Wiurilan Kartano on Vuoden 2026 Kehittyvä Maaseutumatkailuyritys

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry valitsi salolaisen Wiurilan Kartanon Vuoden 2026 Kehittyväksi Maaseutumatkailuyritykseksi. Tunnustus nostaa esiin kartanon määrätietoisen uudistumisen, jossa vahva kulttuuriperintö yhdistyy rohkeaan kehittämiseen ja uuden sukupolven yrittäjyyteen. Sukupolvenvaihdoksen jälkeen historiallinen kohde on uudistunut nopeasti ja avautunut entistä laajemmalle yleisölle.