Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Suun terveydenhuollon chat otetaan käyttöön Kempeleessä

19.3.2026 08:30:58 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Kempeleen ja Ylikylän hammashoitolat ottavat käyttöön suun terveydenhuollon chat -palvelun 27.3.2026. Asiakas voi asioida chatissa kiireettömissä suun terveyteen liittyvissä asioissa.

Suun terveydenhuollon chatissa voi keskustella ammattilaisen kanssa, kun tarvitsee kiireetöntä apua suun terveyteen liittyvissä asioissa, arvion hoidon tarpeesta tai kun haluaa perua tai muuttaa ajanvarausta. 

Asiointi chatissa tapahtuu kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa. Palvelu on auki maanantaista torstaihin 8–15 ja perjantaisin 8–14. Chat-palvelussa asioidaan vahvasti tunnistautuneena. Ennen chat-keskustelun aloittamista asiakkaan tulee valita oma alueensa annetuista vaihtoehdoista.

Kempeleen ja Ylikylän hammashoitoloissa voi asioida myös soittamalla numeroon 08 669 2711 maanantaista torstaihin kello 7.30–16, perjantaisin kello 7.30–15.

Chat on jo käytössä Alavieskassa, Haapajärvellä, Iissä, Kempeleessä, Kärsämäellä, Muhoksella, Nivalassa, Oulussa, Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä, Sievissä, Utajärvellä, Vaalassa ja Ylivieskassa.

Yhteyshenkilöt

Jyrki Mäntyvaara
vastuuyksikköpäällikkö
Hammashoitolat Kempele, Ylikylä, Hailuoto
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
puh. 050 463 6304
jyrki.mantyvaara@pohde.fi

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

