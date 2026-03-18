SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on havahtunut vihdoin omiin ongelmiinsa
18.3.2026 15:43:29 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Lauri Lyly pitää hyvänä, että hallitus on havahtunut vihdoin itse aiheuttamiinsa ongelmiin ja pyrkii korjaamaan niitä. Esityksen perusongelma, eli määräaikaisten työsopimusten lisääminen ja vieläpä ilman kunnollista perustetta, kuitenkin säilyy, korostaa Lyly.
Suomessa määräaikaisten työsopimusten käyttö on jo Euroopan 5. korkeimmalla tasolla. Orpon hallituksen esitys koskee kaikkia työpaikkoja, myös julkista sektoria, jossa jo nyt melkein 25 %, työsopimuksista on määräaikaisia.
– Määräaikaisten työsopimusten lisääminen on askel väärään suuntaan. Hallitus on perustellut esitystään pk-yritysten rekrytointikynnyksen alentamisella ja silti soveltaminen koskee kaikkia työsuhteita, niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Puheet ja soveltamisala eivät täsmää, toteaa Lyly.
Hallitus on pyytänyt työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalta esityksen muuttamista. Ministeri Marttisen suulla hallitus pyytää valiokuntaa muuttamaan, että vuoden aikana saisi tehdä vain yhden ilman perustetta olevan määräaikaisen työsopimuksen. Lisäksi hallitus muuttaa ilman perustetta tehdyn työsopimuksen uudelleensolmimishetken 2 vuodesta 5 vuoteen.
– Hallitus on vihdoin julkisen paineen alla, jota on tullut niin puolueiden naisjärjestöiltä, oppositiolta, kuin ammattiliitoiltakin, että esitys on sisältänyt työsopimusten ketjuttamisongelman ja että se lisää raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Nämä pari muutosta vievät lakiesitystä hieman parempaan suuntaan, mutta eivät poista kaikkia esityksen ongelmia, sanoo Lyly.
– Esitykseen jää silti edelleen epäselviä tulkintoja, mm. työn tarjoamisesta. Ministeri Marttinen on korostanut, että ilman perustetta tehdyn työsopimuksen jälkeen tulee tarjota toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta. Esityksen mukaan työtä on tarjottava, mutta on epäselvää minkälaista työsopimusta tulee tarjota, toistaiseksi voimassa olevaa vai perusteltua määräaikaista työsopimusta. Miten asia nyt on, ministeri Marttinen?, päättää Lyly.
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
SDP:n Kim Berg: Alipalkkaus jää usein ilman seuraamuksia – lainsäädännössä selvä aukko18.3.2026 15:30:20 EET | Tiedote
Kansanedustaja Kim Berg (sd.) korostaa, että työperäiseen hyväksikäyttöön puuttuva lainsäädäntö on tarpeellinen, mutta jättää edelleen katveeseen laajan joukon työntekijöitä, jotka kohtaavat alipalkkausta ilman, että se täyttää rikoksen tunnusmerkistöä.
SDP:n Suhonen: Rikoslain kiristäminen ei yksin pysäytä työperäistä hyväksikäyttöä18.3.2026 14:07:00 EET | Tiedote
Kansanedustaja Timo Suhonen (sd.) pitää työperäisen hyväksikäytön kitkemistä tarpeellisena, mutta muistuttaa että hallituksen esitys ei ole yksinään riittävä. Hyväksikäyttöön puuttuminen edellyttää myös keinoja, joilla työntekijät pääsevät käytännössä paremmin turvaamaan oikeuksiansa. Suhonen korostaa ammattiliittojen kanneoikeuden merkitystä osana kokonaisuutta. Hän on tehnyt asiasta lakialoitteen laiksi järjestökanteesta työsuhteeseen liittyvässä riita-asiassa.
SDP:n Nasima Razmyar: Kokoomus ajaa kaksilla rattailla verokeskustelussa18.3.2026 11:33:48 EET | Tiedote
-Kokoomus ajaa sumeilematta kaksilla rattailla julkisen talouden hoidossa. Pääministeri maalailee tiukkaa talouslinjaa, kun taas eduskuntaryhmästä väläytellään kalliita veronalennuksia hyvätuloisille, sanoo kansanedustaja ja SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
SDP:n Piritta Rantanen: Kritiikki osui oikeaan - Hallitus joutui perääntymään määräaikaisuuksissa18.3.2026 09:53:01 EET | Tiedote
Hallitus joutuu avaamaan määräaikaisten työsopimusten helpottamista koskevan lakiesityksensä laajan kritiikin seurauksena. Erityisesti SDP:n ja naisjärjestöjen esiin nostamat huolet ovat osoittautuneet oikeiksi.
SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe – Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma17.3.2026 16:22:28 EET | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuhe – Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Edustaja Seppo Eskelinen. Muutoksen puhuttaessa mahdollisia.
