Tervetuloa Paraisten tilinpäätösinfoon
19.3.2026 13:05:00 EET | Paraisten kaupunki | Kutsu
Paraisten kaupunki järjestää medialle tiedotustilaisuuden vuoden 2025 tilinpäätöksestä 23. maaliskuuta klo 13-14 kaupungintalon kokoushuone Kajuutassa, osoitteessa Rantatie 28.
Tilaisuudessa ovat paikalla kaupunginjohtaja Tom Simola, talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroos, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Gunilla Granberg sekä viestintäasiantuntija Aleksi Näsänen. Medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilinpäätökseen liittyvistä luvuista sekä haastatella osallistujia.
Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa.
Yhteyshenkilöt
Petra PalmroosTalous- ja hallintojohtajaPuh:+358408397170petra.palmroos@pargas.fi
