Schneider Electricin uusi Revit-moduuli Caneco BIM sujuvoittaa sähkösuunnittelua
19.3.2026 09:45:27 EET | Schneider Electric | Tiedote
Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric tuo suunnittelu- ja tietomallinnusohjelma Revitiin uuden moduulin, joka sujuvoittaa sähkösuunnitteluprosessia ja pienentää virheiden mahdollisuutta. Caneco BIM -moduulin ansiosta samalla ohjelmalla voi tehdä sekä sähkösuunnitelman, 3D-mallinnuksen että kaikki tarvittavat laskennat.
Sähkösuunnittelussa on perinteisesti käytetty erillisiä suunnittelu- ja laskentaohjelmia, jolloin suunnitteluvaiheessa 3D-mallinnettu sähköverkko joudutaan laskentavaiheessa piirtämään uudestaan erillisessä laskentaohjelmassa.
Caneco BIM -moduulin ansiosta työstä tulee merkittävästi sujuvampaa, sillä suunnittelussa piirretty valmis 3D-kuva voidaan viedä suoraan laskentaan ja laskennasta Revitiin. Lisäetu pohjoismaisille suunnittelijoille on se, että Caneco huomioi Pohjoismaissa käytettävät kaapelit.
Suunnittelu- ja tietomallinnusohjelma Revit on yleisesti käytössä erityisesti suuremmissa suunnittelutoimistoissa, sillä laajoissa projekteissa eri alojen suunnittelijoiden on helppoa liittyä alustaan omilla ohjelmillaan.
– Kahden erillisen ohjelman käyttäminen on turhaa tuplatyötä. Revit-yhteensopivan Caneco BIM -moduulin ansiosta yksi työvaihe poistuu kokonaan ja myös virheiden mahdollisuus pienenee, kun tietoja ei enää tarvitse syöttää manuaalisesti kahteen eri ohjelmaan. Tämä tuo merkittävän muutoksen toimistojen arkeen ja suunnittelutyöhön, sanoo Sales Engineer Toni Sisso.
Caneco BIM -moduuli ja Caneco BT ovat osa Caneco ONE -ohjelmistopakettia ja Caneco BT toimii myös itsenäisenä, helppokäyttöisenä laskentaohjelmistona, vaikka suunnittelijalla ei olisikaan käytössä Revit-alustaa. Se hallitsee myös teollisuusverkot, joissa on useampia muuntajia tai syöttöjä.
Caneco BIM -moduuli esitellään Sähkö–Electricity 26 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 15.–17.4.2026.
Canecon takana on ohjelmistoyritys ETAP, joka on osa Schneider Electric -konsernia.
Lisätietoja:
Toni Sisso, Sales Engineer, ETAP
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric
+358503545666, susanna.niemela@se.com
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Schneider Electricin menestyksekkään vastuullisuusohjelman tulokset selvillä13.3.2026 09:26:19 EET | Tiedote
Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric julkaisi vuoden 2025 vastuullisuusraporttinsa tulokset helmikuun lopulla. Raportin myötä Schneider Sustainability Impact -ohjelma vuosille 2021–2025 tuli päätökseensä. Viimeisen viiden vuoden aikana Schneider Electricin tulokset paranivat ilmastollisissa, sosiaalisissa ja hallinnollisissa tavoitteissa.
Asiantuntija: ”Uusi energiaympäristö ei toimi tehokkaasti ilman skaalautuvaa ja älykästä teknologiaa”10.3.2026 08:11:00 EET | Tiedote
Energian tuottaminen, siirtäminen ja kuluttaminen luovat yhdessä valtavan ekosysteemin, jonka tehokas toiminta on edellytys vihreän siirtymän toteutumiselle. Schneider Electric Finlandin toimitusjohtaja Jani Vahvanen haastaa eri alojen toimijat ottamaan käyttöön ratkaisuja, joiden avulla tulevaisuuden energiaympäristöstä saadaan joustava ja avoin kokonaisuus.
Asiantuntija: ”Sähköverkon kapasiteettipula voidaan ratkaista ilman uutta infraa"5.3.2026 08:11:00 EET | Tiedote
Yhteiskunnan sähköistäminen etenee nopeasti, mutta sähköverkkojen kapasiteetista on muodostumassa kehityksen pullonkaula. Liikenne, teollisuus ja digitaalinen infrastruktuuri ovat muutoksessa, joten sähköverkkoja ei voi enää suunnitella perinteiseen tyyliin. Nykyajan vaatimuksiin vastaaminen vaatii uusia tapoja hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria.
Enerzin osaaminen ja Schneider Electricin ratkaisut nostivat kauppakeskus Trion energiatehokkuuden uudelle tasolle3.3.2026 08:11:00 EET | Tiedote
Kauppakeskus Trio on ollut tuttu näky Lahden katukuvassa jo 1990-luvulta lähtien. Vuoden 2025 aikana Triossa valmistui sen historian suurin energiatehokkuus- ja automaatiohanke. Toteutuksesta vastasi Enerz, joka hyödynsi kohteessa useita Schneider Electricin ratkaisuja.
Asiantuntija muistuttaa: SF₆-kaasun armonaika sähköverkon solmupisteissä on loppumassa23.2.2026 08:13:00 EET | Tiedote
Keski- ja suurjännitekojeistot ovat olennainen osa turvallista sähköverkkoa, sillä niiden avulla varmistetaan sähkön luotettava ohjaaminen eri kohteisiin. Kojeistoissa on vuosikymmenten ajan käytetty F-kaasuja, jotka ovat sekä tehokkaita eristeaineita että voimakkaita kasvihuonekaasuja. Euroopan unionin asetuksen myötä kaasujen käyttöä kojeistoissa rajoitetaan asteittain, ja ensimmäiset kiellot tulivat voimaan vuoden 2026 alussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme