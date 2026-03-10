Diakonissalaitoksella on leivottu ehtoollisleipiä 100 vuotta
19.3.2026 10:10:05 EET | Diakonissalaitos | Tiedote
Keväällä 1926 Diakonissalaitos aloitti uuden työmuodon. Se perusti ehtoollisleipäleipomon. Leipiä on siitä lähtien leivottu Helsingissä Alppikadun korttelissa.
Ehtoollisleipien valmistus aloitettiin diakonissa Aino Miettisen aloitteesta. Hän oli tehnyt havainnon, että moni eurooppalainen diakonissalaitos valmisti leipiä ja sai niistä lisätuloja.
Sisar Aino vastasi valmistuksesta 10 vuoden ajan ja hänen jälkeensä vastuussa oli useampi diakonissa pitkiä aikoja kerrallaan. 1970-luvulla vastuu siirtyi laitoksen keskuskeittiölle ja ruokapalvelujen ulkoistuksen yhteydessä joksikin aikaa Fazer Amicalle. Vuodesta 2019 alkaen Diakonissalaitos on jälleen itse vastannut leipomon toiminnasta. Tällä hetkellä pääleipuri on Pia Greus.
Valmistustapa on yksinkertainen ja säilynyt samana 100 vuotta
Ehtoollisleipä leivotaan kristillisen tradition mukaan vedestä ja vehnäjauhosta. Gluteenittomia leipiä on valmistettu vuodesta 1999 alkaen.
Paistopannun kannessa on alusta alkaen ollut taiteilija Ebba Masalinin piirtämä ristiinnaulitun Jeesuksen hahmo eli krusifiksi. Paistettaessa pyöreät kuviot painuvat leipälevyn pintaan. Paistettu levy höyrystetään ja sen jälkeen pyöreät krusifiksikuviot eli ehtoollisleivät leikataan paistolevystä irti, kukin käsityönä yksilöllisesti. Lopuksi leivät paikataan laatikoihin ja lähetetään evankelisluterilaisen kirkon seurakuntiin. Niille Diakonissalaitoksen ehtoollisleivät ovat vastuullinen hankinta.
”Diakonissalaitos on uudistanut yhteiskuntaa ja uudistunut samalla itse koko lähes 160-vuotisen historiansa ajan. 100 vuotta sitten ehtoollisleipäleipomon perustaminen oli aikansa innovatiivista toimintaa. Tänä päivänä ehtoollisleipien valmistus taas muistuttavaa meitä kristillisistä juuristamme”, toteaa Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Elina Juntunen.
Leipiä on 100 vuoden aikana leivottu kymmeniä miljoonia. Alttarilla siunatut leivät jaetaan kristillisen kirkon ehtoollisella yhdessä ehtoollisviinin kanssa. Jeesus asetti ehtoollisen pääsiäisenä, viimeisellä aterialla ennen kuolemaansa.
Sari EnkkeläAsiakaspäällikköPuh:040 1910900sari.enkkela@hdl.fi
Diakonissalaitos on 159-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiö tarjoaa yhdessä siihen kuuluvan Rinnekodit-palveluliiketoiminnan kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden arkea. Diakonissalaitos työllistää valtakunnallisesti 3500 henkilöä. Säätiö on yhteiskunnallinen yritys ja kannattava liiketoiminta on väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.
