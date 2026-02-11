Sweco on laskenut Suomen toimintojensa luontojalanjäljen – tulos korostaa tietotyön luontovaikutusten ominaispiirteitä
19.3.2026 08:00:00 EET | Sweco Finland Oy | Tiedote
Sweco on tehnyt ensimmäistä kertaa kattavan luontojalanjäljen laskennan Suomen toiminnoilleen. Laskenta tarjoaa uudenlaista ja yksityiskohtaista tietoa yrityksen toiminnan vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja täydentää Swecon päästölaskentaa. Luontojalanjäljen laskenta auttaa tunnistamaan keskeisiä alueita, joilla ympäristövaikutuksiin liittyviä parannuksia voidaan tehdä: suurin luontovaikutus Swecolla syntyy ostetuista tuotteista ja palveluista. Luontojalanjäljen laskenta avaa uuden näkökulman tietotyön ympäristövastuun mittarointiin ja johtamiseen.
”Luontojalanjäljen mittaaminen kasvihuonekaasupäästöjen ohella antaa meille huomattavasti tarkemman kuvan siitä, miten oma toimintamme vaikuttaa ympäristöön. Luontojalanjälki auttaa tunnistamaan myös niitä vaikutuksia, jotka eivät näy päästölaskennassa. Tulosten avulla pystymme kohdistamaan toimenpiteet juuri niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat eniten luonnon monimuotoisuuteen. Samalla tämä vahvistaa Swecon asemaa vastuullisuuden suunnannäyttäjänä”, kertoo Swecon vastuullisuusjohtaja Iida Vakkuri.
Suurin osa luontovaikutuksista tulee hankinnoista ja matkustamisesta, 64 % vaikutuksista johtuu ilmastonmuutoksesta ja 32 % vedenkulutuksesta
Swecon luontojalanjäljeksi vuonna 2025 saatiin yhteensä 9,4 × 10⁻⁸ PDF·yr.PDF-yksikkö (Potentially Disappeared Fraction of Species) kuvaa osuutta maailman lajeista, jotka ovat vaarassa hävitä, mikäli toiminta jatkuisi muuttumattomana. Toisin sanoen tulos tarkoittaa, että 0,0000094 % eli noin yksi laji nykyisesti tunnetuista noin 8 miljoonasta lajista olisi vaarassa hävitä.
”Olemme oman luontojalanjälkemme laskennalla tehneet näkyväksi, että tietotyökin voi heikentää luonnon monimuotoisuutta. Yhden konsultointi- ja suunnittelutyötä tekevän yrityksen luontojalanjälki voi luvullisesti näyttää pieneltä, mutta oleellista on ymmärtää, mikä sitä kasvattaa. Juuri tämä tieto ohjaa meitä kohdistamaan toimenpiteet tehokkaimmin”, Vakkuri sanoo.
Swecon luontojalanjälkilaskenta kattoi useita eri kategorioita, mukaan lukien ostetut tuotteet ja palvelut, liikematkustus, työn ja kodin välinen liikkuminen, energiankulutus toimitiloissa, polttoaineiden käyttö ajoneuvoissa, suora vedenkulutus sekä suora maankäyttö.
Keskeiset tulokset:
72 % Swecon luontovaikutuksista syntyy ostetuista tuotteista ja palveluista, erityisesti IT-ohjelmistoista.
13 % vaikutuksista liittyy liikematkustukseen.
9 % syntyy työntekijöiden työmatkaliikkumisesta.
Myös energiankulutus ja polttoaineiden käyttö tuottavat osan vaikutuksista.
Laskennan tulokset osoittavat lisäksi, mihin luontokadon ajureihin yrityksen toiminta vaikuttaa eniten. Laskennan mukaan 64 % Swecon luontovaikutuksista liittyy ilmastonmuutokseen. Toiseksi merkittävin ajuri on vedenkulutus, joka muodostaa 32 % kokonaistuloksesta, ja korostuu erityisesti IT-ohjelmistojen hankinnoissa. Lisäksi vaikutuksia syntyy maankäytöstä ja saastumisesta.
”Luontojalanjälki osoittaa selvästi, että ilmastotyömme tukee samalla luonnon monimuotoisuuden vahvistamista. Päästövähennysten jatkaminen on siis kriittistä myös luontovaikutusten pienentämiseksi”, Vakkuri jatkaa.
”Haluan kuitenkin muistuttaa, että tulosten vertaaminen muihin oman luontojalanjälkensä laskeneisiin on vielä haastavaa. Laskentamenetelmät ja rajaukset kehittyvät yhä samalla, kun luontojalanjäljen laskenta yleistyy – myöhemmin voidaan varmasti paremmin tehdä vertailua eri organisaatioiden ja toimialojen välillä”, Vakkuri toteaa.
Heini JokinenPR- ja mediasuhteet, vastuullisuusviestintäSweco FinlandPuh:040 718 0063heini.jokinen@sweco.fi
Iida VakkuritoimialajohtajaSweco FinlandPuh:050 531 3765iida.vakkuri@sweco.fi
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme yhteiskunnan resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,9 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
