Keskustan puoluesihteeri varoittaa äijäkulttuurista: ”Piika-Suomi ei ole vaihtoehto”

- Naisia kuolee Suomessa väkivaltaan, naisvaltaisilla aloilla potkitaan ihmisiä kilometritehtaalle ja nyt puuhataan lakia, jonka vuoksi raskaana olevien naisten syrjintä lisääntyy. Tällainen on Suomi vuonna 2026.

- Työministeri Matias Marttisen kannattaa kiireesti vetää raskaussyrjintää lisäävä lakihankkeensa pois ja valmistella parempi tilalle. Naisten työelämä- ja yrittäjyystasa-arvoa täytyy lisätä, ei heikentää.

Siika-aho myös varoittaa naisten tasa-arvoa nakertavan äijäkulttuurin leviämisestä Suomeen.

- Somekanavat tuuttaavat äijäkulttuuria, jossa mies on vahva soturi ja lauman johtaja. Tuossa maailmassa naisen rooli on olla keittiöpiika, sängynlämmitin ja alfauroksen hoivaaja.

- Käykääpä vilkaisemassa, millaista mielenmaisemaa vaikkapa USA:n puolustusministeri Hegseth, suunpieksäjä Andrew Tate, Venäjän Putin ja Unkarin Viktor Orban tarjoavat. Kun tuo maailmankuva menee ikeniin, niin se näkyy jollain aikavälillä myös politiikassa, lainsäädännössä ja yleisissä asenteissa.

Keskustan Antti Siika-aho asettaa tavoitteeksi Suomen aseman maailman tasa-arvoisimpana maana.

- Piika-Suomeen paluu ei ole vaihtoehto. Me olemme myös jatkossa maailman onnellisin maa, jos vahvistamme työelämän tasa-arvoa ja torjumme toksisen äijäkulttuurin lieveilmiöt.