Vaasalaisten onnellisuus pysynyt samalla tasolla – hyvät teot lisäävät hyvinvointia
19.3.2026 10:32:58 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan vuoden 2025 onnellisuustutkimus osoittaa, että kaupunkilaisten onnellisuus on edelleen vahvalla tasolla. Vaasalaisten tämänhetkinen onnellisuus on 74,3/100 pistettä, kun se vuosi sitten oli 74,5. Viisi vuotta sitten onnellisuus oli 69,6 pistettä, joten trendi on selvästi nouseva. Lisäksi usko tulevaisuuteen on vahvaa, sillä kysyttäessä vastaajien arviota omasta onnellisuudesta viiden vuoden päähän on luku 79,3. Vaasan kaupungin toteuttama onnellisuuskysely toteutettiin nyt kuudetta kertaa ja se toteutetaan yhteistyössä emeritusprofessori Markku Ojasen kanssa.
Aineiston perusteella vaasalaisten hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea arjen perusasioista: läheiset ihmissuhteet, myönteinen elämänasenne ja toiveikkuus muodostavat vahvan pohjan, joka näkyy korkeina onnellisuusarvioina. Työ ja arjen mielekkyys ovat monelle tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä, ja turvallisuuden kokemus on kaupungissa vahva. Liikunta ja fyysinen aktiivisuus kulkevat selvästi käsi kädessä onnellisuuden kanssa, ja aktiivinen osallistuminen harrastuksiin tai yhdistystoimintaan lisää hyvinvointia. Nämä tekijät muodostavat kokonaisuuden, joka näkyy vaasalaisten vahvana tulevaisuudenuskona ja kykynä palautua myös vaikeammista elämäntilanteista.
Tutkimus nostaa esiin myös sen, että hyvien tekojen tekeminen muille lisää selvästi omaa onnellisuutta. Vapaaehtoistyöhön osallistuvat ja muita auttavat vaasalaiset ovat selvästi onnellisempia kuin ne, jotka eivät tee vapaaehtoistyötä lainkaan. Hyvät teot, yhteisöllisyys ja aktiivisuus muodostavat aineiston mukaan yhden vahvimmista hyvinvoinnin lähteistä.
- Onnellisuus kasvaa, kun ihminen kokee voivansa antaa jotakin muille. Pienetkin hyvät teot vahvistavat sekä yhteisöä että omaa hyvinvointia, kertoo Markku Ojanen.
Vaasalaiset suhtautuvat myönteisesti myös kaupungin kehitykseen: yli puolet arvioi Vaasan kulkevan parempaan suuntaan.
Hyvinvoinnin rinnalla näkyy myös huolia
Vaikka kokonaiskuva on myönteinen ja vaasalaiset ovat kokonaisuutena onnellisia ja toiveikkaita, tutkimus tuo esiin myös selkeitä huolia. Taloudelliset vaikeudet ja koetut vääryydet ovat aineiston mukaan kaksi voimakkaimmin onnellisuutta heikentävää tekijää, ja työttömien onnellisuus jää selvästi muuta väestöä matalammaksi. Myös yksin asuvat kokevat hyvinvointinsa heikommaksi kuin muut ryhmät.
- Vaasa on kokonaisuutena onnellinen kaupunki, mutta tutkimus muistuttaa, että kaikki eivät voi hyvin. Nämä ilmiöt näkyvät konkreettisesti, kun esimerkiksi työttömyysluvut ovat Vaasassakin olleet nousussa, mikä kertoo siitä, että osa asukkaista elää tiukoilla ja tarvitsee tukea selviytyäkseen, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.
Häyryn mukaan kaupunki kehittää jatkuvasti palveluja ja tukea erityisesti niille, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Hän kertoo, että Vaasa haluaa olla kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään arkeen. Tähän tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja siihen kaupunki aikoo uuden strategian mukaisesti panostaa voimakkaasti tulevina vuosina.
- Tarvitsemme yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa, jotta hyvinvointi ja onnellisuus Vaasassa kasvavat. Tähän työhön voi jokainen osallistua ja siksi yhteisöllisyys ja hyvät teot ovat tärkeitä – ne vahvistavat sekä auttajaa että autettavaa.
Yhteenveto:
- 1639 vastaajan onnellisuuden keskiarvo oli 74,3 /100 (vuonna 2024 74,5/100)
- 70 % koki elämänsä myönteiseksi
- Viiden vuoden kuluttua onnellisuuden arvioitiin nousevan lukuarvoon 79,3 /100 (vuoden 2024 luku oli 80,9/100)
- 53 % uskoi elämän kulkevan parempaan suuntaan
- 43 % koki onnellisuuden olevan vahvasti omissa käsissä
YK:n onnellisuusraportti (World Happiness Report) on Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen verkoston vuodesta 2012 alkaen vuosittain julkaisema raportti. Siinä laitetaan valtioita paremmuusjärjestykseen niiden onnellisuuden mukaan. Samaan aikaan julkaistaan myös Vaasan kaupungin onnellisuuskysely
Leena ForsénViestintä ja markkinointijohtajaPuh:+358 40 635 0762leena.forsen@vaasa.fi
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vasabornas lycka har hållits på samma nivå – goda gärningar ökar välbefinnandet19.3.2026 10:36:24 EET | Pressmeddelande
Vasa stads lyckoundersökning för år 2025 visar att invånarnas lycka fortfarande ligger på en stark nivå. Vasabornas nuvarande lyckonivå är 74,3/100, jämfört med 74,5 året innan. För fem år sedan låg lyckonivån på 69,6, vilket innebär att trenden tydligt är stigande. Även framtidstron är stark: när respondenterna ombads uppskatta sin egen lycka om fem år uppgick värdet till 79,3. Vasa stads lyckoundersökning har nu genomförts för sjätte gången, i samarbete med emeritusprofessor Markku Ojanen.
Vasa lyckoundersökning visar ungas positiva framtidstro19.3.2026 10:31:27 EET | Pressmeddelande
Vasa stads sjätte lyckoundersökning har publicerats. De mest intressanta resultaten gäller unga vuxnas upplevda lycka. Samtidigt som man i den nationella debatten har lyft fram forskningsresultat om ökat illamående bland unga och en minskad framtidstro, tyder resultaten från Vasa på att unga vuxna förhåller sig mer positivt till sin framtid än väntat.
Vaasan onnellisuustutkimuksesta paljastuu nuorten positiivinen tulevaisuudenusko19.3.2026 10:31:06 EET | Uutinen
Vaasan kaupungin kuudes onnellisuustutkimus on julkaistu. Sen kiinnostavimpia havaintoja ovat nuorten aikuisten onnellisuuteen liittyvät tulokset. Samaan aikaan kun valtakunnallisessa keskustelussa on nostettu esiin tutkimustuloksia nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä ja vähentyneestä tulevaisuudenuskosta, Vaasan tulokset antavat viitteitä siitä, että nuoret aikuiset suhtautuvat tulevaisuuteensa odotettua myönteisemmin.
