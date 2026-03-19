Paraisten tilinpäätös odotettua parempi
19.3.2026 13:00:00 EET | Paraisten kaupunki | Tiedote
Paraisten kaupungin vuoden 2025 tilinpäätös on valmistunut ja toiminta on ollut talousarviossa hyväksyttyä parempaa.
Kiinteistön alaskirjauksen vuoksi tulos muodostui kuitenkin negatiiviseksi. Paraisten kaupungin talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroosin mukaan kyse on kirjanpidollisesta velvoitteesta kirjata alas sellaisten kiinteistöjen arvo, joka ei vastaa markkinahintaa.
— Vuoden 2025 tilinpäätöksessä on tehty 969 000 euron ylimääräinen alaskirjaus, joka on rasittanut kaupungin tulosta negatiivisesti. Ilman tätä alaskirjausta vuoden tulos olisi ollut 10 000 euroa, Palmroos kertoo.
Palmroosin mukaan kaupungin uusi strategia ”Kasvua, joka näkyy ja tuntuu” tähtää kasvun mahdollistamiseen, mikä voi tarkoittaa sitä, että myös tulevaisuudessa joudutaan tekemään lisäalaskirjauksia uusien panostusten mahdollistamiseksi.
Vuonna 2025 kaupunki investoi 7,5 miljoonaa euroa erilaisiin hankkeisiin. Suurimpiin panostuksiin kuuluivat Malmin koulun ja Koivuhaan päiväkodin peruskorjaukset.
Kaupungin toiminnan nettokustannukset olivat vuonna 2025 yhteensä 45,3 miljoonaa euroa.
— Kuten muuallakin maassa, verotulojen kehitys ei vastannut ennusteita. Kaupunki sai yhteensä 42,2 miljoonaa euroa verotuloja, mikä on edelleen hyvällä tasolla, Palmroos sanoo.
Petra PalmroosTalous- ja hallintojohtajaPuh:+358408397170petra.palmroos@pargas.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme