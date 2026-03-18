Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen pelastajia ja Varhan ensihoitajia koulutetaan kemiallisten aineiden ja säteilyn uhkiin – mediatilaisuus perjantaina 20.3.
19.3.2026 10:22:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Pelastusopisto järjestää tällä viikolla Naantalissa pelastusalan ja ensihoidon ammattilaisille koulutuksen, jossa käydään läpi varautumista kemiallisten, biologisten, säteilyn ja ydinaineiden aiheuttamiin uhkiin ja onnettomuuksiin.
Käytännönläheisellä opetuksella vahvistetaan viranomaisten osaamista EU:n rescEU -valmiusvarastoista löytyvien CBRN-suojainten ja -laitteiden käytössä.
Pelastusopiston koordinoima valtakunnallinen rescEU CBRN -koulutuskiertue käynnistyi syksyllä 2025, ja sen tavoitteena on tarjota koulutusta kaikilla hyvinvointialueilla vuoden 2026 loppuun mennessä. Kiertueella on koulutettu valmiusvarastoista löytyvien välineiden käyttöä jo yli 600 ammattilaiselle. Kiertue on osa Suomen rescEU CBRN -hanketta.
– Muuttuvassa toimintaympäristössä tällainen koulutuskiertuehanke on erinomainen tapa kehittää viranomaisten osaamista ja yhdenmukaisia toimintamalleja, apulaispalopäällikkö Eemu Hyvönen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kommentoi.
Euroopan komissio päättää rescEU-valmiusvarastojen käytöstä
Suomi isännöi kahta Euroopan unionin rahoittamaa rescEU-valmiusvarastoa, CBRN- ja Medikaalivarastoa, jotka muodostavat yhdessä Suomen rescEU-hankekokonaisuuden.
CBRN-varastolla varaudutaan kemiallisista (C), biologisista (B), säteilyyn liittyvistä (R) ja ydinaineista (N) aiheutuviin uhkiin, onnettomuuksiin ja kriisitilanteisiin. Varastoon on sijoitettu muun muassa suojavälineitä, mittalaitteita, ilmaisimia ja pikatestejä.
Euroopan komissio päättää rescEU-valmiusvarastojen käytöstä, ja Suomi vastaa materiaalin toimittamisesta. RescEU-valmiuksia välitetään apua pyytäville maille EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Suomi voi myös tarjota koulutuskonttia ja asiantuntijoita kouluttamaan kohdemaahan.
Hanketta johtaa sisäministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Mukana ovat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Huoltovarmuuskeskus ja Säteilyturvakeskus. Suomen rescEU-hankekokonaisuuden arvo on 305 miljoonaa euroa.
Kutsu medialle
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan CBRN-konttiin ja -koulutukseen 20.3. klo 13–14 Naantalin pelastus- ja ensihoitoasemalle (Luolalantie 1, 21100 Naantali).
Tilaisuudessa on mahdollista kuvata koulutusta ja laitteita sekä haastatella rescEU CBRN -hankeen edustajaa, kouluttajia sekä osallistujia.
Yhteyshenkilöt
Kristian JärvenpääsuunnittelijaPelastusopistoPuh:+358 29 545 3499kristian.jarvenpaa@pelastusopisto.fi
Kristian EloluotoviestintäasiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialue / pelastus- ja ensihoitopalvelutPuh:+358 40 184 7624kristian.eloluoto@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut.
