Esteettömyysindeksi tukee Santa’s Hotelsin suuntautumista yhdenvertaiseen asiakaskokemukseen

Esteettömyysindeksi perustuu kattavaan tiedonkeruuseen, jossa arvioitiin hotellien liikkumis-, kuulemis- ja näkemisympäristöjä. Aineisto on analysoitu ja validoitu ulkopuolisten asiantuntijoiden, Riesan, toimesta, mikä takaa selkeät ja vertailukelpoiset indeksiarvot jokaiselle hotellikohteelle. ”Kun kohteita on useita, Esteettömyysindeksi auttaa muodostamaan paitsi tarkan kokonaiskuvan jokaisen kohteen nykytilasta myös selkeän ymmärryksen siitä, mihin kehitystyö kannattaa kohdentaa. Indeksin avulla on helppo tunnistaa ne asiat, jotka voidaan toteuttaa pienemmällä panostuksella, sekä ne, jotka vaativat laajempaa suunnittelua ja budjetointia”, kertoo Ella-Riikka Isometsä, Riesan esteettömyysasiantuntija.

Indeksin käyttöönotto on tärkeä askel kohti avoimempaa ja osallistavampaa asiakaskokemusta. Sen avulla tunnistetaan konkreettisia kehityskohteita ja voidaan kohdistaa parannustoimenpiteet sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Santa’s Hotels -hotellien Esteettömyysindeksin keskiarvo on 69 / 100.

”Haluamme kehittää esteettömyyttä pitkäjänteisesti ja varmistaa, että mahdollisimman moni voi nauttia hotellivierailusta vaivattomasti. Esteettömyysindeksi antaa meille arvokasta tietoa ja toimii tärkeänä työkaluna tämän tavoitteen saavuttamisessa”, kertoo Santa’s Hotelsin toimitusjohtaja Sanna Sandgren.

Työ esteettömyyden parantamiseksi jatkuu, ja hotellien kehitystä seurataan säännöllisesti myös tulevaisuudessa. Jatkossa Esteettömyysindeksi lisää läpinäkyvyyttä myös asiakkaille. Ajantasainen ja luotettava tieto hotellien esteettömyydestä helpottaa matkasuunnittelua ja tukee myönteistä, sujuvaa ja turvallista hotellivierailua jokaiselle.