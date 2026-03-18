Pirkanmaan hyvinvointialueen kohdeavustusten hakuaika on 23.3.–12.4.2026

19.3.2026 08:42:18 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Kohdeavustusta myönnetään kertaluonteisen, yksittäisen tapahtuman, projektin tai hankkeen toteuttamiseen. Avustuksen kohteena olevan toiminnan pitää täydentää hyvinvointialueen vastuulla olevia sosiaali-, terveys- tai pelastuspalveluja, ja sen pitää olla avointa muillekin kuin jäsenille. Kaikkiaan kohdeavustuksiin on varattu tälle vuodelle 22 770 euroa.

Hakijalla pitää olla toiminnastaan päivitetyt tiedot palvelutietovarannossa (PTV) tai Lähellä.fi-palvelussa.

Kohdeavustusta ei myönnetä hakijan perustoimintaan tai toimintaan, jota tuetaan hyvinvointialueen myöntämällä yleisavustuksella, voittoa tuottavaan toimintaan tai toimintaan, jonka keskeisenä tarkoituksena on varainhankinta, eikä investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan tai perusparantamiseen.

Avustusta haetaan digitaalisella hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan Pirkanmaan hyvinvointialueen Avustukset-sivulla, kun hakuaika alkaa. Samalla sivulla voi tutustua myös tarkempiin hakuohjeisiin ja myöntämisperusteisiin Pirkanmaan hyvinvointialueen Avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjasta. 

Kohdeavustuksien saajista päätetään toukokuun loppuun mennessä.

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

