Esteettömyysindeksi tukee Santa’s Hotelsin suuntautumista yhdenvertaiseen asiakaskokemukseen
19.3.2026 09:26:49 EET | Hotel Santa Claus Oy | Tiedote
Esteettömyys ja yhdenvertaisuus ovat osa Santa’s Hotelsin vastuullisuutta. Jokaisen vieraan toivotaan tuntevan olonsa tervetulleeksi ja voivan liikkua hotelleissa mahdollisimman sujuvasti sekä turvallisesti. Tätä tavoitetta tukee Esteettömyysindeksi, joka toimii apuna tilojen kehittämisessä entistä saavutettavammiksi.
Esteettömyysindeksi perustuu kattavaan tiedonkeruuseen, jossa arvioitiin hotellien liikkumis-, kuulemis- ja näkemisympäristöjä. Aineisto on analysoitu ja validoitu ulkopuolisten asiantuntijoiden, Riesan, toimesta, mikä takaa selkeät ja vertailukelpoiset indeksiarvot jokaiselle hotellikohteelle. ”Kun kohteita on useita, Esteettömyysindeksi auttaa muodostamaan paitsi tarkan kokonaiskuvan jokaisen kohteen nykytilasta myös selkeän ymmärryksen siitä, mihin kehitystyö kannattaa kohdentaa. Indeksin avulla on helppo tunnistaa ne asiat, jotka voidaan toteuttaa pienemmällä panostuksella, sekä ne, jotka vaativat laajempaa suunnittelua ja budjetointia”, kertoo Ella-Riikka Isometsä, Riesan esteettömyysasiantuntija.
Indeksin käyttöönotto on tärkeä askel kohti avoimempaa ja osallistavampaa asiakaskokemusta. Sen avulla tunnistetaan konkreettisia kehityskohteita ja voidaan kohdistaa parannustoimenpiteet sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Santa’s Hotels -hotellien Esteettömyysindeksin keskiarvo on 69 / 100.
”Haluamme kehittää esteettömyyttä pitkäjänteisesti ja varmistaa, että mahdollisimman moni voi nauttia hotellivierailusta vaivattomasti. Esteettömyysindeksi antaa meille arvokasta tietoa ja toimii tärkeänä työkaluna tämän tavoitteen saavuttamisessa”, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.
Työ esteettömyyden parantamiseksi jatkuu, ja hotellien kehitystä seurataan säännöllisesti myös tulevaisuudessa. Jatkossa Esteettömyysindeksi lisää läpinäkyvyyttä myös asiakkaille. Ajantasainen ja luotettava tieto hotellien esteettömyydestä helpottaa matkasuunnittelua ja tukee myönteistä, sujuvaa ja turvallista hotellivierailua jokaiselle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna SandgrenToimitusjohtajaSanta's HotelsPuh:+358 40 199 3525sanna.sandgren@santashotels.fi
Kuvat
Linkit
Hotel Santa Claus Oy kuuluu lappilaiseen perheomisteiseen Santa’s Hotels -ketjuun, joka on osa Sava-Group-konsernia. Hotelliliiketoimintaa konsernissa on harjoitettu jo yli 30 vuotta, ja Santa’s Hotels -ketju on kasvanut vuosien aikana yhdeksi merkittävimmistä lappilaisista matkailualan toimijoista. Ketjun hotelleja sijaitsee Rovaniemen lisäksi Luostolla, Saariselällä, Kilpisjärvellä sekä Kalajoella, ketjuun kuuluu myös luksushuvila Levillä. Santa’s Hotels -ketjun liikevaihto vuonna 2024 oli 31,5 miljoonaa euroa, ja ketju työllistää ympärivuotisesti noin 150 henkilöä ja sesonkiaikoina noin 300 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme