Kevätaurinko lisää häikäisyä – tutkimus: 53 % suomalaisista käyttää useampia aurinkolaseja
20.3.2026 07:00:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Näkeminen ja silmäterveys Näe ry | Tiedote
Kevään kirkastuva aurinko lisää häikäisyä ja korostaa aurinkolasien merkitystä silmien suojauksessa. Silmälasien käyttö ja näöntutkimus Suomessa 2025 -tutkimuksen mukaan 53 % suomalaisista käyttää useampia aurinkolaseja ja keskimäärin aurinkolaseja on käytössä noin kahdet (2,02). Optikon asiantuntemus auttaa valitsemaan aurinkolasit, jotka suojaavat silmiä ja tukevat hyvää näkemistä.
Keväällä aurinko on Suomessa usein matalalla horisontissa, mikä lisää häikäisyä erityisesti autoillessa ja ulkoillessa. Silmälasien käyttö ja näöntutkimus Suomessa 2025 -tutkimuksen mukaan aurinkolasit ovat monelle suomalaiselle osa arkea. Tutkimukseen vastanneista 53 % käyttää useampia kuin yksiä aurinkolaseja, keskimäärin aurinkolaseja on käytössä 2,02 kappaletta.
”Aurinkolasit eivät ole pelkkä kesäasuste. Oikein valitut linssit vähentävät häikäisyä ja parantavat näkemismukavuutta esimerkiksi autoillessa ja ulkoillessa. Lisäksi niillä on tärkeä ennaltaehkäisevä vaikutus silmien terveyteen”, sanoo Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.
Suurin osa ostaa aurinkolasit kertamaksulla
Tutkimuksen mukaan 92 % suomalaisista osti viimeisimmät aurinkolasinsa kertamaksulla, kun taas 8 % hankki ne optikkoliikkeen kuukausimaksusopimuksella.
Aurinkolaseihin käytettiin keskimäärin 116 euroa, mutta kuluttajien välillä on eroja: 32 % käytti viimeisimpiin aurinkolaseihinsa alle 50 euroa. Eniten rahaa ovat käyttäneet yli 60-vuotiaat miehet, suurilla paikkakunnilla ja kaupunkien keskustoissa asuvat.
“Tutkimus osoittaa, että aurinkolasien hankinnassa kuluttajien välillä on suuria eroja. Siksi on tärkeää, että tarjolla on vaihtoehtoja eri hintaluokissa”, Tast sanoo.
Optikkoliike on yleisin ostopaikka
Tutkimuksen mukaan 58 % suomalaisista osti viimeisimmät aurinkolasinsa optikkoliikkeen kivijalkamyymälästä Suomessa.
Muita hankintapaikkoja ovat tavaratalot ja kirjakaupat (22 %) sekä ulkomaiset kivijalkamyymälät (7 %). Verkkokaupan osuus aurinkolasien hankinnassa on edelleen melko pieni (14 %).
”Suomalaiset arvostavat laatua, turvallisuutta ja asiantuntemusta. Tämä selittää, miksi kivijalkaliikkeet pitävät pintansa myös aurinkolasien ostopaikkana”, Tast toteaa.
Aurinkolasit ovat myös osa näönkorjausta
Aurinkolasit eivät ole vain silmien suojaa kirkkaassa auringonvalossa, vaan monelle myös osa päivittäistä näönkorjausta. Tutkimuksen mukaan 22 % aurinkolasien käyttäjistä käyttää aurinkolaseja vahvuuksilla.
Optikkoliikkeessä aurinkolasit voidaan sovittaa käyttäjälle yksilöllisesti ja valita linssit, jotka vastaavat sekä käyttötarkoitusta että mahdollisia näönkorjauksen tarpeita. Aurinkolasien valinnassa korostuvat sekä suojaavuus että käyttömukavuus. Esimerkiksi vaihteleviin valo-olosuhteisiin mukautuvat linssit voivat helpottaa näkemistä tilanteissa, joissa kirkas auringonvalo ja pilvisyys vaihtelevat.
”Optikon tehtävänä on auttaa löytämään ratkaisu, joka toimii käyttäjän arjessa mahdollisimman hyvin. Kun aurinkolasit valitaan oikein, ne tukevat näkemistä ja tekevät ulkona liikkumisesta miellyttävämpää”, Tast sanoo.
