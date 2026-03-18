Vakio-pelistä kolme yli 111 000 euron suurvoittoa - Yksi voitoista osui neljän euron systeemiin
18.3.2026 20:10:52 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkauksen viikonlopun Vakio-pelistä löytyi kolme täysosumaa. Voitot osuivat nettipelaajalle Savonlinnaan, nettipelaajalle Helsinkiin ja nettipelaajalle Ouluun. Oululainen veikkaaja voitti neljän euron systeemillään alavoittoineen yli 116 000 euroa.
Vakio-kierroksen 14.3. kolme suurvoittoa menivät seuraaville paikkakunnille ja pelaajille:
- Nettipelaaja, Oulu, 116 680 euroa
- Nettipelaaja, Savonlinna, 111 000 euroa
- Nettipelaaja, Helsinki, 111 000 euroa
Suurimman potin kuittasi oululainen nettipelaaja, joka oli pelannut lauantain kierrokselle 4 euron systeemin. Peliin osui täysosuma ja alavoittoja, jotka nostivat oululaisen potin 116 680 euroon.
Oululaisen nettipelaajan voittosysteemi
Järjestelmä, 16 riviä, panos 0,25 euroa
Pelin hinta 4 euroa
Voitto 116 680 euroa
X2
1
X2
2
X
1
1
1
12
2
X2
2
1
Tulokset 14.3.
Vakio 1
|1.
|West Ham – Manchester C
|1–1
|X
|20 %
|2.
|Arsenal – Everton
|2–0
|1
|74 %
|3.
|Chelsea – Newcastle U
|0–1
|2
|19 %
|4.
|Sunderland – Brighton
|0–1
|2
|41 %
|5.
|Burnley – Bournemouth
|0–0
|X
|22 %
|6.
|Stoke – Watford
|3–1
|1
|35 %
|7.
|Norwich C – Preston
|2–0
|1
|66 %
|8.
|West Bromwich – Hull
|3–0
|1
|37 %
|9.
|Millwall – Blackburn
|1–2
|2
|15 %
|10.
|Leicester – QPR
|1–3
|2
|19 %
|11.
|Birmingham – Sheffield U
|1–1
|X
|26 %
|12.
|Exeter – Cardiff C
|0–4
|2
|62 %
|13.
|Stevenage – AFC Wimbledon
|1–0
|1
|50 %
Voitonjako
|13 oikein
|3 kpl
|111 000 euroa
|12 oikein
|69 kpl
|1 291 euroa
|11 oikein
|823 kpl
|74 euroa
|10 oikein
|6136 kpl
|16 euroa
Vakiossa veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Millin porukkavoittaja: ”Meinasi kahvit lentää kupista”18.3.2026 16:19:28 EET | Tiedote
Viime viikon maanantaina Veikkauksen Milli-pelistä osui miljoonan euron voitto kolmen osuuden porukkapeliin. Veikkaus on päässyt onnittelemaan kahta porukkavoittajista puhelimitse.
Eurojackpotin päävoitto kohosi 40 miljoonaan euroon - suomalaisporukalle 350 000 euroa17.3.2026 22:40:40 EET | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa kierroksella 12/2026 ei löytynyt täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla noin 40 miljoonaa euroa.
Isossakyrössä pelattiin Kenon 100 000 euron voitto16.3.2026 14:41:25 EET | Tiedote
Sunnuntaina oli Keno-onnea Isossakyrössä, kun paikkakunnalla laaditulla rivillä onnekas pelaaja nappasi 100 000 euron voiton.
Kenon lauantain ilta-arvonnasta 75 000 euron voitto Paraisille16.3.2026 13:26:31 EET | Tiedote
Paraislainen nettipelaajalla kävi tuuri lauantaina. Onnekas pelaaja nappasi Kenon ilta-arvonnasta 75 000 euroa.
Veikkaus palaa salibandyn kumppaniksi – yhdessä kohti Tampereen MM-kisoja16.3.2026 13:00:06 EET | Tiedote
Salibandyliitto on solminut Veikkaus Oy:n kanssa vuoden 2026 kattavan yhteistyösopimuksen. Veikkaus toimii salibandyn miesten koti-MM-kisojen pääyhteistyökumppanina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme