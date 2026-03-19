Tesin yhtiökokous: hallituksen puheenjohtajana jatkaa Andreas Tallberg, uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi Riku Huttunen ja jäseneksi Anni Tuulos
19.3.2026 11:14:22 EET | Tesi | Tiedote
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) hallituksen puheenjohtajana jatkaa Andreas Tallberg. Uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen ja jäseneksi Relexin strategiasta ja kehityksestä vastaava johtaja Anni Tuulos.
Tesin hallituksen jäseninä jatkavat Päivi Arminen, Juha Ketola, Olli Kärkkäinen ja Lassi Noponen. Valinnat teki Tesin yhtiökokous 19.3.2026.
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.–31.12.2025 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtaja Pia Santavirralle sekä hyväksyi hallituksen esityksen emoyhtiön tuloksen käyttämisestä.
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna Aaltonen
Viestinnän yhteys
Tesi pähkinänkuoressa
Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin, suoraan kasvuyrityksiin ja uusiin teollisiin hankkeisiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Instagram | Bluesky | Threads | Uutiskirje
Taustaa Tesistä:
- Vuonna 1995 perustettu pääomasijoitusyhtiö
- Virallinen nimi Suomen Teollisuussijoitus Oy
- Suomen valtion 100 % omistama
- Hallinnoidut pääomat 3,2 miljardia euroa
- 11 miljardia euroa liikevaihtoa ja noin 64 000 työpaikkaa Suomeen kasvuyrityksistä, joissa Tesi on suoraan tai välillisesti rahastojen kautta vähemmistöomistajana
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme