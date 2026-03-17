Millin porukkavoittaja: ”Meinasi kahvit lentää kupista”

Miljoonan euron voitto osui kolmen osuuden porukkapeliin, jonka oli tehnyt nettipelaaja Raaseporista.

- Onnekkaan porukkapelin tehnyttä asiakasta emme ole vielä saaneet puhelimen päähän tai kahvipöydän ääreen suurvoittajakahveille, joten tarina porukkapelin takana on vielä mysteeri, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula sanoo.



Se on kuitenkin selvää, että voittajat eivät tunne toisiaan, vaan osuudet olivat myynnissä Veikkauksen porukkapeleissä kaikille asiakkaille. Osuuksiin tarttuivat nettipelaaja Lahdesta ja nettipelaaja Kangasalta.



Lahtelainen voittaja kertoi, että asia tuntuu edelleen hieman epätodelliselta.

- En oikein vielä ole tätä sisäistänyt. Kahvit meinasivat lentää kupista kun huomasin voiton omista peleistä! Iso summa sieltä tuli. Tuo voitto ei vielä mahdollista jäämistä pois työelämästä, mutta jospa se mahdollistaisi vaikkapa suunniteltua aiemman eläköitymisen jossain kohtaa, lahtelainen voittaja suunnitteli.

Voitostaan hän on kertonut vain yhdelle läheiselleen.

- Vielä sulattelen tätä asiaa, vaikka on nyt reilu viikko kulunut aikaa voitosta. Hienoa kun osui porukkapeliin ja itsekin satuin olemaan siinä mukana! voittaja kiitteli.



Nettipelaaja Kangasalta kiitti saamastaan onnittelupuhelusta, muttei halua kommentoida voittoaan.

- Tämä porukkavoittaja kuvaili oloaan onnelliseksi ja huojentuneeksi. Muuta hän ei halunnut asiasta tässä kohtaa kertoa, Ilkka Nisula kertoo.

Kukin Milli-pelin porukkapelivoittajista voitti kuuden numeron täysosuman myötä 333 333,33 euroa. He ovat jo saaneet voittonsa pankkitililleen.



Milli on Veikkauksen uusin arvontapeli, jossa on joka päivä jaossa miljoonan euron päävoitto. Pelissä valitaan kuusi numeroa väliltä 1-40. Peliaika päättyy joka päivä klo 21.45 ja oikea rivi, 6 voittonumeroa ja 1 lisänumero, esitetään MTV3-kanavalla noin klo 22.20 alkavassa lähetyksessä ja lauantaisin Lotto-arvonnan yhteydessä noin klo 22.10.