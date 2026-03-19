Paraisten kaupunki

Tervetuloa Paraisten tilinpäätösinfoon

19.3.2026 13:05:00 EET | Paraisten kaupunki | Kutsu

Paraisten kaupunki järjestää medialle tiedotustilaisuuden vuoden 2025 tilinpäätöksestä 23. maaliskuuta klo 13-14 kaupungintalon kokoushuone Kajuutassa, osoitteessa Rantatie 28.

Tilaisuudessa ovat paikalla kaupunginjohtaja Tom Simola, talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroos, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Gunilla Granberg sekä viestintäasiantuntija Aleksi Näsänen. Medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tilinpäätökseen liittyvistä luvuista sekä haastatella osallistujia.

Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa.

