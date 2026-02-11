Esteettömyysindeksi tukee Santa’s Hotelsin suuntautumista yhdenvertaiseen asiakaskokemukseen

19.3.2026 09:26:49 EET | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote

Esteettömyys ja yhdenvertaisuus ovat osa Santa’s Hotelsin vastuullisuutta. Jokaisen vieraan toivotaan tuntevan olonsa tervetulleeksi ja voivan liikkua hotelleissa mahdollisimman sujuvasti sekä turvallisesti. Tätä tavoitetta tukee Esteettömyysindeksi, joka toimii apuna tilojen kehittämisessä entistä saavutettavammiksi.

Esteettömyysindeksi perustuu kattavaan tiedonkeruuseen, jossa arvioitiin hotellien liikkumis-, kuulemis- ja näkemisympäristöjä. Aineisto on analysoitu ja validoitu ulkopuolisten asiantuntijoiden, Riesan, toimesta, mikä takaa selkeät ja vertailukelpoiset indeksiarvot jokaiselle hotellikohteelle. ”Kun kohteita on useita, Esteettömyysindeksi auttaa muodostamaan paitsi tarkan kokonaiskuvan jokaisen kohteen nykytilasta myös selkeän ymmärryksen siitä, mihin kehitystyö kannattaa kohdentaa. Indeksin avulla on helppo tunnistaa ne asiat, jotka voidaan toteuttaa pienemmällä panostuksella, sekä ne, jotka vaativat laajempaa suunnittelua ja budjetointia”, kertoo Ella-Riikka Isometsä, Riesan esteettömyysasiantuntija.

Indeksin käyttöönotto on tärkeä askel kohti avoimempaa ja osallistavampaa asiakaskokemusta. Sen avulla tunnistetaan konkreettisia kehityskohteita ja voidaan kohdistaa parannustoimenpiteet sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Santa’s Hotels -hotellien Esteettömyysindeksin keskiarvo on 69 / 100.

”Haluamme kehittää esteettömyyttä pitkäjänteisesti ja varmistaa, että mahdollisimman moni voi nauttia hotellivierailusta vaivattomasti. Esteettömyysindeksi antaa meille arvokasta tietoa ja toimii tärkeänä työkaluna tämän tavoitteen saavuttamisessa”, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

Työ esteettömyyden parantamiseksi jatkuu, ja hotellien kehitystä seurataan säännöllisesti myös tulevaisuudessa. Jatkossa Esteettömyysindeksi lisää läpinäkyvyyttä myös asiakkaille. Ajantasainen ja luotettava tieto hotellien esteettömyydestä helpottaa matkasuunnittelua ja tukee myönteistä, sujuvaa ja turvallista hotellivierailua jokaiselle.

Hotel Santa Claus Oy kuuluu lappilaiseen perheomisteiseen Santa’s Hotels -ketjuun, joka on osa Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ketjuun kuuluu myös luksushuvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2024 oli 31,5 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.

Lue lisää julkaisijalta Hotel Santa Claus Oy

Santa's Hotels toi kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket4.11.2025 14:31:51 EET | Tiedote

Santa’s Hotels on uudistanut henkilöstökäytäntöjään tuomalla perinteisten kehityskeskustelujen tilalle kohtaamishetket. Säännöllisesti käytävät kohtaamishetket ovat hetki työntekijän ja esihenkilön välillä, jossa käsitellään työntekijälle tärkeitä asioita keskittyen hänen kehittymiseensä ja tavoitteiden kirkastamiseen. Ne ovat myös tärkeitä paikkoja palautteen antamiselle ja arvojen mukaisen toiminnan vahvistamiselle.

