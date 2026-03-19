15–17 –vuotiaiden nuorten kesätyöhaku on avattu
19.3.2026 10:25:50 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Tarjoamme sadalle kesänuorelle kahden viikon työjakson avustavissa työtehtävissä. Haku on auki 30.3.2026 asti.
Olemme jälleen avanneet oman kesätyöhaun nuorille! Alkuperäisen suunnitelmamme mukaan työpaikkoja oli tarkoitus olla 70, mutta nostimme määrän sataan. Tarjoamalla nuorille työmahdollisuuksia ja työkokemusta voimme konkreettisesti lisätä nuorten luottamusta tulevaisuuteen.
– Olemme haastaneet kaikki Suomen työnantajat toimimaan samoin ja tarjoamaan enemmän kesätyöpaikkoja nuorille kuin oli suunnitelmissa, resurssinhallintapalveluiden päällikkö Joakim Bäcklund tarkentaa.
Nuorilla on tänä kesänä mahdollisuus päästä työskentelemään aiempaa monipuolisemmalla tehtäväkentällä. Suurin osa työpaikoista on edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, mutta nyt tarjolla on muutamia pestejä myös toimistotyössä sekä tekniikan alalla.
– Monen haaveena voi olla esimerkiksi lähihoitajan tai sosionomin ura. Kesätyöjakso antaa loistavan mahdollisuuden kurkistaa siihen, mitä työ käytännössä on, koordinoiva palveluesihenkilö Anna-Mari Sanjama kuvailee.
Sopii ensimmäiseksi työpaikaksi
Kesänuorten työtehtävät ovat avustavia, eikä hakeakseen tarvitse olla vielä aiempaa työkokemusta. Päiviin voi kuulua esimerkiksi asiakkaiden seurana olemista, arjen askareissa auttamista tai toimistotehtävissä avustamista, kuten arkistointia.
– Kesätyö antaa nuorille arvokkaan mahdollisuuden tutustua työelämään, kehittää taitoja sekä kartuttaa ensimmäisiä työkokemuksia. Olisi hienoa, jos nuori saisi kipinän hakeutua sote-alalle onnistuneen kesätyön ansiosta, Sanjama kertoo ja rohkaisee nuoria tarttumaan tilaisuuteen.
Hakulomakkeet täytetään ja lähetetään Kuntarekryssä, viimeistään 30.3.
Hakemukseen kannattaa merkitä kaikki ne tehtävät, jotka kiinnostavat, sillä silloin työllistymismahdollisuus on kaikista suurin. Työpaikkoja on ympäri Pohjanmaata, joten hakemukseen tulee merkitä missä kunnassa haluaisi työskennellä. Lisäksi pyydämme kertomaan hieman itsestä. Teemme valinnat hakemuksien perusteella.
Monissa yksiköissämme on myös mahdollisuus harjoitella toisen kotimaisen kielen taitoja käytännössä.
Kesänuorten palkka on tänä vuonna noin 650 €.
Yhteyshenkilöt
Anna-Mari Sanjamakoordinoiva palveluesihenkilöPuh:044 213 4805anna-mari.sanjama@ovph.fi
Joakim BäcklundPuh:050 421 0474joakim.backlund@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Sommarjobbsansökan för unga i åldern 15–17 år har nu öppnats19.3.2026 10:26:09 EET | Pressmeddelande
Vi erbjuder hundra ungdomar två veckor långa sommarjobb i assisterande arbetsuppgifter. Sommarjobben kan sökas ända till den 30 mars 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme