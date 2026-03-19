15–17 –vuotiaiden nuorten kesätyöhaku on avattu

Olemme jälleen avanneet oman kesätyöhaun nuorille! Alkuperäisen suunnitelmamme mukaan työpaikkoja oli tarkoitus olla 70, mutta nostimme määrän sataan. Tarjoamalla nuorille työmahdollisuuksia ja työkokemusta voimme konkreettisesti lisätä nuorten luottamusta tulevaisuuteen.

– Olemme haastaneet kaikki Suomen työnantajat toimimaan samoin ja tarjoamaan enemmän kesätyöpaikkoja nuorille kuin oli suunnitelmissa, resurssinhallintapalveluiden päällikkö Joakim Bäcklund tarkentaa.

Nuorilla on tänä kesänä mahdollisuus päästä työskentelemään aiempaa monipuolisemmalla tehtäväkentällä. Suurin osa työpaikoista on edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mutta nyt tarjolla on muutamia pestejä myös toimistotyössä sekä tekniikan alalla.

– Monen haaveena voi olla esimerkiksi lähihoitajan tai sosionomin ura. Kesätyöjakso antaa loistavan mahdollisuuden kurkistaa siihen, mitä työ käytännössä on, koordinoiva palveluesihenkilö Anna-Mari Sanjama kuvailee.

Sopii ensimmäiseksi työpaikaksi

Kesänuorten työtehtävät ovat avustavia, eikä hakeakseen tarvitse olla vielä aiempaa työkokemusta. Päiviin voi kuulua esimerkiksi asiakkaiden seurana olemista, arjen askareissa auttamista tai toimistotehtävissä avustamista, kuten arkistointia.

– Kesätyö antaa nuorille arvokkaan mahdollisuuden tutustua työelämään, kehittää taitoja sekä kartuttaa ensimmäisiä työkokemuksia. Olisi hienoa, jos nuori saisi kipinän hakeutua sote-alalle onnistuneen kesätyön ansiosta, Sanjama kertoo ja rohkaisee nuoria tarttumaan tilaisuuteen.

Hakulomakkeet täytetään ja lähetetään Kuntarekryssä, viimeistään 30.3.

Hakemukseen kannattaa merkitä kaikki ne tehtävät, jotka kiinnostavat, sillä silloin työllistymismahdollisuus on kaikista suurin. Työpaikkoja on ympäri Pohjanmaata, joten hakemukseen tulee merkitä missä kunnassa haluaisi työskennellä. Lisäksi pyydämme kertomaan hieman itsestä. Teemme valinnat hakemuksien perusteella.



Monissa yksiköissämme on myös mahdollisuus harjoitella toisen kotimaisen kielen taitoja käytännössä.



Kesänuorten palkka on tänä vuonna noin 650 €.