Tesin yhtiökokous: hallituksen puheenjohtajana jatkaa Andreas Tallberg, uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi Riku Huttunen ja jäseneksi Anni Tuulos

Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) hallituksen puheenjohtajana jatkaa Andreas Tallberg. Uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi on valittu työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen ja jäseneksi Relexin strategiasta ja kehityksestä vastaava johtaja Anni Tuulos.

Tesin hallituksen jäseninä jatkavat Päivi Arminen, Juha Ketola, Olli Kärkkäinen ja Lassi Noponen. Valinnat teki Tesin yhtiökokous 19.3.2026.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ajalta 1.1.–31.12.2025 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtaja Pia Santavirralle sekä hyväksyi hallituksen esityksen emoyhtiön tuloksen käyttämisestä.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman.