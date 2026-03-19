Vaasan onnellisuustutkimuksesta paljastuu nuorten positiivinen tulevaisuudenusko
19.3.2026 10:31:06 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Uutinen
Vaasan kaupungin kuudes onnellisuustutkimus on julkaistu. Sen kiinnostavimpia havaintoja ovat nuorten aikuisten onnellisuuteen liittyvät tulokset. Samaan aikaan kun valtakunnallisessa keskustelussa on nostettu esiin tutkimustuloksia nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä ja vähentyneestä tulevaisuudenuskosta, Vaasan tulokset antavat viitteitä siitä, että nuoret aikuiset suhtautuvat tulevaisuuteensa odotettua myönteisemmin.
Tutkimuksessa käytettiin asteikkoa 0–100, jossa 100 tarkoittaa erittäin korkeata onnellisuuden tasoa. Vaasalaisten nuorten ja nuorten aikuisten (15-34 -vuotta) onnellisuus sai marraskuussa vuonna 2025 arvon 71/100, joka oli korkeampi kuin edellisinä vuosina. Nuoret arvioivat onnellisuutensa kohoavan viiden vuoden kuluttua jopa lukuun 83/100. Julkisuudessa on viime vuosina puhuttu paljon nuorten lisääntyneestä ahdistuksesta, mielenterveyspalvelujen kuormituksesta, yksinäisyydestä ja tulevaisuuden epävarmuudesta.
-Vaasan tuloksissa nuorten haasteet näkyvät, mutta silti vaasalaisten nuorten aikuisten onnellisuus on pikemminkin noussut kuin laskenut, kertoo kyselyn tulosten tulkinnasta vastannut emeritusprofessori Markku Ojanen.
Nuorilla on optimistisia odotuksia tulevaisuuteen
Odotus onnellisuuden nousemisesta viiden vuoden kuluttua (83/100) kertoo siitä, että vaasalaiset nuoret suhtautuvat tulevaisuuteensa myönteisesti – jopa myönteisemmin kuin muut ikäryhmät. Tätä tukee myös tulos, jonka mukaan 70 prosenttia arvioi oman tulevaisuutensa myönteiseksi. Tulos oli samanlainen kuin tuoreessa Nuorisobarometrissä nuorten optimismista saatu tulos. Nuorilla on pelkoja etenkin maailmantilanteeseen liittyen, mutta se ei Ojasen mukaan onneksi heijastu merkittävästi oman elämäntilanteen arvioihin.
- Optimismia selittävät samat tekijät, jotka ovat yhteydessä vaasalaisten ja yleensä suomalaisten korkeaan hyvinvointiin: positiivinen elämänasenne, toiveikkuus, turvallisuus, aktiivisuus ja kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista, arvioi Ojanen.
Suomalaisten positiivisuutta ja optimismia on usein aliarvioitu, mihin on vaikuttanut nykyinen ongelmapuhe. Myös tässä tutkimuksessa nuorilla oli paljon ongelmia, mutta niillä ei ollut suurta vaikutusta onnellisuuteen työttömyyttä lukuun ottamatta.
Tutkimus on tehty verkkokyselynä. On mahdollista, että kyselyyn on vastannut suhteellisesti enemmän hyvinvoivia nuoria aikuisia kuin niitä, jotka voivat heikommin. Myös vuosien väliseen vertailuun tulee Ojasen mukaan suhtautua varoen.
-Tällainen vastausvinouma on kyselytutkimuksissa tyypillinen riski, ja se on hyvä pitää mielessä tuloksia tulkittaessa, sanoo Ojanen.
Vaasa panostaa pitkäjänteisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin
Vaasa on jo pitkään tehnyt määrätietoista työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi, ja tämä työ on saanut tunnustusta myös kansainvälisesti. UNICEF on myöntänyt kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, joka perustuu muun muassa siihen, että lasten oikeudet ja hyvinvointi on kytketty osaksi kaupungin strategiaa ja arjen päätöksentekoa.
-UNICEF-tunnustus kertoo pitkäjänteisestä työstä, jossa lasten ja nuorten näkökulma on aidosti osa kaupungin kehittämistä. Onnellisuuskyselyn tulos vahvistaa sitä, että olemme tehneet oikeita asioita lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen, sanoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.
Vaasassa käytetään lapsivaikutusten arviointia, tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa ja vahvistetaan lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi lasten raadin ja osallistuvan budjetoinnin kautta. Kaupunki on myös panostanut harrastusten saavutettavuuteen ja tarttunut lasten esiin nostamiin arjen epäkohtiin, kuten joukkoliikenteen toimivuuteen.
Vaasalaisten onnellisuus on edelleen korkealla tasolla
Koko tutkimusryhmässä vaasalaisten onnellisuus oli vuonna 2025 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.
1639 vastaajan onnellisuuden keskiarvo oli 74,3 /100 (vuonna 2024 74,5/100)
70 % koki elämänsä myönteiseksi
Viiden vuoden kuluttua onnellisuuden arvioitiin nousevan lukuarvoon 79,3 /100 (vuoden 2024 luku oli 80,9/100)
53 % uskoi elämän kulkevan parempaan suuntaan
43 % koki onnellisuuden olevan vahvasti omissa käsissä
Onnellisuutta vahvistavat erityisesti perhe ja läheiset ihmissuhteet, positiivinen elämänasenne, työ, liikunta ja toiveikkuus. Suurin haaste oli työttömyys, joka heikentää onnellisuutta selvästi – erityisesti nuorilla miehillä. Tulokset kertovat ihmisten hyvästä sopeutumiskyvystä, jonka murtaa vasta ongelmien kasautuminen.
YK:n onnellisuusraportti (World Happiness Report) on Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen verkoston vuodesta 2012 alkaen vuosittain julkaisema raportti. Siinä laitetaan valtioita paremmuusjärjestykseen niiden onnellisuuden mukaan. Samaan aikaan julkaistaan myös Vaasan kaupungin onnellisuuskysely.
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vasabornas lycka har hållits på samma nivå – goda gärningar ökar välbefinnandet19.3.2026 10:36:24 EET | Pressmeddelande
Vasa stads lyckoundersökning för år 2025 visar att invånarnas lycka fortfarande ligger på en stark nivå. Vasabornas nuvarande lyckonivå är 74,3/100, jämfört med 74,5 året innan. För fem år sedan låg lyckonivån på 69,6, vilket innebär att trenden tydligt är stigande. Även framtidstron är stark: när respondenterna ombads uppskatta sin egen lycka om fem år uppgick värdet till 79,3. Vasa stads lyckoundersökning har nu genomförts för sjätte gången, i samarbete med emeritusprofessor Markku Ojanen.
Vasa lyckoundersökning visar ungas positiva framtidstro19.3.2026 10:31:27 EET | Pressmeddelande
Vasa stads sjätte lyckoundersökning har publicerats. De mest intressanta resultaten gäller unga vuxnas upplevda lycka. Samtidigt som man i den nationella debatten har lyft fram forskningsresultat om ökat illamående bland unga och en minskad framtidstro, tyder resultaten från Vasa på att unga vuxna förhåller sig mer positivt till sin framtid än väntat.
