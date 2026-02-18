Vihreiden mepit Niinistö ja Ohisalo selvittivät komissiolta: Suomi voi saada sanktioita EU-oikeuden vastaisesta metsästyslaista

Euroopan komissio kertoo vastauksessaan, että se arvioi parhaillaan jäsenmaiden luontodirektiivin toteutumista myös Suomen osalta. Komissio aikoo arvioida susien, karhujen ja ilvesten metsästyskiintiöitä yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa. Aiheesta järjestetään julkinen kuuleminen keväällä 2026.

“Suomi ei todellakaan ole päässyt pälkähästä metsästyslain muutoksen osalta. On tärkeää, että komissio nyt arvioi tarkasti, miten Suomen hallituksen luontovihamielinen politiikka istuu EU:n luontodirektiivin vaatimuksiin ja tekee tarvittaessa lisätoimia ja käynnistää rikkomusmenettelyn. Suojeltujen eläinten tappamisen on loputtava, eikä tällaisia selvästi EU-oikeuden vastaisia muutoksia saisi tehdä alunperinkään,” Maria Ohisalo sanoo.

“Nostimme Suomen muuttuneen metsästyslain ja sen aiheuttamat riskit ja mahdolliset ristiriidat EU-oikeuden kanssa EU-komission tietoisuuteen, emmekä aio lopettaa asian seuraamista tähän. Vastauksessaan komissio kertoo odottavansa uusia arviointeja ja lykkää johtopäätöksiä, mutta me pidämme huolen, että uhanalaisten ja suojeltujen lajien asia ei unohdu ” Ville Niinistö sanoo.