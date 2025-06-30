Lemmikki ja ihminen – kumppanuutta ja yhteistä hyvinvointia

Jotta ymmärtäisimme paremmin tätä muutosta, toteutimme aiheesta tutkimuksen yhdessä strategiakonsulttiyhtiö Norenin kanssa. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten koiran- ja kissanomistajat kokevat lemmikin omistamisen ja miten se vaikuttaa lemmikkien ruokintaan Suomessa ja Ruotsissa.

Tulokset olivat kiinnostavampia kuin osasimme odottaa.

– Vuosien mittaan koiran rooli on muuttunut metsästysapulaisesta ja vartijasta perheenjäseneksi. Nyt yhteinen tutkimuksemme Norenin kanssa osoittaa, että lemmikin omistaminen on kehittymässä omistajuudesta kumppanuudeksi. Tässä uudessa kumppanuudessa lemmikin laji- ja rotukohtaiset tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan. Avainasemassa on vastavuoroisuus: ihminen huolehtii lemmikistä ja lemmikki puolestaan ihmisestä, kertoo Snellman Petfoodin markkinointijohtaja Marjo Saimanen.

Kumppaneiden yhteinen hyvinvointi

Tutkimuksessa näkyy siirtymä yksipuolisesta huolenpidosta kohti perheenjäsenten välistä vastavuoroista suhdetta. Tämä kehitys on huomattu myös Snellman Petfoodilla. Molemminpuolinen side korostuu etenkin maailmassa, joka tuntuu yhä kiireisemmältä ja epävarmemmalta. Uusi ajattelutapa näkyy myös lemmikkeihin liittyvissä kulutustottumuksissa. Se muuttaa painopisteitä ja ohjaa valintoja uudella tavalla.

Siirtymä kumppanuuteen näkyy esimerkiksi lemmikkien ruokien kysynnässä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi, yksilöllisten tarpeiden tiedostaminen ja vastavuoroinen huolenpito ovat tietoisia valintoja ja menevät esteettisyyden ja trendien edelle. Omistaja saattaa käyttää paljon aikaa lemmikin aterioiden huolelliseen valmistamiseen käsityönä, tai viettää suuren osan vapaa-ajastaan yhteisen harrastuksen parissa – tai vain loikoilla sohvalla yhdessä lemmikin kanssa.

Kyse ei ole vain lemmikin tarpeista huolehtimisesta, vaan toiminnasta, joka lisää sekä ihmisen että eläimen hyvinvointia.

Tämä ajattelutapa näkyy myös lemmikkien ravitsemuksessa. Koirien luonnollisen raakaruokinnan kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kuten omassa ruokavaliossaan, lemmikinomistajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota myös lemmikkiensä yksilöllisiin tarpeisiin ja hyvinvointiin. He odottavat lemmikkiruokavalmistajilta entistä enemmän tietoa ja asiantuntemusta päätöstensä tueksi, kuten esimerkiksi uusinta tieteellistä tutkimusta.

– Lemmikinomistajat ovat aiempaa kiinnostuneempia lemmikkiensä ravitsemuksesta ja haluavat tietää, minkälainen ravinto sopii parhaiten juuri omalle lemmikille. Asiantuntevan tiedon tarve kasvaa jatkuvasti, ja samalla kasvavat myös odotukset lemmikkiruokavalmistajia kohtaan. Me haluamme vastata tähän tarpeeseen, Saimanen sanoo.

Ne toimijat, jotka ottavat lajien välisen kumppanuuden tuotteidensa, palveluidensa ja viestintänsä lähtökohdaksi, eivät ainoastaan toimi eettisesti – ne rakentavat samalla kestävää kasvua ja luottamusta epävarmalta tuntuvassa maailmassa. Kumppanuus lemmikin kanssa voi vahvistaa ihmisen resilienssiä, samalla kun lajilähtöinen ajattelu varmistaa, että eläinten hyvinvointi säilyy brändin kehitystyön ytimessä.

