seuraukset näkyvät koko kaupungin toimivuudessa. Helsinki ei saa muuttua paikaksi, johon vain harvoilla on varaa jäädä, painottaa Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala.

Uusi strategia vastaa toimintaympäristöön, jossa kaupungin rooli arjen mahdollistajana korostuu ja asumisen odotukset muuttuvat. Strategiassa painottuu ennakoiva ote: asumisen on oltava sujuvaa eri puolilla Helsinkiä, palveluiden on vastattava arjen todellisiin tilanteisiin ja Hekan on kyettävä tekemään valintoja, jotka kestävät aikaa.

Kestävä arki vaatii vakaata taloutta

Asukas on uudessa strategiassa kaiken toiminnan lähtökohta. Hekan visiona on helsinkiläisten toimiva asumisen arki ja missiona tästä arjesta huolehtiminen turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja tarjoamalla. Työtä ohjaavat uudet arvot: inhimillisyys, yhteisöllisyys ja luottamus.

Uusi strategia painottaa taloudellista vakautta, riskien ennakointia ja hallittuja investointeja. Heka vastaa Helsingin kasvuun rakentamalla ja peruskorjaamalla asuntoja suunnitelmallisesti ja laadukkaasti, kustannustehokkuudesta tinkimättä. Turvalliset ja yhteisölliset asuinympäristöt sekä segregaation ehkäisy ovat keskeinen osa Hekan yhteiskunnallista tehtävää.

– Vastuullamme on tehdä hyviä päätöksiä, joiden positiiviset vaikutukset näkyvät Hekassa ja asukkaiden arjessa pitkälle tulevaisuuteen. Ennustettava ja vakaa talous, rakentamisen laatu ja huolellinen riskienhallinta ovat edellytyksiä sille, että voimme tarjota helsinkiläisille pysyvää ja huoletonta asumista myös epävarmoina aikoina, korostaa Hekan talousjohtaja Mikko Herajärvi.

Uusi strategia luo perustan myös käynnissä olevalle Hekan brändin kirkastamiselle. Brändityö vahvistaa Hekan roolia luotettavana, inhimillisenä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavana toimijana Helsingissä.