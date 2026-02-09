Kevätaurinko lisää häikäisyä – tutkimus: 53 % suomalaisista käyttää useampia aurinkolaseja

Keväällä aurinko on Suomessa usein matalalla horisontissa, mikä lisää häikäisyä erityisesti autoillessa ja ulkoillessa. Silmälasien käyttö ja näöntutkimus Suomessa 2025 -tutkimuksen mukaan aurinkolasit ovat monelle suomalaiselle osa arkea. Tutkimukseen vastanneista 53 % käyttää useampia kuin yksiä aurinkolaseja, keskimäärin aurinkolaseja on käytössä 2,02 kappaletta.

”Aurinkolasit eivät ole pelkkä kesäasuste. Oikein valitut linssit vähentävät häikäisyä ja parantavat näkemismukavuutta esimerkiksi autoillessa ja ulkoillessa. Lisäksi niillä on tärkeä ennaltaehkäisevä vaikutus silmien terveyteen”, sanoo Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

Suurin osa ostaa aurinkolasit kertamaksulla

Tutkimuksen mukaan 92 % suomalaisista osti viimeisimmät aurinkolasinsa kertamaksulla, kun taas 8 % hankki ne optikkoliikkeen kuukausimaksusopimuksella.

Aurinkolaseihin käytettiin keskimäärin 116 euroa, mutta kuluttajien välillä on eroja: 32 % käytti viimeisimpiin aurinkolaseihinsa alle 50 euroa. Eniten rahaa ovat käyttäneet yli 60-vuotiaat miehet, suurilla paikkakunnilla ja kaupunkien keskustoissa asuvat.

“Tutkimus osoittaa, että aurinkolasien hankinnassa kuluttajien välillä on suuria eroja. Siksi on tärkeää, että tarjolla on vaihtoehtoja eri hintaluokissa”, Tast sanoo.

Optikkoliike on yleisin ostopaikka

Tutkimuksen mukaan 58 % suomalaisista osti viimeisimmät aurinkolasinsa optikkoliikkeen kivijalkamyymälästä Suomessa.

Muita hankintapaikkoja ovat tavaratalot ja kirjakaupat (22 %) sekä ulkomaiset kivijalkamyymälät (7 %). Verkkokaupan osuus aurinkolasien hankinnassa on edelleen melko pieni (14 %).

”Suomalaiset arvostavat laatua, turvallisuutta ja asiantuntemusta. Tämä selittää, miksi kivijalkaliikkeet pitävät pintansa myös aurinkolasien ostopaikkana”, Tast toteaa.

Aurinkolasit ovat myös osa näönkorjausta

Aurinkolasit eivät ole vain silmien suojaa kirkkaassa auringonvalossa, vaan monelle myös osa päivittäistä näönkorjausta. Tutkimuksen mukaan 22 % aurinkolasien käyttäjistä käyttää aurinkolaseja vahvuuksilla.

Optikkoliikkeessä aurinkolasit voidaan sovittaa käyttäjälle yksilöllisesti ja valita linssit, jotka vastaavat sekä käyttötarkoitusta että mahdollisia näönkorjauksen tarpeita. Aurinkolasien valinnassa korostuvat sekä suojaavuus että käyttömukavuus. Esimerkiksi vaihteleviin valo-olosuhteisiin mukautuvat linssit voivat helpottaa näkemistä tilanteissa, joissa kirkas auringonvalo ja pilvisyys vaihtelevat.

”Optikon tehtävänä on auttaa löytämään ratkaisu, joka toimii käyttäjän arjessa mahdollisimman hyvin. Kun aurinkolasit valitaan oikein, ne tukevat näkemistä ja tekevät ulkona liikkumisesta miellyttävämpää”, Tast sanoo.

Taloustutkimus Oy toteutti Silmälasien käyttö ja näöntutkimus Suomessa -tutkimuksen Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n toimeksiannosta.