Lisätietoa
Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkeminen ja silmäterveys Näe ry
p. 040 542 2227, panu.tast@naery.fi
Taloustutkimus Oy toteutti Silmälasien käyttö ja näöntutkimus Suomessa -tutkimuksen Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n toimeksiannosta.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mm. suomalaisten silmälasien, piilolinssien ja aurinkolasien käyttöä, käyttötilanteita, lasien ostouseutta, ostopaikkoja ja rahan käyttöä laseihin. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimus Oy:n internet-paneelissa. Kohderyhmänä oli yli 15-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimukseen vastasi määräaikaan mennessä 1119 henkilöä. Tulokset on painotettu kohderyhmää vastaavaksi alueen, iän, sukupuolen ja talouden koon mukaan. Tiedonkeruu toteutettiin 9.12.–13.12.2025 välisenä aikana. Tutkimuksen virhemarginaali on kokonaistulosten osalta +3,2 %-yksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.
Panu TasttoimitusjohtajaNäkeminen ja silmäterveys Näe ryPuh:+358 40 542 2227panu.tast@naery.fi
Näkeminen ja silmäterveys Näe ry on toimialajärjestö, joka tekee töitä maailman parhaan näönhuollon eteen. Edustamme optikko-, silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluita tuottavia optikkoliikkeitä, alaa palvelevia valmistajia, maahantuojia, tukkukauppoja sekä henkilö- ja koulutusorganisaatioita.
Nuoret ja miehet käyttävät silmälaseja yhä enemmän – kivijalkaliike voittaa “temuttamisen”9.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Silmälasien käyttö yleistyy Suomessa erityisesti nuorten ja miesten keskuudessa. Tutkimuksen mukaan silmälasit ovat vakiintuneet osaksi arkea, ja ylivoimainen osa suomalaisista hankkii silmälasinsa edelleen kotimaisista optikkoliikkeistä. Niin sanottu “temuttaminen” ei ole lyönyt läpi näkemiseen ja silmien terveyteen liittyvissä hankinnoissa.
Vuoden optikko 2025 Riikka Torvela: “Me viritämme ihmisen tärkeimmän aistin sen parhaaseen potentiaaliin”7.2.2026 19:45:00 EET | Tiedote
Näe2026 Optometriapäivät kokosivat Helsinkiin optisen- ja silmäterveysalan ammattilaiset. Asiakas keskiössä -teema kulki läpi tapahtuman koulutussisältöjen ja näkyi myös alan vaikuttajien palkitsemisissa. Vuoden optikoksi valittiin Riikka Torvela.
Näe ry palkittiin vuoden 2025 toimialajärjestönä – tunnustus pitkäjänteisestä edunvalvontatyöstä7.2.2026 12:23:18 EET | Tiedote
Suomen Yrittäjät on valinnut Näkeminen ja silmäterveys Näe ry:n vuoden 2025 toimialajärjestöksi. Tunnustus myönnettiin poikkeuksellisen vaikuttavasta ja pitkäjänteisestä edunvalvontatyöstä, jonka taustalla on vuosien määrätietoinen työ silmäterveyden palvelujärjestelmän uudistamiseksi ja koko näönhuollon toimintaympäristön muuttamiseksi. Tunnustus jaettiin Vaikuttajafoorumissa 6.2.2026 Helsingissä.
Vähittäiskaupan kasvu jatkui – silmäterveyden uudistus helpotti silmälasien hankintaa9.1.2026 07:35:00 EET | Tiedote
Optisen alan vähittäiskauppa jatkoi kasvua vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, tukkukaupan kehitys oli maltillisempaa. Kehitystä vauhditti kuluttajaa helpottava sääntelymuutos, jonka myötä silmälasiasiakas voi aloittaa asioinnin optikolta ilman rajoituksia. Toimialakatsauksen trendikartta tarkastelee kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ratkaisuja, jotka muokkaavat optisen alan tulevaisuutta.
Näkeminen ei ole säästökohde – yli 55-vuotiaat panostavat laatuun ja asiantuntijuuteen9.10.2025 08:16:00 EEST | Tiedote
Yli 55-vuotiaat suomalaiset huolehtivat näöstään säännöllisesti – he eivät ainoastaan käytä rahaa näkemiseen liittyviin tuotteisiin ja palveluihin, vaan myös aikaa niiden hankintaan, asiantuntijan kanssa asiointiin ja vaihtoehtojen harkintaan. Tuoreen Erikoiskauppa 2025 -tutkimuksen mukaan näkemisen tuotteet ja palvelut ovat lähes viimeisiä, joista ollaan valmiita tinkimään, vaikka hintataso nousisi.
