Defibrillaattori nyt käytössä kaikissa KSO:n toimipaikoissa - merkittävä parannus sydänturvallisuuteen ja ensiapuvalmiuksiin

Maaliskuun alusta lähtien kaikilla KSO:n työntekijöillä on elvytystilanteissa mahdollisuus käyttää defibrillaattoria eli sydäniskuria. 44 uutta ZOLL AED3 -defibrillaattoria asennettiin alkuvuoden 2026 aikana osuuskaupan yksiköihin, ja verkosto kattaa nyt kaikki toimipaikkamme. Lähimmän laitteen sijainnin voi selvittää defi.fi-verkkosivulta.

Defibrillaattorit toimitti KSO:lle SOK:n puitesopimuskumppanin Safetycon-konsernin tytäryhtiö Savon Sammutinhuolto. Yritys vastaa myös laitteiden vuosittaisesta huollosta ja käyttökoulutuksista henkilöstölle.

- Yli 3 000 ihmistä Suomessa saa vuosittain äkillisen sydänpysähdyksen sairaalan ulkopuolella ja vain 10 % heistä selviytyy. Sydänpysähdyksen ensiavussa tarvitaan aina elvytystä, ja tehokkain hoito saavutetaan yhdistämällä painelu-puhalluselvytys defibrillointiin. Kun defibrillaattoria käytetään 3–5 minuutin sisällä sydänpysähdyksestä, selviytymismahdollisuus moninkertaistuu ja sydäniskurilla elvytetyistä 50–70 % selviytyy, kertoo Safetycon Oy:n toimitusjohtaja Iivari Valkonen.

- Tiheän sydäniskuriverkoston ansiosta elvytys defibrillaattorilla on mahdollista aloittaa riittävän nopeasti. Laitteet on sijoitettu toimipisteissämme näkyville paikoille, ja henkilökuntamme on saanut niiden käyttöön opastuksen. Nykyaikainen sydäniskuri on turvallinen ja helppokäyttöinen, ja se myös antaa käyttäjälle selkeät toimintaohjeet, sanoo KSO:n työsuojelupäällikkö Tytti Puolakka.

Sydänturvallisuus-teemapäivä 28.4.2026 Kouvolan ja Kotkan Prismalla

- Sydäniskurin käyttöä ja ensiaputaitoja tulee harjoitella, jotta todellisessa elvytystilanteessa on mahdollisimman hyvät valmiudet toimia. Sydänturvallisuus-teemapäivänä mukanamme on elvytysnukke ja harjoituslaite, joilla defibrillaattorin käyttöä pääsee harjoittelemaan ohjatusti. Laitteista ja sydänturvallisuudesta ovat kertomassa KSO:n, Safetyconin ja maahantuoja Medidynen edustajat, kertovat Puolakka ja Valkonen.

Defibrillaattoreiden ja sydänturvallisuuden asiantuntijat ovat tavattavissa Kouvolan Prismalla klo 9–12 ja Kotkan Prismalla klo 13–16.