Teslan harvinaisuudet Messukeskuksessa pääsiäisenä - Itseajava auto ensimmäistä kertaa autoalan tapahtumassa Suomessa
20.3.2026 12:00:00 EET | FHRA | Tiedote
Tesla hurmaa yleisön tuomalla Cybertruckin ja FSD (Supervised) -itseajavan auton Messukeskukseen pääsiäisenä. Teslalta kerrotaan, että American Car Show on ensimmäinen autoalan tapahtuma Suomessa, jossa kyyditykset ovat tarjolla.
Teslan osastolla on koettavissa maailman myydyin sähköauto sekä harvinaisuudet kuten Cybertruck ja FSD (Supervised) -kyyditykset, Teslalta kerrotaan.
Itseajavan Teslan FSD (Supervised) –auton kyytiin pääsee päivittäin rajattu määrä henkilöitä. Oman paikan voi varata Teslan osastolta Messukeskuksesta.
Tesla on mullistanut autoteollisuuden saattamalla sähköautoilun huimaan suosioon ja jatkaa sähköautoilun huipulla rajoja rikkovilla innovaatioillaan.
Teslan Cybertruck on erikoisuus, joka ei ole myynnissä Suomessa. Cybertruck on hämmästyttävä ilmestys ja isompi kokemus näyttelyvieraille.
5,68 m pitkä ja noin 3000 kg painava Cybertruck on näky, johon tapahtumassa pääsee poikkeuksellisesti tutustumaan myös sisältä, Teslalta kuvaillaan.
Näiden lisäksi Tesla esittelee Messukeskuksessa Model Y –ajoneuvoaan, joka on tällä hetkellä Suomen ensirekisteröidyin auto. Suurta suosiota Suomessa ovat siivittäneet Teslan käynnissä olevat erinomaiset myyntikampanjat.
Original American Car Show on koko perheen tapahtuma ja näyttely täynnä koettavaa.
Uutta Messukeskuksessa vuonna 2026 ovat mm. Keimola 60 vuotta –juhlaosio, Stanced World, Drifting kausiennakko -LIVE, historian ensimmäiset Motorsport YouTube Awards -palkinnot, Superautot- ja Museoajoneuvot-alueet - sekä lisäksi kymmenittäin ajosimulaattoreita kuten esimerkiksi Formula Drift -kumppanisimulaattorit.
Luvassa on sadoittain elämyksellisiä ajoneuvoja, viihdyttävää oheisohjelmaa ja hauskaa tekemistä koko pääsiäisviikonlopuksi. Aikataulut on julkaistu osoitteessa americancarshow.fi/ohjelma
ACS26 on avoinna päivittäin kello 10-18. Ennakkoliput ovat myynnissä Messukeskuksen ja Tiketin verkkokaupoissa.
ISOMPI KOKEMUS
Original American Car Show ACS26
3.-5.4.2026
Messukeskus, Helsinki
americancarshow.fi
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
Lue lisää julkaisijalta FHRA
Keimolan moottoriradan 60v -juhlanäyttely pääsiäisenä Messukeskuksessa20.3.2026 08:57:04 EET | Tiedote
Keimola 60 vuotta -juhlanäyttely puraisee jokaiseen suomalaiseen moottoriurheilufaniin. Moottoriradan juhlavuosi on näyttävästi esillä Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisenä. Juhlanäyttelyyn saapuu tukku historiallisesti merkittäviä ajoneuvoja.
Suomalaisen Drag Racingin kansainvälinen ikoni Hall Of Fameen Yhdysvalloissa - Näin kolme naista kuvailevat Anita Mäkelän merkitystä kiihdytysajolle4.3.2026 14:02:25 EET | Tiedote
Anita Mäkelä on tehnyt poikkeuksellisen uran Drag Racingin parissa ja noussut vuosien aikana yhdeksi Euroopan tunnetuimmista Top Fuel ‑kuljettajista. Pitkän ja kansainvälisesti arvostetun uransa kruunuksi Mäkelä on valittu International Drag Racing Hall of Fameen. Tunnustus nostaa Mäkelän samaan joukkoon maailman kaikkien aikojen merkittävimpien kuskien kanssa.
Messukeskuksessa varataan 3000 neliömetriä tilaa autohifille - lisäksi nämä uudistukset tullaan näkemään vuonna 2026!23.2.2026 14:19:50 EET | Tiedote
Elämykselliset ja äänekkäät harrasteajoneuvot, jotka on varustettu huipputason autohifijärjestelmillä, ovat esillä omassa näyttelyosiossaan nimeltä Car Audio World pääsiäisenä Original American Car Show'ssa.
FHRA:n kiihdytysurheilun organisaatiossa muutoksia – moottoripyöräpuoli mukana ensimmäistä kertaa13.2.2026 10:38:22 EET | Tiedote
Lajiryhmä julkaisee kauden 2026 keskeiset sääntöuudistukset. Lajiryhmä vastaa kansallisen kiihdytysurheilun teknisestä kehityksestä ja sääntökirjasta.
Messukeskuksessa ainutlaatuinen Harri Gustafsbergin koulutus riskinottokynnyksen tunnistamisesta – taustalla Kauhavan kiihdytysajo-onnettomuus12.2.2026 12:20:38 EET | Tiedote
FHRA järjestää kiihdytysajajille Original American Car Show ACS26 -tapahtumassa erityiskoulutuksen, joka käsittelee riskinottokynnyksen ja vaarallisen alueen ylittämisen tunnistamista moottoriurheilussa. Koulutus pidetään 3.4.2026 Messukeskuksessa, Helsingissä, ja sen kouluttajana toimii kansainvälisesti arvostettu suorituskyvyn ja päätöksenteon asiantuntija Harri Gustafsberg, Ph.D.
