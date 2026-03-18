MEDIAKUTSU Golfmessut 27.-29.3. Helsingin Messukeskuksessa
18.3.2026 17:31:54 EET | Messukeskus | Kutsu
Hyvä median edustaja!
Suomen suurin golftapahtuma, Golfmessut, järjestetään 27.–29.3. Helsingin Messukeskuksessa.
Tervetuloa inspiroitumaan golfista!
Golfmessuilla saat mahdollisuuden haastatella tunnettuja golffareita, tutustua lajin uutuusvälineisiin ja matkakohteisiin, seurata kutsuvieraspelejä, kuulla tietoa golfin hyvää tekevistä vaikutuksista sekä testata omia lähipelitaitojasi Golfmessujen par 3 -kentällä ja Puttialueella. Entistä suurempi Aloita Golf -alue levittäytyy tänä vuonna Kevätmessujen puolelle, tarjoten kaikille aiheesta kiinnostuneille messukävijöille mahdollisuuden ottaa matalalla kynnyksellä tuntumaa golfiin ja ammentaa vinkkejä lajin aloittamiseen. Kevään 2026 pelikausi käynnistyy Golfmessuilla!
Historian ensimmäinen simulaattorigolfin SM-finaali
Simulaattorigolfin SM-kilpailun finaali on yksi tämän kevään Golfmessujen kohokohdista. Ensimmäistä kertaa virallisesti järjestettävä Suomen mestaruuskilpailu tuo sisägolfin kovatasoisen kilpailun osaksi messukokonaisuutta, huipentaen talvikauden karsinnat.
GOLFMESSUJEN MEDIATILAISUUS pe 27.3. klo 8.30–10.00
Golfmessujen ovet avautuvat suurelle yleisölle perjantaina 27.3. klo 10. Ennen sitä Golfliiton lavalla järjestettävässä mediatilaisuudessa on luvassa seuraavaa:
- klo 8.30 alkaen tarjolla aamiaista
- klo 9.00-9.20 Tervetulotoivotukset, Tanja Pasila (Messukeskuksen liiketoimintapäällikkö) ja Kimmo Rantamäki (Golfliiton markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö)
- Golfliiton Kimmo Rantamäki esittelee simulaattorigolfin SM-finaalin ja haastattelee finalisteja:
- Rasmus Lindberg - 18-vuotias Team Finland -pelaaja voitti Simulaattorigolfin SM-karsinnan tuloksella -12. St. Laurence Golfia edustava Lindberg iski huipputuloksen tauluun jo karsinnan alkuvaiheessa.
- Anton Seppälä – niin ikään 18-vuotias kuopiolainen Anton Seppälä sijoittui Simulaattorigolfin SM-karsinnassa kahdeksanneksi tuloksella -9.
Kansainvälisille ammattilaiskiertueille tähtäävä nuori kilpagolffari tunnetaan tavoitteellisuudestaan ja poikkeuksellisesta harjoittelumäärästään.
- klo 9.20-10 mahdollisuus pelata par 3 -kenttä läpi (toivomme pelaajilta aikaisempaa kokemusta golfista).
Tervetuloa mediatilaisuuteen! Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.
OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE:
Golfmessut on avoinna 27.3 perjantaina 10-20, lauantaina 28.3. klo 10–18 ja sunnuntaina 29.3. klo 10–17.
Voit akkreditoitua ennakkoon osoitteessa https://messukeskus.com/akkreditointi/ tai tapahtuman aikana Messukeskuksen Mediakeskuksessa.
Kuvia Messukeskuksen tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön: http://mediabank.messukeskus.com
Mediakeskus
- Messukeskuksen Mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) palvelee tapahtuman aukioloaikoina.
- Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä.
- Mediakeskuksesta saat tapahtuman PRESS-kortin.
- Mediakeskus on auki tapahtuman aukiolojen mukaan, perjantaina jo klo 8 alkaen.
Pysäköinti
Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoita autosi rekisterinumero saapuessasi Mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Golfmessut 2026 tarjoavat kolmen päivän täydeltä tietoa, inspiraatiota ja elämyksiä golfin maailmasta, samanaikaisesti Kevätmessujen kanssa Helsingin Messukeskuksessa.
Lisätiedot: www.golfmessut.fi
#Golfmessut2026
Yhteystiedot:
Kimmo Rantamäki, markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö, Suomen Golfliitto,
p. 050 541 7577, kimmo.rantamaki@golf.fi
Tanja Pasila, liiketoimintapäällikkö, Helsingin Messukeskus,
p. 050 387 0024, tanja.pasila@messukeskus.com
Golfmessut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 27.–29.3.2026. Golfmessujen pääyhteistyökumppani on Suomen Golfliitto. Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään myös Kevätmessut, jotka muodostuvat viidestä samanaikaisesta tapahtumasta: Kevätpuutarha, Oma Koti, Oma Mökki, Sisusta ja Lähiruoka & luomu. Lisäksi Kevätmessujen yhteydessä esittäytyvät teema-alueet Retkelle & luontoon ja Pientalo. Kevätmessukokonaisuus avautuu jo torstaina 26.3. Kaikkiin tapahtumiin on sisäänpääsy samalla lipulla.
Yhteyshenkilöt
Matti SaloBrand Marketing & Communications Specialist
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
