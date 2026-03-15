Classic vei runkosarjan, tässä ovat F-liigan puolivälieräparit
18.3.2026 21:14:05 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan miesten runkosarja pelattiin loppuun tänään, minkä jälkeen oli vuorossa puolivälieräparien valinta. Runkosarjan voittaja sai valita ensimmäisenä vastustajansa sijoilta 5-8, minkä jälkeen valitsi kakkonen ja sitten kolmonen.
Puolivälieräpareiksi muodostuivat:
Classic–TPS
Nokian KrP–EräViikingit
Oilers–OLS
SPV-Westend Indians
Kärjen lopullinen järjestys selvisi vasta viimeisellä kierroksella, kun Classic piti kärjessä etumatkansa kaatamalla vieraissa Oilersin 6-5. Nokian KrP:n kotivoitto LASBistä merkitsi samalla, että KrP nousi Oilersin ohi kakkospaikalle.
Ensimmäisen liigakautensa pelanneen Hawksin sekä Nurmon Jymyn kausi päättyi runkosarjaan.
LASB karsii liigapaikastaan Inssi-Divarin Superfinaalin häviäjää vastaan.
FBC Turku putosi suoraan Inssi-Divariin.
Neljällä voitolla jatkoon
Puolivälierät, välierät sekä finaalit pelataan paras seitsemästä -järjestelmällä eli ensimmäisenä neljä ottelua voittanut voittaa ottelusarjan. Välierissä ja finaaleissa otteluparit muodostuvat runkosarjan sijoitusten mukaan periaatteella paras vastaan heikoin ja niin edelleen. Kotietu ottelusarjoissa on aina runkosarjassa paremmin menestyneellä.
Välierien hävinneet joukkueet ratkovat pronssimitalien kohtalot yksittäisessä pronssiottelussa.
Alustavat pelipäivät:
Puolivälierät 24.3.-5.4.
Välierät 8.-21.4.
Pronssiottelu 25.-26.4.
Finaalit 25.4.-9.5.
F-liigakarsinnat 1.-11.4.
Runkosarjan päätöskierroksen tulokset:
EräViikingit–TPS 1-2
FBC Turku–Hawks 2-7
Nokian KrP–LASB 11-1
Oilers–Classic 5-6
SPV–OLS 10-4
Westend Indians–Nurmon Jymy 17-3
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
