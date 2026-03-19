Vaasalaisten onnellisuus pysynyt samalla tasolla – hyvät teot lisäävät hyvinvointia

Aineiston perusteella vaasalaisten hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea arjen perusasioista: läheiset ihmissuhteet, myönteinen elämänasenne ja toiveikkuus muodostavat vahvan pohjan, joka näkyy korkeina onnellisuusarvioina. Työ ja arjen mielekkyys ovat monelle tärkeitä hyvinvoinnin lähteitä, ja turvallisuuden kokemus on kaupungissa vahva. Liikunta ja fyysinen aktiivisuus kulkevat selvästi käsi kädessä onnellisuuden kanssa, ja aktiivinen osallistuminen harrastuksiin tai yhdistystoimintaan lisää hyvinvointia. Nämä tekijät muodostavat kokonaisuuden, joka näkyy vaasalaisten vahvana tulevaisuudenuskona ja kykynä palautua myös vaikeammista elämäntilanteista.

Tutkimus nostaa esiin myös sen, että hyvien tekojen tekeminen muille lisää selvästi omaa onnellisuutta. Vapaaehtoistyöhön osallistuvat ja muita auttavat vaasalaiset ovat selvästi onnellisempia kuin ne, jotka eivät tee vapaaehtoistyötä lainkaan. Hyvät teot, yhteisöllisyys ja aktiivisuus muodostavat aineiston mukaan yhden vahvimmista hyvinvoinnin lähteistä.

- Onnellisuus kasvaa, kun ihminen kokee voivansa antaa jotakin muille. Pienetkin hyvät teot vahvistavat sekä yhteisöä että omaa hyvinvointia, kertoo Markku Ojanen.

Vaasalaiset suhtautuvat myönteisesti myös kaupungin kehitykseen: yli puolet arvioi Vaasan kulkevan parempaan suuntaan.

Hyvinvoinnin rinnalla näkyy myös huolia

Vaikka kokonaiskuva on myönteinen ja vaasalaiset ovat kokonaisuutena onnellisia ja toiveikkaita, tutkimus tuo esiin myös selkeitä huolia. Taloudelliset vaikeudet ja koetut vääryydet ovat aineiston mukaan kaksi voimakkaimmin onnellisuutta heikentävää tekijää, ja työttömien onnellisuus jää selvästi muuta väestöä matalammaksi. Myös yksin asuvat kokevat hyvinvointinsa heikommaksi kuin muut ryhmät.

- Vaasa on kokonaisuutena onnellinen kaupunki, mutta tutkimus muistuttaa, että kaikki eivät voi hyvin. Nämä ilmiöt näkyvät konkreettisesti, kun esimerkiksi työttömyysluvut ovat Vaasassakin olleet nousussa, mikä kertoo siitä, että osa asukkaista elää tiukoilla ja tarvitsee tukea selviytyäkseen, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Häyryn mukaan kaupunki kehittää jatkuvasti palveluja ja tukea erityisesti niille, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Hän kertoo, että Vaasa haluaa olla kaupunki, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään arkeen. Tähän tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja siihen kaupunki aikoo uuden strategian mukaisesti panostaa voimakkaasti tulevina vuosina.

- Tarvitsemme yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa, jotta hyvinvointi ja onnellisuus Vaasassa kasvavat. Tähän työhön voi jokainen osallistua ja siksi yhteisöllisyys ja hyvät teot ovat tärkeitä – ne vahvistavat sekä auttajaa että autettavaa.

Yhteenveto:

1639 vastaajan onnellisuuden keskiarvo oli 74,3 /100 (vuonna 2024 74,5/100)

70 % koki elämänsä myönteiseksi

Viiden vuoden kuluttua onnellisuuden arvioitiin nousevan lukuarvoon 79,3 /100 (vuoden 2024 luku oli 80,9/100)

53 % uskoi elämän kulkevan parempaan suuntaan

43 % koki onnellisuuden olevan vahvasti omissa käsissä

YK:n onnellisuusraportti (World Happiness Report) on Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen verkoston vuodesta 2012 alkaen vuosittain julkaisema raportti. Siinä laitetaan valtioita paremmuusjärjestykseen niiden onnellisuuden mukaan. Samaan aikaan julkaistaan myös Vaasan kaupungin onnellisuuskysely