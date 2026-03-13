Schneider Electricin uusi Revit-moduuli Caneco BIM sujuvoittaa sähkösuunnittelua

Sähkösuunnittelussa on perinteisesti käytetty erillisiä suunnittelu- ja laskentaohjelmia, jolloin suunnitteluvaiheessa 3D-mallinnettu sähköverkko joudutaan laskentavaiheessa piirtämään uudestaan erillisessä laskentaohjelmassa.

Caneco BIM -moduulin ansiosta työstä tulee merkittävästi sujuvampaa, sillä suunnittelussa piirretty valmis 3D-kuva voidaan viedä suoraan laskentaan ja laskennasta Revitiin. Lisäetu pohjoismaisille suunnittelijoille on se, että Caneco huomioi Pohjoismaissa käytettävät kaapelit.

Suunnittelu- ja tietomallinnusohjelma Revit on yleisesti käytössä erityisesti suuremmissa suunnittelutoimistoissa, sillä laajoissa projekteissa eri alojen suunnittelijoiden on helppoa liittyä alustaan omilla ohjelmillaan.

– Kahden erillisen ohjelman käyttäminen on turhaa tuplatyötä. Revit-yhteensopivan Caneco BIM -moduulin ansiosta yksi työvaihe poistuu kokonaan ja myös virheiden mahdollisuus pienenee, kun tietoja ei enää tarvitse syöttää manuaalisesti kahteen eri ohjelmaan. Tämä tuo merkittävän muutoksen toimistojen arkeen ja suunnittelutyöhön, sanoo Sales Engineer Toni Sisso.

Caneco BIM -moduuli ja Caneco BT ovat osa Caneco ONE -ohjelmistopakettia ja Caneco BT toimii myös itsenäisenä, helppokäyttöisenä laskentaohjelmistona, vaikka suunnittelijalla ei olisikaan käytössä Revit-alustaa. Se hallitsee myös teollisuusverkot, joissa on useampia muuntajia tai syöttöjä.

Caneco BIM -moduuli esitellään Sähkö–Electricity 26 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 15.–17.4.2026.

Canecon takana on ohjelmistoyritys ETAP, joka on osa Schneider Electric -konsernia.

Toni Sisso, Sales Engineer, ETAP

toni.sisso@etap.com

Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric

+358503545666, susanna.niemela@se.com