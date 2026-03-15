Aborttioikeuden kirjaaminen perustuslakiin on seuraava tärkeä tasa-arvoteko

“Aborttioikeus on olennainen osa naisen itsemääräämisoikeutta ja perusoikeuksia. Ranska kirjasi aborttioikeuden perustuslakiin ensimmäisenä valtiona maailmassa ja pari viikkoa sitten Luxemburg seurasi perässä. Suomessa aborttioikeutta ei kuitenkaan suojaa perustuslaki, mikä jättää sen alttiiksi poliittisille muutoksille tulevaisuudessa. Emme voi olettaa, ettei Puolan ja Yhdysvaltojen kaltaista aborttioikeuden vastaista kehitystä voisi tapahtua myös täällä”, muistuttaa Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.

YK:n sopimusten ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan rajoittava aborttilainsäädäntö on syrjivää ja vaarantaa naisten terveyden ja hengen. Myös Euroopan parlamentti on huhtikuussa 2024 esittänyt, että aborttioikeus tulee sisällyttää EU:n perusoikeuskirjaan.

“Aborttioikeuden vastaisiin puheisiin on suhtauduttava vakavasti. Vuonna 2023 edellisellä hallituskaudella SDP:n johdolla hyväksyttiin lakiuudistus, joka lisäsi naisten itsemääräämisoikeutta mahdollistamalla raskauden keskeytyksen 12. raskausviikolle ilman lääkärinlausuntoa. Demarinaiset tukivat tätä lakimuutosta ja nyt mielestämme seuraava askel on aborttioikeuden kirjaaminen perustuslakiin. Vaikka perustuslain muuttaminen on pitkä prosessi, se tarjoaa vahvimman ja pysyvimmän suojan tyttöjen ja naisten oikeudelle päättää omasta kehostaan”, Marttila toteaa.

SDP:n 48. puoluekokous järjestetään Tampereella 23.–25.5.2026. Aborttioikeuden kirjaamisen perustuslakiin lisäksi Demarinaiset ovat jättäneet kuusi omaa puoluekokousaloitetta sekä kaksi sisarjärjestöjen kanssa laadittua aloitetta, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.