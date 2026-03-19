Wiurilan Kartano on Vuoden 2026 Kehittyvä Maaseutumatkailuyritys
19.3.2026 09:48:11 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry valitsi salolaisen Wiurilan Kartanon Vuoden 2026 Kehittyväksi Maaseutumatkailuyritykseksi. Tunnustus nostaa esiin kartanon määrätietoisen uudistumisen, jossa vahva kulttuuriperintö yhdistyy rohkeaan kehittämiseen ja uuden sukupolven yrittäjyyteen. Sukupolvenvaihdoksen jälkeen historiallinen kohde on uudistunut nopeasti ja avautunut entistä laajemmalle yleisölle.
Tunnustus luovutettiin Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n maaseutumatkailuseminaarissa 18.3. Salossa.
Wiurilan Kartanoa luotsaa Alexander Aminoff, joka otti vastuun kartanosta äidiltään Anne-Marie Aminoffilta vuonna 2024. Kartanon kehittämisessä yhdistyvät perinteiden vaaliminen ja uudet avaukset, joilla kokonaisuutta on laajennettu monipuoliseksi matkailukohteeksi.
Valintaperusteissa korostuivat yrittäjän aktiivisuus, liiketoimintaosaaminen sekä uskallus uudistaa toimintaa. Palkinnolla Maaseutumatkailuyrittäjät ry haluaa kannustaa erityisesti nuoria yrittäjiä tarttumaan alan mahdollisuuksiin ja ryhtymään maaseutumatkailuyrittäjiksi.
Wiurilan Kartanon yrittäjältä löytyy osaamista ja kokemusta, mutta ennen kaikkea innokkuutta, aktiivisuutta ja rohkeutta kokeilla uutta, hehkuttaa Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja Kirsi Ilola-Ollikka.
Salon Halikossa meren rannalla sijaitseva Wiurilan Kartano on yksi Suomen vanhimmista kartanoympäristöistä, jonka historia ulottuu 1400-luvulle. Nykyisin kartano tarjoaa majoitus-, ravintola- ja juhlapalvelujen lisäksi kokoustiloja sekä vapaa-ajan elämyksiä golfista taiteeseen ja museokierroksiin.
Viime vuosina kartanon toimintaa on uudistettu merkittävästi. Ravintola, hotelli ja juhlatilat on palautettu kartanon omaan toimintaan, ja ovia on avattu aiempaa laajemmalle yleisölle. Tällä hetkellä toiminta painottuu kesän matkailukauteen, mutta tavoitteena on kehittää Wiurilasta ympärivuotinen matkailukohde.
Tavoitteena on tehdä Wiurilasta koko maassa tunnettu vierailukohde, jossa voi yöpyä, viihtyä, kokoustaa ja ruokailla vuoden jokaisena päivänä. Haluamme tarjota kokemuksen, jossa historia kohtaa nykyajan elävässä kartanossa, sanoo Alexander Aminoff.
Kehittämistyötä tehdään rajallisista resursseista huolimatta, mutta taustalla on vahva osaaminen, liiketoimintakokemus sekä halu kokeilla uutta.
Kartanon toiminta perustuu myös yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Alueella toimivat esimerkiksi golfkenttä, taidenäyttelyt ja hevostalli yrittäjävetoisesti.
Wiurilan Kartanon tavoitteena on nousta valtakunnallisesti tunnetuksi kohteeksi, joka palvelee niin yksittäisiä matkailijoita, ryhmiä kuin yritysasiakkaitakin ympäri vuoden.
Lisätiedot:
Kirsi Ilola-Ollikka, matkailuyrittäjä, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n puheenjohtaja, 040 596 8027, kirsi(at)ilolanmaatila.fi
Kimmo Aalto, asiantuntija, MTK (Lomalaidun ry:n toiminnanjohtaja), 040 179 1618, kimmo.aalto(at)mtk.fi
Alexander Aminoff, Wiurilan Kartanon yrittäjä, 050 531 5304, alexander(at)aminoff.fi
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme