Henriksson: Tärkeää, että Euroopan parlamentti haluaa kieltää tekoälytyökalut, joita käytetään alastonkuvien luomiseen
18.3.2026 18:08:41 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
– Ylen tämänpäiväinen uutinen siitä, että tekoälytyökaluja on käytetty alastonkuvien luomiseen useista suomalaisista julkisissa asemissa olevista naisista ja niiden levittämiseen verkossa, suututtaa. Kyse ei ole mistään muusta kuin vastenmielisestä naisvihasta! Ilmiö valitettavasti yleistyy, ja nyt meidän on reagoitava lainsäädännöllä, jotta voimme paremmin suojella tyttöjä ja naisia tekoälyn avulla tehdyiltä seksuaalisilta väärinkäytöksiltä, sanoo RKP:n europarlamentaarikko Anna-Maja Henriksson.
Euroopan parlamentissa on reagoitu voimakkaasti yhä useammin esiintyviin tapauksiin, joissa tekoälyä käytetään naisten häirintään. Komission tekoälysäädöksen yksinkertaistamisehdotuksen valiokuntakäsittelyn yhteydessä Renew Europe onnistui ajamaan läpi niin sanottujen nudifier-työkalujen kiellon, eli tekoälytyökalujen, joita käytetään ihmisten riisumiseen tai seksuaalisen materiaalin luomiseen heistä. Tämä on pitkään ollut prioriteettikysymys Renew Europe -ryhmälle.
Henriksson on parlamentin keskustaliberaalin Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja ja jäsen valiokunnassa, joka vahvisti kantansa tänään järjestetyssä äänestyksessä.
– Suomessa kriminalisoitiin jo edellisessä hallituksessa oikeusministerinä läpi viemäni seksuaalirikoslainsäädännön kautta tekoälyllä tuotettujen alastonkuvien levittäminen ilman henkilön suostumusta. Tänään Euroopan parlamentin valiokunnassa äänestimme EU:n tekoälysäädöksen muutoksesta, jossa nämä työkalut, jotka käyttävät tekoälyä alastonkuvien tai seksuaalisen materiaalin luomiseen henkilöistä ilman heidän suostumustaan, kielletään nimenomaisesti. Lisäksi tarvitsemme eurooppalaisen suostumusperusteisen raiskauslainsäädännön, joka vastaa sitä, joka meillä nyt on Suomessa, sanoo Henriksson.
Henriksson on ollut mukana neuvottelemassa parlamentin oma-aloitemietinnöstä, jossa vaaditaan eurooppalaista suostumuslakia. Mietintö hyväksyttiin hiljattain valiokunnissa, ja täysistuntoäänestys järjestetään pian.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Akutvårdsresurserna i Vanda och Kervo välfärdsområde måste stärkas.18.3.2026 11:39:24 EET | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot och HUS-styrelsemedlem Henrik Wickström samt SFP:s fullmäktigeledamöter Hanna Holmberg och Patrik Karlsson i Vanda och Kervo välfärdsområde anser att akutvårdsresurserna inom Vanda och Kervo välfärdsområde bör stärkas. När akutvården inom HUS var tvungen att göra anpassningar i sin verksamhet i slutet av 2024 var det Vanda och Kervo välfärdsområde vars resurser skars ned mest. Just nu har man inom välfärdsområdet svårt att uppfylla de lagstadgade kraven på hur snabbt en ambulans ska vara på plats.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensihoidon resursseja on vahvistettava18.3.2026 11:39:24 EET | Tiedote
RKP:n kansanedustaja ja HUSin hallituksen jäsen Henrik Wickström sekä RKP:n valtuutetut Hanna Holmberg ja Patrik Karlsson Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella katsovat, että ensihoidon resursseja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tulee vahvistaa. Kun HUSin ensihoito joutui tekemään sopeutuksia vuoden 2024 lopussa, juuri Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen resursseja leikattiin eniten. Tällä hetkellä hyvinvointialueella on vaikeuksia täyttää lakisääteiset vaatimukset siitä, kuinka nopeasti ambulanssin tulee olla paikalla.
Ingo: Infrastrukturen måste utvecklas smart: “Grusvägar är inte automatiskt billigare än välgjorda asfaltvägar”17.3.2026 17:50:15 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Christoffer Ingo lyfte i sitt gruppanförande i riksdagen fram vikten av fungerande trafikförbindelser när riksdagen behandlade statsrådets redogörelse om det riksomfattande trafiksystemet 2026–2037, den så kallade Trafik 12-planen.
Ingo: Infrastruktuuria on kehitettävä älykkäästi: “Soratiet eivät ole automaattisesti halvempia kuin hyvin rakennetut asfalttitiet”17.3.2026 17:50:15 EET | Tiedote
Kansanedustaja Christoffer Ingo korosti ryhmäpuheenvuorossaan eduskunnassa toimivien liikenneyhteyksien merkitystä, kun eduskunta käsitteli valtioneuvoston selontekoa valtakunnallisesta liikennejärjestelmästä vuosille 2026-2037, niin sanottua Liikenne 12-suunnitelmaa.
Norrback: Finland stärker säkerheten i Östersjön genom Nato17.3.2026 15:26:07 EET | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) lyfte i sitt gruppanförande i riksdagen fram vikten av Finlands aktiva deltagande i Natos fredstida uppgifter när riksdagen behandlade statsrådets redogörelse om Försvarsmaktens deltagande i Natos kollektiva försvar i fredstid 2027.
