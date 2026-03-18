Vakio-pelistä kolme yli 111 000 euron suurvoittoa - Yksi voitoista osui neljän euron systeemiin

18.3.2026 20:10:52 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Veikkauksen viikonlopun Vakio-pelistä löytyi kolme täysosumaa. Voitot osuivat nettipelaajalle Savonlinnaan, nettipelaajalle Helsinkiin ja nettipelaajalle Ouluun. Oululainen veikkaaja voitti neljän euron systeemillään alavoittoineen yli 116 000 euroa.

Vakio-kierroksen 14.3. kolme suurvoittoa menivät seuraaville paikkakunnille ja pelaajille:

  • Nettipelaaja, Oulu, 116 680 euroa
  • Nettipelaaja, Savonlinna, 111 000 euroa
  • Nettipelaaja, Helsinki, 111 000 euroa

Suurimman potin kuittasi oululainen nettipelaaja, joka oli pelannut lauantain kierrokselle 4 euron systeemin. Peliin osui täysosuma ja alavoittoja, jotka nostivat oululaisen potin 116 680 euroon.

Oululaisen nettipelaajan voittosysteemi
Järjestelmä, 16 riviä, panos 0,25 euroa
Pelin hinta 4 euroa
Voitto 116 680 euroa

X2
1
X2
2
X
1
1
1
12
2
X2
2
1

Tulokset 14.3.
Vakio 1 

1. West Ham – Manchester C 1–1 X 20 %
2. Arsenal – Everton 2–0 1 74 %
3. Chelsea – Newcastle U 0–1 2 19 %
4. Sunderland – Brighton 0–1 2 41 %
5. Burnley – Bournemouth 0–0 X 22 %
6. Stoke – Watford 3–1 1 35 %
7. Norwich C – Preston 2–0 1 66 %
8. West Bromwich – Hull 3–0 1 37 %
9. Millwall – Blackburn 1–2 2 15 %
10. Leicester – QPR 1–3 2 19 %
11. Birmingham – Sheffield U 1–1 X 26 %
12. Exeter – Cardiff C 0–4 2 62 %
13. Stevenage – AFC Wimbledon 1–0 1 50 %

Voitonjako

13 oikein 3 kpl 111 000 euroa
12 oikein 69 kpl 1 291 euroa
11 oikein 823 kpl 74 euroa
10 oikein 6136 kpl 16 euroa

Vakiossa veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta.

