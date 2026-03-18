Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustusten hakuaika on 23.3.–12.4.2026
19.3.2026 08:42:18 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Kohdeavustusta myönnetään kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen. Avustuksen kohteena olevan toiminnan pitää täydentää hyvinvointialueen vastuulla olevia sosiaali-, terveys- tai pelastuspalveluja, ja sen pitää olla avointa muillekin kuin jäsenille. Kaikkiaan kohdeavustuksiin on varattu tälle vuodelle 22 770 euroa.
Hakijalla pitää olla toiminnastaan päivitetyt tiedot palvelutietovarannossa (PTV) tai Lähellä.fi-palvelussa.
Kohdeavustusta ei myönnetä hakijan perustoimintaan tai toimintaan, jota tuetaan hyvinvointialueen myöntämällä yleisavustuksella, voittoa tuottavaan toimintaan tai toimintaan, jonka keskeisenä tarkoituksena on varainhankinta, eikä investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan tai perusparantamiseen.
Avustusta haetaan digitaalisella hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan Pirkanmaan hyvinvointialueen Avustukset-sivulla, kun hakuaika alkaa. Samalla sivulla voi tutustua myös tarkempiin hakuohjeisiin ja myöntämisperusteisiin Pirkanmaan hyvinvointialueen Avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjasta.
Kohdeavustuksien saajista päätetään toukokuun loppuun mennessä.
Yhteyshenkilöt
Sola JohannaSuunnittelupäällikköPuh:040 778 9599johanna.sola@pirha.fi
Salminen NooraSuunnittelijaPuh:044 473 9796noora.e.salminen@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto keskustelee strategian toimeenpanosta ja valitsee tarkastusjohtajan 23.3.18.3.2026 12:51:12 EET | Tiedote
Seuraava aluevaltuuston kokous pidetään maanantaina 23.3.2026 klo 17 Tampere-talossa. Ennen varsinaista kokousta aluevaltuusto käy lähetekeskustelun strategian toimeenpanosuunnitelmasta klo 16–17.
Tammelakeskuksen sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotoille uusi puhelinnumero18.3.2026 12:50:24 EET | Tiedote
Uuden puhelinjärjestelmän käyttöönotto etenee Pirkanmaan hyvinvointialueella. Nyt uuteen järjestelmään siirrytään Tampereella Tammelakeskuksen sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Samalla muuttuu puhelinnumero.
Lasten ja nuorten hyvinvointiseminaari kokoaa alan asiantuntijat Tampereelle 16.4.202617.3.2026 11:31:13 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää torstaina 16.4.2026 Lasten ja nuorten hyvinvointiseminaarin, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja arjen ilmiöistä. Tänä vuonna seminaarin teemana on mielen hyvinvoinnin tukeminen, ja ohjelma tuo esiin sekä tutkimustietoa että nuorten omia näkökulmia.
Oriveden ja Valkeakosken sote-asemien lääkärin ja hoitajan vastaanottojen numerot muuttuvat13.3.2026 14:06:26 EET | Tiedote
Oriveden ja Valkeakosken sote-asemien lääkärin ja hoitajien vastaanotoilla on otettu käyttöön uusi puhelinjärjestelmä, mikä tuo muutoksia myös puhelinnumeroihin. Uudistuksella sujuvoitetaan yhteydenottamista ja tuetaan hoidon jatkuvuutta.
Tule tukiperheeksi – pienillä teoilla on suuri merkitys12.3.2026 09:47:02 EET | Tiedote
Hyvinvointialueet ympäri Suomen etsivät uusia tukiperheitä lapsille, jotka kaipaavat elämäänsä lisää turvallisia aikuisia ja myönteisiä kokemuksia. Tukiperheeksi voi ryhtyä missä päin Suomea tahansa oman hyvinvointialueen kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme