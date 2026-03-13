Yle suunnittelee lavastamonsa ulkoistusta liikkeen luovutuksella

Yle suunnittelee lavastamotoimintojensa ulkoistusta liikkeen luovutuksella. Jatkossa Yle ostaisi lavastamopalvelut toimijalta, jonka kanssa sopimus liikkeen luovutuksesta tehtäisiin. Päätöksen asian edistämisestä teki Ylen hallitus kokouksessaan 16.3.2026.

Ylellä on tällä hetkellä lavastamotoimintaa Helsingissä ja Tampereella. Suunniteltu liikkeen luovutus koskisi 13:a henkilöä sekä kalustoa, koneita, tiloja ja välineistöä. Luovutettava kokonaisuus tarkentuu, kun uusi kumppani on valittu kevään aikana avoimella kilpailutuksella. Ilmoitus julkaistaan Tarjouspalvelu-portaalissa osoitteessa tarjouspalvelu.fi maalis-huhtikuun aikana, ja ulkoistus on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden aikana.

“Median tekeminen on muuttunut: tuotannot ovat keventyneet, tulevaisuus on yhä enemmän digitaalinen. Myös Ylen omatuotantoinen draama on vähentynyt olennaisesti. Nämä muutokset näkyvät voimakkaasti Ylen lavastamon toiminnassa. Teemme yhä vähemmän lavasteita, ja trendi jatkuu. Tarvitsemme laadukasta ja tehokasta lavastuspalvelua myös jatkossa, mutta kun tekemisen määrä pienenee, emme pysty yksin kehittämään ja uudistamaan toimintaa taloudellisesti kestävällä tavalla. Samaan aikaan meillä on parlamentaarisen Yle-työryhmän asettama velvoite lisätä ostoja ulkopuolelta”, sanoo Ylen Tekniikka, tuotanto ja kehitys -yksikön johtaja Janne Yli-Äyhö.

Parlamentaarisen Yle-työryhmän päätöksen mukaisesti Ylen tulee lisätä kotimaisten tuotantojen ostoja riippumattomilta tuottajilta sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten esitys- ja käyttökorvausten hankintoja 15–20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 10–14 miljoonan vuosittaista lisäystä nykytasoon. Lavastamon ulkoistus on ensimmäinen toimi tavoitteen saavuttamiseksi.

“Tavoitteena Ylelle on, että jatkossa saisimme oikeanlaista lavastepalvelua oikealla hinnalla. Tämä muutos olisi myös parlamentaarisen työryhmän päätöksen mukainen ja samalla loisi kasvun edellytyksiä suomalaiselle luovalle alalle”, Yli-Äyhö sanoo.

Lisäksi Ylen sisältöyksiköiden johtajat ovat aloittaneet yhtiön ulkoisten sisältöostojen lisäämisen suunnittelun. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa Ylen ohjelmien hankintaa nykyisestä ja samalla kirkastaa, millaisia sisältöjä Yle tekee jatkossa itse. Suunnitelmaa arvioidaan yhdessä Ylen tuotantopalvelujen kanssa. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä.

