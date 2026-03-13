Yle suunnittelee lavastamonsa ulkoistusta liikkeen luovutuksella
19.3.2026 09:30:51 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Jatkossa Yle ostaisi lavastamopalvelut toimijalta, jonka kanssa liikkeenluovutussopimus tehdään. Tarkoitus on löytää kumppani kevään aikana avoimella kilpailutuksella.
Yle suunnittelee lavastamotoimintojensa ulkoistusta liikkeen luovutuksella. Jatkossa Yle ostaisi lavastamopalvelut toimijalta, jonka kanssa sopimus liikkeen luovutuksesta tehtäisiin. Päätöksen asian edistämisestä teki Ylen hallitus kokouksessaan 16.3.2026.
Ylellä on tällä hetkellä lavastamotoimintaa Helsingissä ja Tampereella. Suunniteltu liikkeen luovutus koskisi 13:a henkilöä sekä kalustoa, koneita, tiloja ja välineistöä. Luovutettava kokonaisuus tarkentuu, kun uusi kumppani on valittu kevään aikana avoimella kilpailutuksella. Ilmoitus julkaistaan Tarjouspalvelu-portaalissa osoitteessa tarjouspalvelu.fi maalis-huhtikuun aikana, ja ulkoistus on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden aikana.
“Median tekeminen on muuttunut: tuotannot ovat keventyneet, tulevaisuus on yhä enemmän digitaalinen. Myös Ylen omatuotantoinen draama on vähentynyt olennaisesti. Nämä muutokset näkyvät voimakkaasti Ylen lavastamon toiminnassa. Teemme yhä vähemmän lavasteita, ja trendi jatkuu. Tarvitsemme laadukasta ja tehokasta lavastuspalvelua myös jatkossa, mutta kun tekemisen määrä pienenee, emme pysty yksin kehittämään ja uudistamaan toimintaa taloudellisesti kestävällä tavalla. Samaan aikaan meillä on parlamentaarisen Yle-työryhmän asettama velvoite lisätä ostoja ulkopuolelta”, sanoo Ylen Tekniikka, tuotanto ja kehitys -yksikön johtaja Janne Yli-Äyhö.
Parlamentaarisen Yle-työryhmän päätöksen mukaisesti Ylen tulee lisätä kotimaisten tuotantojen ostoja riippumattomilta tuottajilta sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten esitys- ja käyttökorvausten hankintoja 15–20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 10–14 miljoonan vuosittaista lisäystä nykytasoon. Lavastamon ulkoistus on ensimmäinen toimi tavoitteen saavuttamiseksi.
“Tavoitteena Ylelle on, että jatkossa saisimme oikeanlaista lavastepalvelua oikealla hinnalla. Tämä muutos olisi myös parlamentaarisen työryhmän päätöksen mukainen ja samalla loisi kasvun edellytyksiä suomalaiselle luovalle alalle”, Yli-Äyhö sanoo.
Lisäksi Ylen sisältöyksiköiden johtajat ovat aloittaneet yhtiön ulkoisten sisältöostojen lisäämisen suunnittelun. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa Ylen ohjelmien hankintaa nykyisestä ja samalla kirkastaa, millaisia sisältöjä Yle tekee jatkossa itse. Suunnitelmaa arvioidaan yhdessä Ylen tuotantopalvelujen kanssa. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Yhteyshenkilöt
Janne Yli-Äyhö, johtaja, Tekniikka, tuotanto ja kehitys, Yle, janne.yli-ayho@yle.fi
Ville Venell, päällikkö, Tuotantopalvelut, Yle, ville.venell@yle.fi
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
Sekunnit-sarjan uudella tuotantokaudella Onnettomuustutkintakeskus selvittää tornitalon tuhoisaa romahdusta13.3.2026 10:06:34 EET | Tiedote
Suuronnettomuustutkija Marita Kaila on uuden katastrofin äärellä Yle Areenassa 16.4.
Topi Borgin elokuvakerho – leffanörtin ja vieraan keskusteluja elokuvista ja elämästä Yle Areenassa 6.4. alkaen9.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Topi Borgin unelma omasta elokuvaohjelmasta toteutuu Yle Areenassa pääsiäisenä
Saamelaisten perinteinen laulu- ja joikukilpailu Sámi Grand Prix tulee taas6.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Saamelaismusiikin suurin show suorana Ylen kanavilla 28.3.
Nyt tehtiin historiaa! UMK26-lähetys tavoitti yli 2,5 miljoonaa suomalaista, ääniä annettiin lähes puoli miljoonaa kappaletta1.3.2026 11:06:09 EET | Tiedote
Uuden Musiikin Kilpailu keräsi järisyttävät määrät suomalaisia kotisohville seuraamaan suoraa lähetystä ja äänestämään omaa suosikkiaan.
Linda Lampenius x Pete Parkkonen vann Tävlingen för ny musik UMK!28.2.2026 23:18:14 EET | Pressmeddelande
Linda Lampenius och Pete Parkkonen har vunnit Tävlingen för ny musik UMK med låten Liekinheitin. Det finländska folkets röster (75 %) och den internationella juryns röster (25 %) avgjorde segern för Linda Lampenius och Pete Parkkonen, som fick totalt 570 poäng.
