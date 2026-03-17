Suun terveydenhuollon chat otetaan käyttöön Kempeleessä

Suun terveydenhuollon chatissa voi keskustella ammattilaisen kanssa, kun tarvitsee kiireetöntä apua suun terveyteen liittyvissä asioissa, arvion hoidon tarpeesta tai kun haluaa perua tai muuttaa ajanvarausta.

Asiointi chatissa tapahtuu kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa. Palvelu on auki maanantaista torstaihin 8–15 ja perjantaisin 8–14. Chat-palvelussa asioidaan vahvasti tunnistautuneena. Ennen chat-keskustelun aloittamista asiakkaan tulee valita oma alueensa annetuista vaihtoehdoista.

Kempeleen ja Ylikylän hammashoitoloissa voi asioida myös soittamalla numeroon 08 669 2711 maanantaista torstaihin kello 7.30–16, perjantaisin kello 7.30–15.

Chat on jo käytössä Alavieskassa, Haapajärvellä, Iissä, Kempeleessä, Kärsämäellä, Muhoksella, Nivalassa, Oulussa, Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä, Sievissä, Utajärvellä, Vaalassa ja Ylivieskassa.