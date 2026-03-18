Henriksson: Tärkeää, että Euroopan parlamentti haluaa kieltää tekoälytyökalut, joita käytetään alastonkuvien luomiseen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensihoidon resursseja on vahvistettava 18.3.2026 11:39:24 EET | Tiedote

RKP:n kansanedustaja ja HUSin hallituksen jäsen Henrik Wickström sekä RKP:n valtuutetut Hanna Holmberg ja Patrik Karlsson Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella katsovat, että ensihoidon resursseja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tulee vahvistaa. Kun HUSin ensihoito joutui tekemään sopeutuksia vuoden 2024 lopussa, juuri Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen resursseja leikattiin eniten. Tällä hetkellä hyvinvointialueella on vaikeuksia täyttää lakisääteiset vaatimukset siitä, kuinka nopeasti ambulanssin tulee olla paikalla.